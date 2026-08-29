×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:26, 29 августа 2026

Восемь азербайджанских СМИ заявили о скоординированных атаках на их аккаунты в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На аккаунты восьми независимых азербайджанских СМИ в Facebook* и Instagram* ведется скоординированная атака с целью оказания давления, а также подаются массовые жалобы на нарушение авторских прав. Журналисты призвали Meta* проверить источники жалоб и восстановить заблокированные страницы.

Как писал «Кавказский узел», Instagram* заблокировал страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV, работающих в изгнании, после жалоб на нарушение авторских прав. Представители редакций считают происходящее частью скоординированной кампании по ограничению их аудитории и связывают атаки с давлением властей Азербайджана на независимые СМИ. 

Ранее администрация Meta* заблокировала Facebook*-страницу азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг", сославшись на массовые жалобы и публикацию 2019 года о самоубийстве. В редакции сочли блокировку частью давления на критически настроенное в отношении властей издание.

Восемь азербайджанских независимых СМИ, работающих в эмиграции, выступили 28 августа с совместным заявлением об атаках на аккаунты некоторых из них. «В последние дни аккаунты ряда независимых СМИ и отдельных журналистов, работающих за пределами Азербайджана, стали объектами серии цифровых атак и многочисленных жалоб на якобы нарушение авторских прав», - говорится в заявлении, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Наши сайты блокировались, а возможности для профессиональной деятельности систематически ограничивались

После поступления таких жалоб компания Meta* заблокировала страницы в Instagram онлайн-изданий Abzas Media и Toplum TV. Ранее по аналогичным основаниям были заблокированы аккаунты Azadlıq Qəzeti («Газета Азадлыг») в Facebook* и Instagram*, а также страница программы Azərbaycan Saatı («Азербайджанский час») в Instagram*. Издания Meydan TV и HamamTimes также в разное время сталкивались с аналогичными жалобами на нарушение авторских прав, далее сказано в документе. «Мы, азербайджанские независимые СМИ Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV, Azadlıq Qəzeti, Mikroskop Media, Qəzetçi, HamamTimes и Azərbaycan Saatı, расцениваем участившиеся в последние дни жалобы на нарушение авторских прав как часть более широкой кампании давления и репрессий, направленной на подавление независимой журналистики. На протяжении длительного времени наши СМИ подвергаются различным формам давления. Журналисты и сотрудники редакций были арестованы и подвергнуты уголовному преследованию, многие были вынуждены покинуть страну. Наши сайты блокировались, а возможности для профессиональной деятельности систематически ограничивались», - далее указывается в заявлении.

Авторы документа обращают внимание на то, что в настоящее время в Азербайджане находятся в заключении более 25 журналистов, в том числе сотрудники некоторых из упомянутых СМИ. «Мы считаем, что происходящее сегодня - не серия случайных и не связанных между собой инцидентов, а продолжение волны репрессий, начавшейся в 2023 году. После того как независимые СМИ внутри страны стали объектом арестов и других форм давления, теперь предпринимаются попытки ограничить их присутствие и доступ к аудитории в социальных сетях. Эти действия преследуют ту же цель - заставить замолчать независимую и критическую журналистику», - утверждают представители СМИ.

В последние дни одна за другой поступают жалобы на журналистские материалы, которые были опубликованы в разное время, не связаны между собой и были получены из различных источников, подчеркивают авторы документа. «При этом лица, направляющие жалобы, не предоставляют доказательств того, что обладают авторскими правами на материалы, в отношении которых выдвигают претензии. Несмотря на это, автоматизированные системы социальных платформ принимают такие жалобы, удаляют журналистские материалы, а при накоплении определённого количества жалоб могут полностью деактивировать аккаунты СМИ. Проведённый нами анализ собранных данных показывает, что часть жалоб на нарушение авторских прав была направлена одним и тем же лицом с одних и тех же адресов электронной почты. В других случаях жалобы подавались от разных имён, однако указанные в них данные, электронные адреса, детали и характер формулировок повторяются по одной и той же схеме», - указывается в заявлении 8 азербайджанских медиа.

Давление под прикрытием механизма защиты авторских прав представляет собой прямое вмешательство в деятельность независимых СМИ и ограничивает доступ журналистов к своей аудитории

Повторяемость этих признаков, а также последовательная подача жалоб на не связанные между собой материалы одним и тем же способом свидетельствуют о скоординированном характере атак и позволяют предположить, что они осуществляются целенаправленно и имеют один источник, полагают авторы документа. «Очевидно, что механизм защиты авторских прав в данном случае используется не только как правовой инструмент, но и как средство ограничения доступа независимых СМИ к аудитории и фактического паралича их работы. Давление под прикрытием механизма защиты авторских прав представляет собой прямое вмешательство в деятельность независимых СМИ и ограничивает доступ журналистов к своей аудитории. Одновременно это лишает граждан возможности получать независимую и альтернативную информацию и ограничивает их право на свободу выражения мнений посредством цифровых платформ. Правда в том, что в стране, где отсутствует свободная пресса, люди ищут достоверную информацию именно на платформах социальных сетей, но и этот источник хотят закрыть. Подобные попытки не новость в деятельности правительства Азербайджана, но сейчас эти атаки на альтернативные источники информации приобрели более интенсивный и изощренный характер», -  заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из подписантов заявления, главные редактор Azadlıq qəzeti и руководитель телепрограммы Azərbaycan saatı.

