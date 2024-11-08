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12:18, 8 ноября 2024

Бибилов Анатолий Ильич

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Политический деятель Южной Осетии, бывший президент республики (2017-2022), председатель парламента (2014-2017), бывший министр по чрезвычайным ситуациям Южной Осетии (2008). 

Под санкциями

7 ноября 2024 года в отношении Анатолия Бибилова власти Великобритании ввели санкции. Бывшего бывшего президента Южной Осетии, который занимает должность заместителя командира Добровольческого штурмового корпуса по военно-политической работе, действующего в составе группировки войск "Юг", считают причастным к дестабилизации на Украине 1.

Выдвижение на второй срок

Второй тур голосования на очередных выборах президента Южной Осетии прошел 8 мая. Вечером того же дня соперник Анатолия Бибилова Алан Гаглоев заявил, что более половины проголосовавших избирателей отдали голоса ему. После того, как ЦИК обнародовал предварительные результаты голосования Бибилов признал поражение и поздравил Гаглоева с победой во втором туре. Позднее по итогам обработки 85% протоколов Центризбирком подтвердил, что Алан Гаглоев получил 53,67% голосов, а Анатолий Бибилов - 41,30% голосов.

По данным ЦИК, по итогам первого тура на выборах первые два места заняли Алан Гаглоев и Анатолий Бибилов.Итоговая явка составила 82,07%. ЦИК РЮО считает, что во время голосования не было зафиксировано каких-либо серьезных нарушений.

Скандалы вокруг президента

Уже в процессе выборной кампании возник скандал между Бибиловым и главой ЦИК Южной Осетии Эмилией Гагиевой, повлекший ночные обыски в ЦИКе силами КГБ.

А на заседании суда в Ростове-на-Дону 3 февраля 2022 года криминальный авторитет Аслан Гагиев, обвиняемый в организации преступного сообщества и многих заказных убийствах, заявил, что именно он привел нынешнего президента и кандидата на новый срок Анатолия Бибилова к власти. Через 10 дней эту информацию подтвердила бывший замруководителя администрации Бибилова Элина Марзоева 2.

Весной 2021 года в республике возник скандал по поводу контрабанды сигарет. Было опубликовано подробное расследование, описана схема контрабандного трафика – из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию 3.

В январе 2021 года заместитель министра обороны РЮО, человек из ближайшего окружения президента Сергей Кабисов приехал на машине во Владикавказ и избил российского журналиста из Северной Осетии Руслана Тотрова. Кабисов вошел в редакцию, в нецензурной форме потребовал прекратить писать неправду о президенте Южной Осетии Анатолии Бибилове и со словами, «если не прекратишь, я тебя грохну», нанес удар. Бибилов никак не отреагировал на дело Кабисова.

В ответ на бойкот оппозицией закона о бюджете, Анатолий Бибилов тогда же в начале 2021 года перестал выплачивать зарплаты и пенсии, якобы из-за непринятого бюджета. А позже пропрезидентская фракция приняла бюджет в отсутствие кворума.

С августа 2020 года имя президента граждане Южной Осетии прямо связывают со смертью отца троих детей Инала Джабиева запытанного силовиками. Цинизм объяснений причины смерти вывел цхинвальцев на Театральную площадь столицы с требованиями отставки Бибилова, главы МВД Наниева и генпрокурора Джагаева. Требования отставки поддержала и парламентская оппозиция 4.

В 2019 году Анатолий Бибилов предложил парламенту принять новый закон о государственной границе и новую карту республики. В 2022 году это привело к попытке его импичмента.

Выборы 2017 года

В апреле 2017 года принял участие в президентских выборах, где его соперниками стали стали действующий президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. По предварительным итогам голосования, Бибилов победил на выборах, получив 57,98% голосов.  

Вечером 9 апреля сторонники Бибилова  собрались перед зданием правительства в Цхинвале и заявили о его безусловной победе. 

Инаугурацию нового президента, которая состоялась 21 апреля на республиканском стадионе в Цхинвале, посетили около пяти тысяч человек, в том числе Леонид Тибилов, бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, представители делегации из Абхазии, Чечни и Госдумы. 

Биография

Анатолий Бибилов родился 6 февраля 1970 года в г. Цхинвали Юго-Осетинской автономной области Грузинской ССР в семье рабочего. В старших классах учился в Тбилиси в спецшколе-интернате с углублённым изучением русского языка и усиленной военно-физической подготовкой им. генерал-полковника К.Н.Леселидзе 5.

В 1988 - 1992 годах учился в Рязанском училище ВДВ им. Ленинского Комсомола - одном из лучших военных учебных заведений СССР. Был чемпионом училища и Псковской дивизии по армейскому рукопашному бою.

Профессиональная деятельность

По окончании училища Анатолий Бибилов был распределен в 76-ю Псковскую десантную дивизию. В 1992 году, в составе ее сводного батальона Бибилов принимал участие в миротворческой операции в Южной Осетии.

