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22:22, 27 августа 2026

Акции противников "Грузинской мечты" продолжаются в Тбилиси 638-й день подряд

Участники акции в Тбилиси в 638-й день непрерывных акций. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси в 638-й день подряд. Осужденный за участие в протестах против закона об иноагентах Фридон Бубутеишвили включен в список помилованных.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа, в 637-й день непрерывных протестов, стало известно, что 69-летнего активного участника протестов Шоту Одишвили арестовали на 15 дней за оскорбление полицейских.

Сегодня 638-й день непрерывных протестов. Участники акции собрались возле здания парламента и городского совета Тбилиси. Собравшиеся требуют возвращения страны к евроатлантическому курсу, освобождения политических заключенных и проведения выборов в свободной и справедливой обстановке, сообщает издание Publika.

Участники акции в Тбилиси в 638-й день непрерывных акций. Фото: MO SE / Facebook

Участники акции держали флаги Грузии, Евросоюза, Украины и США. Некоторые участники держали плакаты: "Россия - оккупант", "Бидзина ты тоже уходи", "Господин олигарх, чья очередь потери работы", "Свободу Афгану Садыгову", следует из публикации фотографа MO SE в Facebook*.

Фридон Бубутеишвили, осужденный за участие в протестах против закона об иноагентах, включен в список помилованных. Согласно источникам, он покинет тюрьму в ближайшие часы. Информацию телеканалу TV Pirveli предоставили члены семей заключенных и гражданские активисты.

21 января 2025 года суд вынес приговор участникам акции протеста против закона об иноагентах в 2024 году Омару Окрибелашвили и Сабе Мепаришвили. Они были приговорены к трем годам лишения свободы, однако благодаря объявленной президентом амнистии сроки их содержания под стражей были сокращены до 10 месяцев фактического наказания и одного года условного наказания. Еще один активист Фридон Бубутеишвили, также арестованный на акции против закона об иноагентах, был приговорен к пяти годам лишения свободы. Прокуратура обвинили его в том, что в ходе акции он повредил ворота парламента и бросил камень в пожарного.

Сегодня президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 226 осужденных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы - Мариамоба. Шесть помилованных отбывали наказание, не связанное с лишением свободы, 217 - находились в тюрьмах. С еще трех сняли судимости, передает издание Newsgeorgia.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: Кавказский узел

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Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акции у здания парламента и Тбилисского городского совета в 637-й день подряд, требуя освободить политзаключенных и провести прозрачные выборы. 69-летнего активного участника протестов арестовали на 15 дней за оскорбление полицейских.

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