Авторы заявления призвали Meta* и другие социальные платформы рассматривать происходящее не как совокупность отдельных технических жалоб, а как возможную скоординированную кампанию. На их взгляд, платформы должны тщательно проверить источники поступающих жалоб; повторное использование одних и тех же лиц и адресов электронной почты; наличие у заявителей действительных авторских прав на материалы, в отношении которых подаются жалобы; возможное целенаправленное злоупотребление механизмами защиты авторских прав; взаимосвязь между многочисленными жалобами, поступающими в отношении разных СМИ. «Мы также призываем Meta* и другие социальные платформы учитывать оценки, заявления и доклады международных организаций по защите прав человека и свободы СМИ, касающиеся ситуации в Азербайджане. Meta* должна в срочном порядке пересмотреть решения о деактивации аккаунтов независимых СМИ и восстановить страницы, заблокированные в результате необоснованных жалоб. Необходимо создать более эффективные механизмы защиты, которые позволят предотвратить превращение автоматизированных систем модерации в инструмент цензуры и подавления независимых СМИ посредством скоординированных кампаний жалоб», - подчеркивается в заявлении.

Журналисты, находящиеся в заключении, должны быть освобождены

В документе также содержится требования к правительству Азербайджана «прекратить политику репрессий, направленную на подавление независимых СМИ», включая аресты и уголовное преследование журналистов, блокировку независимых информационных ресурсов, давление на журналистов и сотрудников СМИ, вынужденных работать за пределами страны, вмешательство в работу независимых СМИ через цифровые платформы. «Журналисты, находящиеся в заключении, должны быть освобождены. Независимым СМИ должны быть обеспечены возможность свободно работать и беспрепятственный доступ к своей аудитории», - далее говорится в заявлении.

Авторы документа призывали международные организации по защите свободы СМИ и цифровых прав «внимательно следить за происходящим, публично реагировать на подобные случаи и требовать от социальных платформ прозрачного, ответственного и оперативного рассмотрения жалоб».

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства и ограничениях свободы медиа и Интернет. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиа. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев  в апреле 2024 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

Ранее, как писал "Кавказский узел", на фоне сообщений о блокировке аккаунтов, связанных с газетой "Азадлыг", Meydan TV обратило внимание на финансовые интересы Азербайджана в Meta*. "Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в первом квартале 2024 года инвестировал $179 млн в акции Meta, впервые включив компанию в пятёрку крупнейших технологических инвестиций фонда. В тот период акции Meta составляли 1,4% биржевого портфеля акций SOFAZ", - отмечает издание.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Телекомпания "Ир" проводившая дебаты. Скоп-кадр фото "Сапа Цхинвал" от 28.08.26, https://t.me/sapa_tskhinval/4411 Трансляция дебатов в Южной Осетии разочаровала пользователей Telegram

Кандидаты в президенты Южной Осетии сегодня должны были обсудить социальную политику, однако качество трансляции таково, что избиратели не могут понять, о чем идет речь.

Участники непрерывных акций в 639-й день подряд на Руставели в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook Участники непрерывной акции в Тбилиси в 639-й день подряд собрались на Руставели

Несмотря на сильный дождь, сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси в 639-й день подряд. Общее число помилованных участников митингов 2024-2025 годов достигло девяти человек.

Сквер Бараташвили в Тбилиси, где произошло убийство гражданина России. Фото: Newsgeorgia / https://www.newsgeorgia.ge/v-centre-tbilisi-ubit-grazhdanin-rossii/ Жители центра Тбилиси рассказали о предшествовавшем убийству россиянина конфликте

Тело 40-летнего гражданина России сегодня на рассвете обнаружили прохожие в сквере у памятника Бараташвили в центре Тбилиси. Убийству предшествовал конфликт в супермаркете, место, где нашли тело, не оборудовано камерами видеонаблюдения.

Абхазский блогер Даур Буава. Фото: Megatv / https://megatv.ge Обвиненный в Абхазии в госизмене блогер найден мертвым в Тбилиси

Тело абхазского блогера Даура Буавы, который был обвинен в Абхазии в госизмене, обнаружено в жилой квартире в Тбилиси. Следствие ведется по статье "Доведение до самоубийства".

Логотип Abzas Media. Скриншот фото https://vesti.az/xeber/kriminal/zaderzana-eshhe-odna-sotrudnica-internet-izdaniya-abzas-media-504466 Жалобы на авторские права привели к блокировке страниц Abzas Media и Toplum TV в Instagram*

Instagram* заблокировал страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV, работающих в изгнании, после жалоб на нарушение авторских прав. Представители редакций считают происходящее частью скоординированной кампании по ограничению их аудитории и связывают атаки с давлением властей Азербайджана на независимые СМИ. 

Денис Куланин. Скриншот фото https://t.me/NGnewsgeorgia/29284 Освобожденному по помилованию россиянину угрожает депортация из Грузии

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал осужденного на два года за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси россиянина Дениса Куланина. После освобождения Куланин помещен в депортационный центр.

Персоналии
Рашид Темрезов на встрече с президентом В. Путиным. Фото: http://government.ru/docs/18731/photolents.html
11:59, 28 августа 2026
Темрезов Рашид Бориспиевич
Сергей Меняйло. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе
11:53, 28 августа 2026
Меняйло Сергей Иванович
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
События
17:50, 28 августа 2026
2
 Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону СВО
16:00, 28 августа 2026
Офицер из Ростовской области убит в военной операции
10:27, 28 августа 2026
Боец из Дагестана убит в зоне военной операции
07:49, 28 августа 2026
Военный осужден в Нальчике за отсутствие в части
05:51, 28 августа 2026
Боец из Южной Осетии убит в зоне СВО
04:52, 28 августа 2026
Житель Дагестана заподозрен в призывах к терроризму
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
За публичный намаз оштрафовали рабочего из Чечни в Астрахани.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Показать больше