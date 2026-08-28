Освобожденному по помилованию россиянину угрожает депортация из Грузии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал осужденного на два года за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси россиянина Дениса Куланина. После освобождения Куланин помещен в депортационный центр.
Как писал "Кавказский узел", 30-летний гражданин России Денис Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели в Тбилиси и взят под стражу по обвинению в повреждении полицейской машины во время акции протеста. В суде он извинился за свои действия и признал вину. В начале июня суд приговорил его к двум годам заключения. Имя Дениса Куланина включено в список политических заключенных Грузии. В конце февраля 2026 года он объявлял голодовку из-за водворения в карцер.
Президент Грузии Михаил Кавелашвили 27 августа помиловал 226 осужденных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы - Мариамоба. Шесть помилованных отбывали наказание, не связанное с лишением свободы, 217 - находились в тюрьмах. С еще трех сняли судимости. В тот же день 27 августа стал известно, что помилован Фридон Бубутеишвили, задержанный на акции против закона об иноагентах. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Прокуратура обвинила его в том, что в ходе акции он повредил ворота парламента и бросил камень в пожарного.
Россиянин может быть отправлен в третью страну
Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал россиянина, участника протестов в Тбилиси Дениса Куланина, сообщил проправительственный телеканал Imedi.
После освобождения Куланин не связывался ни с родственниками в России, ни с активистами, которые оказывали ему поддержку в Грузии. Адвокат Куланина обратился за помощью в Аппарат Народного Защитника, информирует Tbilisi Life.
Куланина депортируют из страны. иммиграционная полиция перевела его в центр размещения Департамента миграции. Там начали процедуру депортации, сообщает Paper Kartuli.
В МВД Грузии сообщили, что Куланин «может выбрать третью страну» для выезда, но решение он должен принять самостоятельно в течение 48 часов. В министерстве также сослались на статью 51 закона об иностранцах, которая дает ему право покинуть Грузию добровольно и выехать как в страну происхождения, так и в третью страну.
Адвокат Куланина считает, что в случае депортации в Россию его подзащитному может угрожать опасность. По словам защитника, в письмах из тюрьмы Куланин неоднократно критиковал действия России и на Украине и политику российских властей.
По его словам, после освобождения Куланин планировал найти безопасную страну и покинуть Грузию самостоятельно. Выйти на свободу по приговору он должен был только в марте 2027 года, говорится в публикации.
В списке - помилованных девять участников протестов в Грузии
Имена помилованных официально не разглашаются, но грузинские СМИ уже установили, что среди них — как минимум девять человек, осужденных за участие в антиправительственных протестах 2024–2025 годов.
Помимо Куланина пятеро — участники массовых демонстраций, которые вспыхнули после решения властей приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС: Давид Хомерики, Фридон Бубутеишвили, Саба Джикия, Гурам Хуташвили и Даниэль Мумладзе.
Еще трое — фигуранты дела об акции 4 октября 2025 года, когда часть протестующих снесла ограду и проникла во двор президентской резиденции на улице Атонели: Торнике Мчедлишвили, Симон Махарадзе, Автандил Топчишвили, пишет агентство.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.