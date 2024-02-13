Депутаты из Южной Осетии назвали слухами сообщения о лишении их гражданства России

13 февраля 2024, 20:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сведения Telegram-каналов о лишении гражданства России трех депутатов парламента Южной Осетии можно расценивать как слухи, сообщили Джамбулат Медоев и Гарри Мулдаров. Подобные спекуляции могут быть связаны с предстоящими парламентскими выборами, предположил журналист.

Информация о том, что три депутата из Южной Осетии лишены гражданства России была опубликована в ряде Telegram-каналов. "Джамбулат Медоев, Гарри Мулдаров и Давид Санакоев лишены гражданства Российской Федерации, так как их действия признаны недружественными и наносящими вред отношениям Южной Осетии и Российской Федерации", - сообщил 12 февраля Telegram-канал karganag.

Депутаты парламента Южной Осетии Джамбулат Медоев и Гарри Мулдаров не знают о лишении их гражданства России. "Я вообще не обратил внимание на эти провокационные слухи в каких-то "левых" группах. У меня всё в порядке. Вчера из Владикавказа вернулся (в Цхинвал). Пользовался паспортом гражданина РФ без проблем. Так что это ложная информация, Если хотят лишить гражданства, наверное, должны сообщить, вызвать человека. Вообще гражданства лишают через суд. Но никакого суда и в целом никаких разбирательств не было", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Джамбулат Медоев.

Он затруднился сказать, в связи с чем могли распространяться такие слухи. "Я не в курсе, кто распространяет такие слухи. Никого не хочу сейчас обвинять. Но, вероятно, попозже всё прояснится, кто и зачем это делает. В отношениях с Россией у меня всё хорошо", - сказал Медоев.

Он точно не назвал время получения гражданства России, добавив, что это произошло не менее 20 лет назад.

Депутат Гарри Мулдаров также не получал никаких сведений о лишении его гражданства России. "У нас никакой официальной информации по этому поводу. Только слухи до нас доходят и всё", - сказал он.

Посольство России в Южной Осетии не смогло дать информацию о ситуации с депутатами. "Мы не имеем отношения к лишению или получению гражданства. Сейчас по новому закону гражданства могут лишить или по суду, или по представлению МВД. Но к нам такие сведения не поступают", - сказал сотрудник дипведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Такая информация распространяется недоброжелателями депутатов в политических целях, считает российский журналист, наблюдающий за ситуацией в Южной Осетии. "Я абсолютно уверен, что это фейк. Из политических соображений. В Южной Осетии вскоре начинается избирательная кампания. 9 июня состоятся выборы в парламент республики. И это всё предвыборная история. Но никто их гражданства не лишал, и даже не представляю, как это возможно. Ни один из этих депутатов никаких высказываний против России не делал", - заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Михаила Миндзаева, Гамлета Гучмазова и Давида Санакоева из Южной Осетии, которые подозреваются в военных преступлениях по время "Пятидневной войны" 2008 года. Давид Санакоев, который занимал в 2008 году пост омбудсмена Южной Осетии, заявил, что занимался вызволением жителей Южной Осетии из плена.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.