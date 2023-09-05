Суд назначил два миллиона рублей компенсации родным Инала Джабиева

05 сентября 2023, 13:49

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Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб родным Инала Джабиева, который умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 мая иск о выплате компенсаций семье Инала Джабиева подала в суд его вдова Оксана Сотиева после того, как Джабиев был оправдан по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии.

15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело Инала Джабиева и Николая Цховребова, второго обвиняемого в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Суд решил, что не было получено доказательств их причастности к покушению. Семья Джабиева будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его, сказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" Оксана Сотиева.

Цхинвальский городской суд вынес постановление выплатить родным Инала Джабиева два миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Об этом рассказала его вдова Оксана Сотиева.

"Мы подавали иск на взыскание моральной компенсации в размере 20 миллионов рублей, суд эту сумму определил как два миллиона рублей, так как сам потерпевший скончался, то такую сумму определили для нас, как для семьи потерпевшей стороны", – сказала Сотиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что ожидает заседания суда по делу о смерти ее супруга. "Мы с адвокатом закончили ознакомление с материалами уголовного дела. Вопросов к следствию нет. Обвиняемые пока не закончили процедуру ознакомления. У них нет ограничения по времени, и они тянут как могут. Дважды прокуратура подавала иск в суд на ограничение сроков, но суд отказал в удовлетворении иска", – объяснила Сотиева.

Она надеется, что все виновные в смерти Инала Джабиева будут наказаны. "Последнее слово всегда за судьями. Если суд вынесет справедливое решение, то есть надежда, что будут наказаны все виновные. При прежней власти в списке обвиняемых было минимальное количество. Сейчас в деле фигурируют и бывшие высокопоставленные чиновники. Я очень надеюсь, что дело будет расследовано объективно", – сказала Сотиева.

По уголовному делу о гибели Джабиева органом предварительного следствия установлены и привлечены к уголовной ответственности сотрудники криминальной милиции МВД Южной Осетии, отметил сотрудник Генпрокуратуры республики.

Он уточнил, что среди новых обвиняемых бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, ему вменяется часть 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (предусматривает до семи лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла"). Джагаев заочно арестован и объявлен в розыск.

Также по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – Прим. "Кавказского узла") обвинен бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев. Он под подпиской о невыезде.

В превышении полномочий обвинен бывший начальник угрозыска криминальной милиции МВД Южной Осетии Джемал Бибилов, он заключен под стражу. В превышении полномочий также обвинен бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев. "Обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ ему предъявлено заочно, он объявлен в розыск", – сказал сотрудник Генпрокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

Если ранее обвиняемым вменялось превышение полномочий, повлекшее нарушение прав человека, то теперь – превышение полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, добавил он.

Сотрудник Генпрокуратуры подтвердил, что обвиняемые еще не закончили ознакомление с материалами уголовного дела.

Напомним, Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на Наниева. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась полностью парализованной.

Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

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