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11:44, 27 августа 2026

Жители Южной Осетии рассказали сложностях поездок в Грузию

Граница Южной Осетии и Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Лениногорского района Южной Осетии сообщили о сложностях получения документов для пересечения границы с Грузией. При этом тема закрытой дороги в Грузию была ключевой для жителей района во время голосования на выборах президента республики.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2019 года КГБ Южной Осетии объявил о закрытии пунктов пропуска на границе с Грузией на неопределенное время, объяснив это "нагнетанием напряженности" со стороны властей Грузии. Этому предшествовала установка грузинскими военными блокпоста в районе села Цнелис (осетинское название – Уиста). 

Для пересечения границы жителям Ленингорского района помимо обычных документов нужны и специальные пропуска, которые выдаются силовыми структурами республики. По словам местных жителей района, получить их непросто. 

КПП на дороге из Ленингора в Грузию открыты для населения приграничных районов Южной Осетии только с 20 по 30 число каждого месяца. Как сообщил 20 августа Марат Камболов в своем телеграм-канале, планируется расширить график работы пунктов пропуска. «Раздахан» будет работать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00. «Переу» — по вторникам, четвергам и субботам в те же часы», - говорится в сообщении. Отмечается, что новый порядок вступит в силу после принятия правительством Южной Осетии соответствующего постановления. 

Одна из жительниц Ленингора рассказала, что две ее сестры живут в Грузии, и она уже три года с ними не виделась. «Хорошо, что такие правила придумали. Но какая мне разница, если у нас нет документов (для пересечения границы)? Если людям не дают пропуска, то как нам ездить? Камболов, когда приезжал, поручил решить вопрос с выдачей пропусков. Когда он уехал, мы, несколько жителей поселка, пошли в КГБ, как он и сказал нам. Там записали наши мена, а через несколько дней всем вернули документы с отказами, по разным причинам. Я не буду называть конкретно, по какой причине мне отказали, но я знаю, что у многих жителей Ленингора такая же ситуация, но у них пропуски есть. Получается, мне нельзя, а другим можно?», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница Ленингора, не пожелавшая публиковать свое имя. 

 Тамаз, житель Ленингора, рад нововведениям в работе пропускных пунктов. Он отметил, что у него есть пропуск для пересечения границы. «И дочь, и сын у меня там, в Грузии. Внуки там. Но вот они не могут сами приехать. Не знаю, что буду делать, если вдруг слягу, я уже не так молод. Придется перебраться туда, хотя я осетин, и здесь живу всю жизнь», - говорит Тамаз. 

Активистка из Ленингора Тамара Меаракишвили считает, что новые правила уже не смогут повлиять на социальную ситуацию в районе. «Слишком поздно. Многие люди долго не принимали окончательного решения оставаться в Грузии или в Южной Осетии. Но за столько лет все уже определились и живут дальше. Сейчас они уже ничего не поменяют. Разве что осенью приезжают и увозят урожай со своих участков, которые остались в Ленингоре. Но это только сезонное явление», - считает она. 

22 декабря 2025 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила, что в отношении гражданки Грузии возбуждено уголовное дело о шпионаже. По версии силовиков, Тамара Меаракишвили, находясь в Южной Осетии, собирала и передавала информацию о стратегически важных объектах. 31 декабря по решению суда Меаракишвили выдворена из Южной Осетии и доставлена в Грузию. 13 августа Тамара она призвала врио главы Южной Осетии Марата Камболова позволить ей вернуться из Грузии на родину - в Ленингор.

Тема закрытой дороги в Грузию для избирателей из Ленингора была главным фактором при голосовании, - сказала Меаракишвили. «Каждый кандидат в президенты обещал, что откроет дорогу. Когда в президенты шел Бибилов, он со сцены в Ленингоре говорил: «Вас от моего имени пугают, что придет Бибилов и закроет дорогу». Однако, когда он пришел к власти, то закрыл дорогу в Грузию. Гаглоев шел в президенты, обещал открыть дорогу. А когда пришел к власти, сказал, мол, это не так просто» - заметила активистка.

после встречи с Владимиром Путиным 22 июня Алан Гаглоев был назначен его советником и объявил об отставке с поста президента Южной Осетии. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии назначен глава правительства республики Марат Камболов. В период президентства Алана Гаглоева в Южной Осетии продолжилась деградация политических и социальных институтов, а отток населения из республики достиг таких масштабов, что новый кандидат в президенты был прислан извне, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Напомним, ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации ("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу) "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Боевые действия в августе 2008 года не коснулись Ленингорского района, но его покинули грузинские полицейские, сотрудники администрации и часть грузинского населения. На территории района были размещены российские воинские подразделения и южноосетинские силовики. Однако Ленингорский район зависит от Грузии в вопросах энергоснабжения и транспортных коммуникаций.

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Автор: Зарина Санакоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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