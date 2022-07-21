Вдова Джабиева заявила о намерении добиваться компенсации по делу о его смерти

21 июля 2022, 07:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Семья Инала Джабиева, умершего после допроса, будет добиваться выплаты компенсаций после того, как суд оправдал его по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии, заявила вдова Оксана Сотиева. Ее адвокат Фатима Гатагонова считает, что чистка в рядах силовиков не повлияла на решение суда, а активистка Инара Габараева отметила, что смерть Джабиева заставила жителей республики отстаивать свои права.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 июля Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело в отношении Инала Джабиева, который умер после допроса, и Николая Цховребова по обвинению в покушении на главу МВД, так как в ходе суда не было получено доказательств их причастности к покушению.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев. При обстреле никто не пострадал. Инал Джабиев умер в августе 2020 года после допроса по делу о покушении на министра, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь силовиков, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов.

Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева, считает, что президент Южной Осетии Алан Гаглоев не оказывал влияния на решение суда по делу Джабиева. "Я бы так не сказала, что на решение суда повлиял президент Алан Гаглоев. Коллегия судей вынесла справедливое решение. Я очень надеюсь, что нынешняя власть распорядиться, и чистка будет во всех силовых ведомствах", – сказала Сотиева корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что намерена добиваться компенсации. "После всего, что они сделали с моим мужем, никакая компенсация не вернёт его. Но для своих детей я, конечно же, буду требовать по закону всё, что им полагается и от государства, и от МВД. Никакая компенсация не стоит человеческой жизни! Она не утешит боль матери и не вернёт отца детям. Но мы будем подавать гражданский иск на возмещение морального вреда", – подчеркнула Сотиева.

Единственное вещественное доказательство в деле о покушении на главу МВД Южной Осетии – обстрелянная машина – была отремонтирована. И поэтому подтвердить данные экспертизы уже невозможно, добавила она. "Машина на самом деле была обстреляна, но кто это сделал, где и при каких обстоятельствах, мне неизвестно, как и многим другим. Даже экспертиза показала, что пуля прошла снизу вверх. Когда про это начали открыто говорить в соцсетях, прокурор привёл на судебное заседание эксперта, который проводил эту экспертизу, и он сказал, что это была просто банальная опечатка. Что пуля прошла не снизу вверх, а сверху вниз. Только этого уже проверить никто не сможет, так как машина уже давно отремонтирована. Эта машина была единственным вещественным доказательством. Они, наверное, поторопились, испугавшись, что правда всплывёт. А правда она обязательно всплывёт, и всем рано или поздно придётся ответить за всё содеянное, которое они совершили в отношении моего невиновного супруга", – заявила Оксана Сотиева.

Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Решение суда о признании невиновности подозреваемых в деле о покушении на главу МВД к делу о пытках не имеет отношения, отметила адвокат Сотиевой Фатима Гатагонова. "Они его даже как пытки не рассматривают, они его квалифицируют как превышение должностных полномочий. В обвинительном заключении были сильнейшие расхождения между показаниями и заключениями экспертов и не были учтены многие детали, такие, например, как добровольная сдача оружия", – пояснила Гатагонова корреспонденту "Кавказского узла".

Движение, сформированное на протесте по делу Инала Джабиева, продолжает развиваться, и к нему присоединяются новые сторонники, рассказала сотрудница организации "Гражданская платформа" Инара Габараева. "При правлении Бибилова все видели, как могут быть защищены права человека на примере убийства Джабиева. И омбудсмен, который 10 лет сидит не понятно где и занимается непонятно чем, ни разу не подал голос и никак не прокомментировал ситуацию в целом. Есть "Гражданская платформа", которая была создана для защиты прав граждан, и к нам обращаются, и мы сегодня, как можем, так решаем проблемы уже многих граждан", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Гражданская платформа" была создана для того, чтобы люди могли объединиться и защищать свои права. Организация провела существенную работу именно с гражданами – мы общаемся с огромным количеством жителей, к нам обращаются, нас не только поддерживают, к нам примыкают, вступают в ряды. Мы готовим документы на регистрацию, сегодня мы по протоколу существуем как движение. Хотим расширить свои права и будем подавать документы в Минюст в ближайшее время", – добавила Габараева.

Напомним, после вступления в должность президент Южной Осетии, Алан Гаглоев 10 июня приступил к увольнениям чиновников силового блока. В частности, два заместителя председателя Комитета госбезопасности Южной Осетии были освобождены от должностей.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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