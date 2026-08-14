Редакция оппозиционного издания связала с действиями властей Азербайджана блокировку аккаунтов в соцсетях

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Администрация Meta* заблокировала Facebook*-страницу азербайджанской оппозиционной газеты "Азадлыг", сославшись на массовые жалобы и публикацию 2019 года о самоубийстве. В редакции считают блокировку частью давления на критически настроенное в отношении властей издание.

Как писал "Кавказский узел", газета "Азадлыг" (Свобода) была учреждена в декабре 1989 года и являлась одним из первых независимых изданий в современном Азербайджане. До приостановления выпуска печатной версии газеты в сентябре 2016 года она выходила шесть раз в неделю тиражом 6000 экземпляров, являясь одним из самых популярных изданий в стране. В 2024 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным блокировку четырех сайтов в Азербайджане, включая azadliq.info и постановил выплатить заявителям компенсации.

Страница азербайджанского оппозиционного издания "Азадлыг" (Свобода) в Facebook* заблокирована администрацией Meta*, сообщил представитель редакции.

По словам находящегося в политической эмиграции редактора издания Рахима Гаджиева, в уведомлении Meta* причиной блокировки была указана новость о самоубийстве, опубликованная в 2019 году. При этом, по его словам, на страницу поступило большое количество жалоб.

"Не вызывает сомнений, что за этими процессами стоит азербайджанская власть. Уже длительное время ведётся целенаправленная кампания по приостановке работы страницы "Азадлыг", — заявил Гаджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, жалобы организованы властями Азербайджана, поскольку издание регулярно публикует материалы с критикой политики правительства.

Гаджиев также сообщил, что за несколько дней до блокировки страницы в Facebook* был закрыт аккаунт газеты в Instagram*. По его мнению, жалобы на обе платформы могли поступать из одного источника.

"Страница "Азадлыг" в Facebook* была очень популярной. Под каждой публикацией появлялись сотни, а порой и тысячи комментариев. Ежемесячный охват нашей страницы, включая просмотры публикаций, комментарии и репосты, в этом году достигал 23 миллионов пользователей", — отметил редактор.

По словам Гаджиева, печатная версия "Азадлыг" прекратила существование в 2016 году из-за экономического давления и отказа издательств печатать газету. В 2017 году в Азербайджане был заблокирован доступ к сайту издания.

"Из-за давления многие сотрудники газеты были вынуждены покинуть страну. Работа издания фактически свелась к публикации новостей в социальных сетях. Но и этого властям показалось много, и они добились блокировки наших аккаунтов", — заявил он.

Главный редактор "Азадлыг" Ганимат Захид, также находящийся в политической эмиграции, расценил блокировку страницы как "продолжение политики давления властей на социальные сети".

По его словам, страница "Азадлыг" в Facebook* была "заморожена на неопределённый срок" на основании массовых жалоб, которые, как он считает, поступили от троллей.

"В настоящее время мы обсуждаем ситуацию с международными медиаорганизациями и общественными объединениями и рассчитываем на их помощь в достижении разблокировки наших ресурсов" — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также сообщил о блокировке в Instagram* страницы телепрограммы "Азербайджан Сааты" (Азербайджанский час), которую он возглавляет.

На фоне сообщений о блокировке аккаунтов, связанных с газетой "Азадлыг", Meydan TV обратило внимание на финансовые интересы Азербайджана в Meta*.

"Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в первом квартале 2024 года инвестировал $179 млн в акции Meta, впервые включив компанию в пятёрку крупнейших технологических инвестиций фонда. В тот период акции Meta составляли 1,4% биржевого портфеля акций SOFAZ", — отмечает издание.

Азербайджанский медиаэксперт указал на политическую близость "Азадлыг" к партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).

"В прошлом газета "Азадлыг" была печатным органом ПНФА. Впоследствии учредительство перешло к редакции, однако политическая позиция газеты оставалась близкой к партийной платформе ПНФА. Эта партия находится в непримиримой оппозиции к азербайджанским властям, а материалы "Азадлыг" содержат резкую критику правительства", — сказал эксперт корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его оценке, содержание критических публикаций издания в целом укладывается в рамки свободы выражения, определённые Европейской конвенцией по правам человека.

"В последнее время на страницах в социальных сетях, связанных с "Азадлыг", публиковались заявления находящегося под арестом лидера ПНФА Али Керимли, сообщения о нарушениях его прав в СИЗО, а также материалы о преследовании политика в ведущих мировых СМИ. Многие азербайджанские пользователи узнавали об этих публикациях именно через "Азадлыг", — отметил эксперт.

По его словам, связанная с изданием программа "Азербайджан Сааты" также пользуется популярностью. На YouTube у неё более 400 тысяч подписчиков.

Власти Азербайджана пока не прокомментировали сообщения о блокировке страниц "Азадлыг" в социальных сетях.