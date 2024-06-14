ЕСПЧ признал неправомерной блокировку новостных сайтов в Азербайджане

14 июня 2024, 11:39

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным блокировку четырех сайтов в Азербайджане и постановил выплатить заявителям компенсации.

"Кавказский узел" сообщал, что 7-8 августа по заявлениям Министерства транспорта, связи и новых технологий районные суды в Баку постановили блокировать четыре новостных сайта, а именно az24saat.org, xural.com, arqument.az и monitortv.info. Центр электронной безопасности усмотрел в публикациях на сайтах признаки клеветы. Сайты наказаны за критику властей и чиновников, заявили представители НПО.

В апреле 2017 года Центр электронной безопасности (ЦЭБ) обратился в суд с просьбой блокировать оппозиционные интернет-ресурсы azadliq.info, azadliq.org, azerbaycansaati.com, а также на "Интернет-ресурсы, где размещаются телепрограммы "Azərbaycan saatı" и телеканала TuranTV". Представители этих интернет-ресурсов заявили о политическом характере дела. Сабаильский районный суд Баку в июне текущего года утвердил решение о блокировке сайтов.



ЕСПЧ опубликовал на своем сайте решение по жалобе на блокировку азербайджанских сайтов 13 июня. Заявления были поданы в связи с блокировкой в Азербайджане сайтов azadliq.org, anaxeber.az, az24saat.org и xural.com. Заявителями, в частности, выступили Азер Талыбов (учредитель и главный редактора сайта (anaxeber.az), Вугар Алекперов (учредитель сайта az24saat.org) и Аваз Зейналлы (учредитель сайта xural.com). Доступ на эти сайты в Азербайджане был заблокирован в 2017-2018 гг. в соответствии с внесенными изменениями в закон «Об информации, информатизации и охране информации» и Кодекса об административных проступках, отмечается в решении ЕСПЧ.

Проекты поправок в законы "Об информации, информатизации и охраны информации" и "О телекоммуникации" были представлены в парламент в порядке законодательной инициативы президента Азербайджана. Поправки призваны предотвратить распространение в Интернете запрещенной информации. Речь идет о запрете пропаганды насилия, религиозного экстремизма, разжигания национальной, религиозной и расовой розни, раскрытия гостайны, оскорбления и клеветы, нарушения тайны личной и семейной жизни, сообщил ранее глава Совета прессы, депутат парламента Афлатун Амашев. Независимые эксперты и оппозиция подвергли критике эти нормы.

Местные суды обосновали эти решения изменениями в законодательстве. Заявители же указали на то, что блокирование не конкретных материалов, вызывающих претензии на предмет соответствия их законодательству, а сайтов полностью, стало крайне тяжкой мерой. На их взгляд, истинной причиной блокирования было не предотвращение какого-то незаконного содержания, а пресечение критики правительства.

Заявители ставили перед ЕСПЧ вопросы нарушения статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (свобода выражения), 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) и 18 (Пределы использования ограничений в отношении прав) Европейской конвенции прав и свобод человека.

ЕСПЧ признал нарушение по ст. 10 и постановил выплатить каждому из заявителей в качестве компенсации за моральный ущерб по 5 тысяч евро. Трем заявителям (anaxeber.az, az24saat.org и xural.com) будут выплачены еще по одной тысяче евро на судебные затраты.

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«ЕСПЧ не признал нарушение статей 18, 6 и 13 Европейской конвенции. Однако, даже признание нарушения статьи 10 в данном случае достаточно для восстановления попранных прав заявителей и правительство обязано снять блокировку сайтов», - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" решение суда юрист.

По его словам, Комитет министров Совета Европы будет контролировать выполнение данного постановления, и власти будут обязаны пересмотреть решения о блокировке сайтов.

Глава группы права медиа Халид Агалиев отметил, что сайты были заблокированы на основе реакционных поправок, внесенных в законодательство в 2017 году.

«Решения о блокировке были основаны на том, что наказанные СМИ опубликовали «запрещенную законом информацию», «клеветнические», «ложные, вводящие в заблуждение », «ложные» и «предвзятые» статьи.

ЕСПЧ в своем решении отмечает, что нормы закона расплывчаты. Закон должен быть сформулирован с достаточной точностью, чтобы люди могли регулировать свое поведение, и иметь возможность ясно видеть из закона последствия, к которым может привести то или иное действие. На самом деле сайты публиковали оценочные суждения. И если кому-то не нравится что-то в публикациях, то он может подать гражданский диффамационный иск. В статьях содержалась критика правительства за коррупцию, нарушение прав человека. ЕСПЧ пришло к выводу, что вмешательство в свободу слова должно быть законным, а ограничения, примененные к 4 СМИ, не отвечали требованию законности и нарушили право на свободу слова», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Агалиев.

Полномочный представитель Азербайджана Чингиз Аскеров оказался не доступным для комментариев.

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