Затем Бибилов перешел на службу в Вооружённые силы Южной Осетии, где в 1994 - 1996 годах командовал ротой специального назначения.

В 1996 - 1998 годах Анатолий Бибилов жил в Киеве, занимал должность коммерческого директора.

Следующие десять лет - с 1998 по 2008 год - Бибилов служил в североосетинском батальоне миротворческих сил в Южной Осетии, был заместителем его командира, имел воинское звание майора. В этом качестве принимал активное участие в боевых действиях в ходе вооруженного конфликта 2008 года на югоосетинской стороне. В ходе боевых действий был дважды ранен 6.

Политическая деятельность

31 октября 2008 года Анатолий Бибилов назначен главой созданного министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РЮО. Получил звание генерал-майора.

В конце 2008 года Анатолий Бибилов вступил в публичный конфликт с секретарем Совета безопасности РЮО Анатолием Баранкевичем на стороне президента РЮО Эдуарда Кокойты.

В августе 2011 года появилась информация о том, что Бибилов примет участие в президентских выборах в РЮО в качестве независимого кандидата, поддержанного Кремлём. 2 сентября в поддержку кандидатуры Анатолия Бибилова, а также прокурора республики Таймураза Хугаева, высказался действующий президент РЮО Эдуард Кокойты.

18 сентября 2011 года А.Бибилов утвержден единым кандидатом в президенты Южной Осетии на VIII съезде Республиканской партии "Единство" - ведущей политической партии РЮО. В этот же день председателем партии "Единство" избран сам Эдуард Кокойты.

4 октября Анатолий Бибилов встречался в Кремле с руководителем администрации президента России Сергеем Нарышкиным в статусе министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Южная Осетия 7.

7 октября участникам форума  в поддержку кандидата  в президенты от партии "Единство» Анатолия Бибилова было зачитано приветствие о готовности к активизации плодотворного диалога между Всероссийской политической партией "Единая Россия" и партией "Единство". "Рассчитываю, что, опираясь на широкую общественную поддержку, вы сможете достичь намеченных целей" - говорилось в приветствии  8.

11 ноября Алан Кочиев, находясь под арестом, через свое доверенное лицо сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Бибилова.

17 ноября 2011 года кандидат Анатолий Бибилов набрал 6066 голосов (24,86 %), опередив на 14 голосов свою соперницу Аллу Джиоеву

19 ноября участник первого тура выборов в президенты Южной Осетии, вице-мэр Цхинвала Алан Котаев (9,66% голосов) заявил о намерении поддержать во втором туре выборов Анатолия Бибилова. 

29 ноября 2011 года Верховный суд РЮО рассмотрел жалобу Анатолия Бибилова и признал недействительными выборы президента республики. Парламент назначил повторные президентские выборы на 25 марта 2012 года.

6 февраля 2012 года Анатолий Бибилов заявил, что не будет баллотироваться на пост главы республики в повторных президентских выборах.

24 апреля 2012 года Анатолий Бибилов заявил о создании новой политической партии "Единая Осетия". При этом он заявил, что покидает партию "Единство", которую возглавляет экс-глава Южной Осетии Эдуарда Кокойты. 5 сентября прошел учредительный съезд партии "Единая Осетия", в ходе которого Анатолий Бибилов был избран председателем партии.

6 января 2014 года партия "Единая Осетия" обратилась к президенту Южной Осетии Леониду Тибилову с призывом провести референдум по вопросу о воссоединении Северной и Южной Осетии в составе России. Президент Южной Осетии идею не поддержал.

В мае 2014 года партия "Единая Осетия" под руководством Бибилова была зарегистрирована для участия в парламентских выборах в Южной Осетии.

8 июня 2014 года состоялось голосование на выборах в Парламент Южной Осетии. В ходе выборов партия "Единая Осетия" получила поддержку 43,19% проголосовавших и получила абсолютное большинство - 20 из 34 - мест в парламенте.

23 июня 2014 года Анатолий Бибилов был избран спикером парламента Южной Осетии.

Семейное положение

Анатолий Бибилов женат, имеет четверых детей.

* организация внесена Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Примечания

  1. Что известно о новых британских санкциях против России // ТАСС, 07.11.2024.
  2. В Южной Осетии экс-сотрудник штаба Бибилова заявила о связи победы на выборах с криминальным авторитетом Гагиевым // Кавказ.Реалии*, 14 февраля 2022 года
  3. Контрабандный скандал — как обструкция для Бибилова // netgazeti, 12 мая 2021 года
  4. В Цхинвале требуют отставки президента республики // Независимая газета, 31 августа 2020 года
  5. Бибилов Анатолий Ильич // Парламент Республики Южная Осетия.
  6. Анатолий Ильич Бибилов. Биографическая справка // РИА Новости, 14.11.2011; Бибилов Анатолий Ильич // Парламент Республики Южная Осетия.
  7. Официальный сайт администрации президента РФ, 04.10.2011.
  8. Официальный сайт партии "Единая Россия", 07.11.2011.

Автор: Кавказский Узел

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