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14:00, 28 августа 2026

Освобожденному по помилованию россиянину угрожает депортация из Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал осужденного на два года за повреждение полицейской машины во время акции протеста в Тбилиси россиянина Дениса Куланина. После освобождения Куланин помещен в депортационный центр.

Как писал "Кавказский узел", 30-летний гражданин России Денис Куланин был задержан 28 марта 2025 года на проспекте Руставели в Тбилиси и взят под стражу по обвинению в повреждении полицейской машины во время акции протеста. В суде он извинился за свои действия и признал вину. В начале июня суд приговорил его к двум годам заключения. Имя Дениса Куланина включено в список политических заключенных Грузии. В конце февраля 2026 года он объявлял голодовку из-за водворения в карцер.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили 27 августа помиловал 226 осужденных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы - Мариамоба. Шесть помилованных отбывали наказание, не связанное с лишением свободы, 217 - находились в тюрьмах. С еще трех сняли судимости. В тот же день 27 августа стал известно, что помилован Фридон Бубутеишвили, задержанный на акции против закона об иноагентах. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы. Прокуратура обвинила его в том, что в ходе акции он повредил ворота парламента и бросил камень в пожарного.

Россиянин может быть отправлен в третью страну

Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал россиянина, участника протестов в Тбилиси  Дениса Куланина, сообщил проправительственный телеканал Imedi.

После освобождения Куланин не связывался ни с родственниками в России, ни с активистами, которые оказывали ему поддержку в Грузии.  Адвокат Куланина  обратился за помощью в Аппарат Народного Защитника, информирует Tbilisi Life.

 Куланина депортируют из страны.  иммиграционная полиция перевела его в центр размещения Департамента миграции. Там начали процедуру депортации, сообщает Paper Kartuli.

В МВД Грузии сообщили, что Куланин «может выбрать третью страну» для выезда, но решение он должен принять самостоятельно в течение 48 часов. В министерстве также сослались на статью 51 закона об иностранцах, которая дает ему право покинуть Грузию добровольно и выехать как в страну происхождения, так и в третью страну.

Адвокат Куланина считает, что в случае депортации в Россию его подзащитному может угрожать опасность. По словам защитника, в письмах из тюрьмы Куланин неоднократно критиковал действия России и на Украине и политику российских властей.

По его словам, после освобождения Куланин планировал найти безопасную страну и покинуть Грузию самостоятельно. Выйти на свободу по приговору он должен был только в марте 2027 года, говорится в публикации.

В списке - помилованных девять участников протестов в Грузии

Имена помилованных официально не разглашаются, но грузинские СМИ уже установили, что среди них — как минимум девять человек, осужденных за участие в антиправительственных протестах 2024–2025 годов.

Помимо Куланина пятеро — участники массовых демонстраций, которые вспыхнули после решения властей приостановить переговоры о вступлении Грузии в ЕС: Давид Хомерики, Фридон Бубутеишвили, Саба Джикия, Гурам Хуташвили и Даниэль Мумладзе.

Еще трое — фигуранты дела об акции 4 октября 2025 года, когда часть протестующих снесла ограду и проникла во двор президентской резиденции на улице Атонели: Торнике Мчедлишвили, Симон Махарадзе, Автандил Топчишвили, пишет агентство.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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