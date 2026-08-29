Восемь азербайджанских СМИ заявили о скоординированных атаках на их аккаунты в соцсетях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На аккаунты восьми независимых азербайджанских СМИ в Facebook* и Instagram* ведется скоординированная атака с целью оказания давления, а также подаются массовые жалобы на нарушение авторских прав. Журналисты призвали Meta* проверить источники жалоб и восстановить заблокированные страницы.

Как писал «Кавказский узел», Instagram* заблокировал страницы независимых азербайджанских изданий Abzas Media и Toplum TV, работающих в изгнании, после жалоб на нарушение авторских прав. Представители редакций считают происходящее частью скоординированной кампании по ограничению их аудитории и связывают атаки с давлением властей Азербайджана на независимые СМИ.

Ранее администрация Meta* заблокировала Facebook*-страницу азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг", сославшись на массовые жалобы и публикацию 2019 года о самоубийстве. В редакции сочли блокировку частью давления на критически настроенное в отношении властей издание.

Восемь азербайджанских независимых СМИ, работающих в эмиграции, выступили 28 августа с совместным заявлением об атаках на аккаунты некоторых из них. «В последние дни аккаунты ряда независимых СМИ и отдельных журналистов, работающих за пределами Азербайджана, стали объектами серии цифровых атак и многочисленных жалоб на якобы нарушение авторских прав», - говорится в заявлении, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Наши сайты блокировались, а возможности для профессиональной деятельности систематически ограничивались

После поступления таких жалоб компания Meta* заблокировала страницы в Instagram онлайн-изданий Abzas Media и Toplum TV. Ранее по аналогичным основаниям были заблокированы аккаунты Azadlıq Qəzeti («Газета Азадлыг») в Facebook* и Instagram*, а также страница программы Azərbaycan Saatı («Азербайджанский час») в Instagram*. Издания Meydan TV и HamamTimes также в разное время сталкивались с аналогичными жалобами на нарушение авторских прав, далее сказано в документе. «Мы, азербайджанские независимые СМИ Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV, Azadlıq Qəzeti, Mikroskop Media, Qəzetçi, HamamTimes и Azərbaycan Saatı, расцениваем участившиеся в последние дни жалобы на нарушение авторских прав как часть более широкой кампании давления и репрессий, направленной на подавление независимой журналистики. На протяжении длительного времени наши СМИ подвергаются различным формам давления. Журналисты и сотрудники редакций были арестованы и подвергнуты уголовному преследованию, многие были вынуждены покинуть страну. Наши сайты блокировались, а возможности для профессиональной деятельности систематически ограничивались», - далее указывается в заявлении.

Авторы документа обращают внимание на то, что в настоящее время в Азербайджане находятся в заключении более 25 журналистов, в том числе сотрудники некоторых из упомянутых СМИ. «Мы считаем, что происходящее сегодня - не серия случайных и не связанных между собой инцидентов, а продолжение волны репрессий, начавшейся в 2023 году. После того как независимые СМИ внутри страны стали объектом арестов и других форм давления, теперь предпринимаются попытки ограничить их присутствие и доступ к аудитории в социальных сетях. Эти действия преследуют ту же цель - заставить замолчать независимую и критическую журналистику», - утверждают представители СМИ.

В последние дни одна за другой поступают жалобы на журналистские материалы, которые были опубликованы в разное время, не связаны между собой и были получены из различных источников, подчеркивают авторы документа. «При этом лица, направляющие жалобы, не предоставляют доказательств того, что обладают авторскими правами на материалы, в отношении которых выдвигают претензии. Несмотря на это, автоматизированные системы социальных платформ принимают такие жалобы, удаляют журналистские материалы, а при накоплении определённого количества жалоб могут полностью деактивировать аккаунты СМИ. Проведённый нами анализ собранных данных показывает, что часть жалоб на нарушение авторских прав была направлена одним и тем же лицом с одних и тех же адресов электронной почты. В других случаях жалобы подавались от разных имён, однако указанные в них данные, электронные адреса, детали и характер формулировок повторяются по одной и той же схеме», - указывается в заявлении 8 азербайджанских медиа.

