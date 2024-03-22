Скандал с гражданством югоосетинских депутатов стал следствием политических конфликтов

22 марта 2024, 00:07

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История с лишением российского гражданства трех депутатов парламента Южной Осетии является следствием политических конфликтов внутри республики, Москва вряд ли так внимательно следила за событиями в этом регионе и положилась на сведения от властей Южной Осетии, считают опрошенные "Кавказским узлом" югоосетинский блогер и активист. Президент Южной Осетии назвал активность депутатов по демаркации границы с Грузией несвоевременной, обвинив Санакоева, Мулдарова и Медоева в провокации вооруженного конфликта.

Как писал "Кавказский узел", информация о том, что три депутата из Южной Осетии, Джамбулат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев лишены гражданства России, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и Российской Федерации, была опубликована в феврале в ряде Telegram-каналов. Сами депутаты тогда заявили, что им не поступали сообщения о лишении гражданства.

Служба оперативной информации и международных связей ФСБ России направила заключения о лишении гражданства троим депутатам парламента Южной Осетии из фракции «За справедливость» Гарри Мулдарову, Давиду Санакоеву и Дзамболату Медоеву. Как говорится в заключениях от 7 февраля, департамент оперативной информации ФСБ установил факт совершения ими действий, ведущих к «нарастанию напряженности и обострению военно-политической обстановки, в том числе вблизи государственной границы РФ». Подробностей заключения не содержат, но говорится, что указанные действия «создают угрозу национальной безопасности» России и согласно статье 22 закона "О гражданстве РФ» их совершение является основанием для прекращения гражданства, сообщило издание "Ведомости" 12 марта. Все трое депутатов сообщили изданию, что подали оспаривают заключение в суде.

Депутаты, которым направлены заключения о лишении российского гражданства, стали жертвами политической борьбы в Южной Осетии, при том, что имеют определенный вес в Москве, указал блогер Алик Пухаев.

"Учитывая, что сами депутаты утверждают, что это результат их внутриполитической деятельности, я вынужден с ними согласиться поскольку они находятся внутри ситуации. Вероятно, что их внутриполитическая деятельность привлекла внимание Москвы просто потому, что кто-то из Цхинвала указал на их деятельность в определенном негативном контексте. Я не думаю, что Москва так внимательно наблюдала за перипетиями внутриполитической борьбы, историей с границами, скорее всего, просто кто-то кому-то смог указать на этих трех депутатов и так разобраться с ними. Я уверен, если бы стояла цель найти конструктивный диалог с этими депутатами, прийти к консенсусу, проблем бы не было. Мы не должны забывать, что тот же Давид Санакоев - бывший министр иностранных дел, у него довольно хорошие связи в Москве с МИДом, Гарри Мулдаров - бывший кандидат в президенты Южной Осетии, у него тоже есть определенные связи в Москве. Если бы надо было донести информацию и решить этот вопрос в конструктивном ключе, я уверен в Москве бы его решили, но я думаю изначально из Цхинвала на них указали в таком свете, что последовали такие, на мой взгляд, жесткие действия", - считает Пухаев.

По его мнению, это станет практикой. "Уже на наших глазах это становится практикой. Если депутатов лишают гражданства, то могут любого гражданина спокойно лишить гражданства" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За историей с лишением российского гражданства депутатов стоит президент Южной Осетии Алан Гаглоев и отчасти это связано с предстоящими парламентскими выборами, уверен лидер общественной организации "Ныфс" Вале Газзати. "Я считаю, что это политический конфликт, в том числе, это инициатива президента Гаглоева. Я не могу понять, что они такого сделали, чтобы их можно было лишить гражданства", - сказал он.

Вале Газзати напомнил, что когда нынешний президент Гаглоев шел к власти, то одним из тезисов его предвыборной программы была демаркация государственной границы, а теперь получается "крайними" стали эти три депутата. Кроме того, и действующий спикер парламента также высказывался о границе, когда был в Москве. Также и Егор Кочиев, который представляет Южную Осетию на переговорах с Грузией, говорил о том, что они принуждают Грузию обсудить границу Южной Осетии. "Я считаю, что проблема лишения гражданства из-за границы - это основная причина. Президент Гаглоев со своими соратниками передавал в Москву неверную информацию, сделав депутатов крайними" - сказал Газзати.

Этот прецедент (с лишением гражданства) будет инструментом в отношении неудобных и инакомыслящих, убежден он. По его информации, все депутаты обратились в суд для обжалования заключения, у Гарри Мулдарова сегодня должен был состояться суд.

Адвокат Агубе Галуев указал, что получение заключения еще не означает прекращение приобретенного гражданства, и его можно обжаловать Если гражданин с приобретенным гражданством " этого не сделал или если суд признал такое заключение законным и обоснованным, то МВД прекращает гражданство" - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла". Он подчеркнул, что так как речь идет о гражданах Российской Федерации, заключение было вынесено российским органом государственной власти, то обжаловать его нужно на территории России, потому что суд иностранного государства не уполномочен давать оценку законности заключениям российских органов, соответственно этот вопрос должен рассматривать российский суд.

Президент Южной Осетии рассказал об истоках конфликта

Президент Алан Гаглоев заявил, что все началось с деятельности Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы Республики Южная Осетия с Грузией, созданной во времена президентства Анатолия Бибилова, во главе которой стоял депутат Гарри Мулдаров. "Эта комиссия поработала, достала архивные материалы, была подготовлена карта и итоговый доклад по результатам деятельности комиссии. На этом она закончила свою работу, направила пакет документов руководству, мы его приняли и на встрече с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым предложили рассмотреть и изучить эти документы", – приводится слова Гаглоева в сообщении на сайте президента Южной Осетии.

Впоследствии планировалось создать рабочие группы с российской и с южноосетинской сторон, которые бы совместно обозначили все вопросы и пришли к общему итогу. Весь пакет документов был направлен на имя главы российского МИД. Однако обсуждение вопроса о государственной границе активизировалось и в парламенте Южной Осетии. Депутаты несколько раз приглашали на совещания экс-министра юстиции Олега Гаглоева, а затем и действующего Министра юстиции Алана Джиоева, предлагали внести поправки в закон о границе. Президент Южной Осетии отметил, что депутатам не раз заявляли о том, что своими действиями они создают угрозу национальной безопасности. В частности, спикеру парламента Алану Алборову, вице-спикеру Александру Плиеву, депутатам Амирану Дьяконову и Роберту Остаеву,, которые "поняли несвоевременность своих действий" "Ни у кого нет права подставлять республику под удар. И я никому не позволю создать хоть малейший риск для того, чтобы наш южный сосед вновь решился на войну. Мы же все видим, что коллективный запад не оставляет попытки открытия второго фронта", – заявил президент.

Он отметил, что встречался и разговаривал с Давидом Санакоевым и Дзамбулатом Медоевым. "Медоев сказал, что после опубликованного им в сети видео, в котором он обвиняет руководство в том, что в Москву передавалась недостоверная информация, он запишет еще одно обращение, в котором отметит, что у него нет доказательств этих обвинений. По словам Медоева, если выяснится, что это не так, он готов извиниться", – добавил Алан Гаглоев.

В то же время он заметил, что у трех депутатов российские паспорта на руках и они спокойно пересекают границу Южной Осетии с Россией в обоих направлениях. "Пока никто никого гражданства не лишил. Некоторые из депутатов спокойно пересекают границу на пункте пропуска «Нижний Зарамаг» с российским паспортом", – приводятся слова Гаглоева в публикации от 11 марта.

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