Политолог назвал лидеров предвыборной парламентской гонки в Южной Осетии

13 мая 2024, 03:32

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Большое количество партий, которые заявили об участии в парламентских выборах в Южной Осетии, раздробит процент голосов избирателей, однако основных лидеров трое - "Народная партия" "Ныхас" и "Единая Осетия", заявил политолог Алан Санакоев.

Ранее "Кавказский узел" писал, что, по данным на 24 апреля, ЦИК Южной Осетии получил документы на самовыдвижение от 47 желающих участвовать в выборах депутатов республиканского парламента. Документы для заверения списков кандидатов внесли две партии.

Парламент Республики Южная Осетия избирается сроком на пять лет в составе 34 депутатов, сказано в регламенте на сайте парламента ЮО. Депутатом может быть избран гражданин Республики Южная Осетия, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. Выборы проходят по пропорционально-мажоритарной избирательной системе.

Центрибирком Южной Осетии должен до 18 мая дать ответы всем самовыдвиженцам и политическим партиям, претендующим на участие в парламентских выборах Южной Осетии.

По данным ЦИК, к 4 мая поступили документы на регистрацию от 86 самовыдвиженцев и 11 политических партий. Еще одна партия «Ног Фалтар» («Новое поколение») не смогла собрать подписи в поддержку своего объединения.

По действующему законодательству у ЦИК есть 14 дней на рассмотрение документов партий. В течение этого времени члены ЦИК направляют запросы по кандидатам в МВД, Налоговую службу, Минюст и Минздравсоцразвития.

«Много времени уходит на получение ответов из перечисленных ведомств, так как неделя выпала на длинные майские выходные и ответы по кандидатам задерживаются», - рассказал 12 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центризбиркома Южной Осетии.

По его словам, пакет документов претендентов на звание кандидатов в депутаты содержит в себе подробную информацию о доходах, наличии недвижимости как у самого претендента, так и всех членов семьи – супруга и несовершеннолетних детей, медицинские справки, отсутствие судимости. Сбор подписных листов был необходим только тем партиям, которые впервые участвуют в парламентских выборах, а также самовыдвиженцам. Количество подписей для самовыдвиженцев определяет ЦИК исходя из количества зарегистрированных избирателей в каждом округе. Те партии, у которых уже был ранее опыт парламентской деятельности, от сбора подписей освобождены.

Главными тяжеловесами предстоящей предвыборной кампании по оценке экспертов и общественных деятелей станут самая многочисленная партия «Единая Осетия» во главе с Ацамазом Бибиловым, пропрезидентская партия «Ныхас» во главе с Зитой Бесаевой и «Народная партия» во главе с Сергеем Харебовым.

"Народная партия" объединилась с вновь созданной партией «Патриоты Алании», председателем которой был молодой активист Иртох Дудаев, спонсируемый бывшим главным тренером Российской Федерации по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым. Последний на сегодняшний день является действующим депутатом парламента Северной Осетии. Тедеев сам выходец из Южной Осетии, но из-за постоянной работы тренером, а теперь депутатом в соседней Северной Осетии не может сам баллотироваться в депутаты из-за отсутствия обязательного ценза оседлости, который предполагает постоянное, непрерывное проживание на территории Южной Осетии последние пять лет. Максимальный срок отсутствия - 93 дня в общей сложности.

Дзамболат Тедеев в своих выступлениях говорил о необходимости снятия на законодательном уровне обязательного требования «ценза оседлости». В Цхинвале предполагают, что таким образом он пытается "расчистить" дорогу на президентских выборах.

Так как партия «Патриоты Алании» также не имела права на участие в парламентских выборах из-за несоответствия срокам регистрации партии в Минюсте, Тедееву пришлось искать партийную площадку, с которой стартует его команда кандидатов. Жители небольшой Южной Осетии были удивлены, когда лидер "Народной партии" Сергей Харебов заявил об объединении с «Патриотами Алания», а в соцсетях пошли общие фотографии Дзамолата Тедеева и Сергея Харебова.

Удивление вызвал тот факт, что основатель «Народной партии», бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты на протяжении всего срока своего президентства с 2001 по 2011 годы находился в жестком конфликте с командой «главного тренера». За два срока правления Кокойты в Южной Осетии Дзамболату Тедееву въезд в Цхинвал был негласно запрещен и этот запрет тренер не нарушал.

Большое количество партий, участвующих в парламентских выборах раздробит процент голосов избирателей, считает политолог Алан Санакоев.

«Основными лидерами предвыборной гонки станут "Народная партия", «Ныхас» и «Единая Осетия». "Народная партия" за счет перехода под влияние и финансовую поддержку Дзамболата Тедеева оказалась в топе партий. При этом из старого состава партии вышли такие зрелые и опытные политики, как Амиран Дьяконов, который непрерывно на протяжении последних 15 лет от "Народной партии" проходил в каждый созыв парламента. Он покинул "Народную партию" после объявления Сергеем Харебовым про партийный союз с Тедеевым. Вышел из партии и Роберт Остаев, который находился в костяке партии все годы со дня основания. Остаев довольно авторитетный человек, очень принципиальный. Мы не услышали его громких заявлений про уход, но то, что его имя появилось под номером один в партии «Единство» довольно четко объясняет его позицию. Вышел из партии и депутат парламента Дзамболат Медоев, он снова баллотируется в депутаты от партии Гарри Мулдарова «За справедливость», - рассказал Санакоев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, самой многочисленной является "Единая Осетия", которая идет на выборы "с прежним девизом о вхождении Южной Осетии в состав РФ". "Так как в Южной Осетии эта идея довольно актуальна в обществе, этот лозунг пока популярен. Кроме того, эта партия ассоциируется с бывшим президентом Бибиловым, у которого есть свои сторонники. Он был больше социально-ориентирован, проводил много акций помощи от имени партии нуждающимся, многодетным. Этот аспект может играть свою роль в предпочтениях избирателей. Партия власти «Ныхас» во главе с Зитой Бесаевой имеет за собой репутацию борцов за права человека. Эта партия в числе других депутатов громко говорила о деле Инала Джабиева, отстаивала их права на круглосуточных акциях под открытым небом в любую погоду. Кроме того, у партии власти в любом случае админресурс в руках. Остальные партии из числа старых и опытных, такие как «Единство», «Единство народа», «Фыдыбаста», Компартия пока не видны в публичном пространстве. И есть еще несколько новых партий, которые будут первый раз участвовать в парламентских выборах, но пока ЦИК не огласил список зарегистрированных партий, и сложно утверждать, точно ли они будут участвовать в выборах», - рассказал свое видение политолог.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Выборы в парламент назначены на 9 июня. На 34 депутатских мандата претендуют 86 самовыдвиженцев, и 11 партий. По последней переписи населения, в Южной Осетии проживает до 50 тысяч человек. На последних выборах было зарегистрировано порядка 32 тысяч избирателей. Всего будет открыто 75 избирательных участков, - из них на территории Южной Осетии 71 избирательный участок, и четыре за пределами Южной Осетии – два в РСО- Алания, и по одному в Москве и Сухуме.

"Кавказский узел" также писал, что три депутата парламента Южной Осетии от фракции "За справедливость" (Дзамболат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев) лишены гражданства России, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и России. Депутаты заявили, что оспаривают в суде заключение ФСБ.

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