Давление под прикрытием механизма защиты авторских прав представляет собой прямое вмешательство в деятельность независимых СМИ и ограничивает доступ журналистов к своей аудитории

Повторяемость этих признаков, а также последовательная подача жалоб на не связанные между собой материалы одним и тем же способом свидетельствуют о скоординированном характере атак и позволяют предположить, что они осуществляются целенаправленно и имеют один источник, полагают авторы документа. «Очевидно, что механизм защиты авторских прав в данном случае используется не только как правовой инструмент, но и как средство ограничения доступа независимых СМИ к аудитории и фактического паралича их работы. Давление под прикрытием механизма защиты авторских прав представляет собой прямое вмешательство в деятельность независимых СМИ и ограничивает доступ журналистов к своей аудитории. Одновременно это лишает граждан возможности получать независимую и альтернативную информацию и ограничивает их право на свободу выражения мнений посредством цифровых платформ. Правда в том, что в стране, где отсутствует свободная пресса, люди ищут достоверную информацию именно на платформах социальных сетей, но и этот источник хотят закрыть. Подобные попытки не новость в деятельности правительства Азербайджана, но сейчас эти атаки на альтернативные источники информации приобрели более интенсивный и изощренный характер», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» один из подписантов заявления, главные редактор Azadlıq qəzeti и руководитель телепрограммы Azərbaycan saatı.

Авторы заявления призвали Meta* и другие социальные платформы рассматривать происходящее не как совокупность отдельных технических жалоб, а как возможную скоординированную кампанию. На их взгляд, платформы должны тщательно проверить источники поступающих жалоб; повторное использование одних и тех же лиц и адресов электронной почты; наличие у заявителей действительных авторских прав на материалы, в отношении которых подаются жалобы; возможное целенаправленное злоупотребление механизмами защиты авторских прав; взаимосвязь между многочисленными жалобами, поступающими в отношении разных СМИ. «Мы также призываем Meta* и другие социальные платформы учитывать оценки, заявления и доклады международных организаций по защите прав человека и свободы СМИ, касающиеся ситуации в Азербайджане. Meta* должна в срочном порядке пересмотреть решения о деактивации аккаунтов независимых СМИ и восстановить страницы, заблокированные в результате необоснованных жалоб. Необходимо создать более эффективные механизмы защиты, которые позволят предотвратить превращение автоматизированных систем модерации в инструмент цензуры и подавления независимых СМИ посредством скоординированных кампаний жалоб», - подчеркивается в заявлении.

Журналисты, находящиеся в заключении, должны быть освобождены

В документе также содержится требования к правительству Азербайджана «прекратить политику репрессий, направленную на подавление независимых СМИ», включая аресты и уголовное преследование журналистов, блокировку независимых информационных ресурсов, давление на журналистов и сотрудников СМИ, вынужденных работать за пределами страны, вмешательство в работу независимых СМИ через цифровые платформы. «Журналисты, находящиеся в заключении, должны быть освобождены. Независимым СМИ должны быть обеспечены возможность свободно работать и беспрепятственный доступ к своей аудитории», - далее говорится в заявлении.

Авторы документа призывали международные организации по защите свободы СМИ и цифровых прав «внимательно следить за происходящим, публично реагировать на подобные случаи и требовать от социальных платформ прозрачного, ответственного и оперативного рассмотрения жалоб».

Власти Азербайджана отвергают утверждения о преследованиях критиков правительства и ограничениях свободы медиа и Интернет. "В Азербайджане обеспечивается свобода медиа. В Азербайджане нет никакой цензуры, [а есть] свободный интернет, функционируют сотни медиа. Поэтому было бы несправедливо критиковать Азербайджан за действия, якобы направленные на препятствование развитию медиа. О каком ограничении может идти речь при свободном интернете?" - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в апреле 2024 года в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Аресты журналистов Алиев связал с "незаконным финансированием из-за рубежа".

Ранее, как писал "Кавказский узел", на фоне сообщений о блокировке аккаунтов, связанных с газетой "Азадлыг", Meydan TV обратило внимание на финансовые интересы Азербайджана в Meta*. "Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в первом квартале 2024 года инвестировал $179 млн в акции Meta, впервые включив компанию в пятёрку крупнейших технологических инвестиций фонда. В тот период акции Meta составляли 1,4% биржевого портфеля акций SOFAZ", - отмечает издание.