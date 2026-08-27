Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

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Джалил Курбанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 973 бойцов со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 22 августа власти и силовики признали убитыми как минимум 972 бойцов из Ставропольского края.

Участник военной операции на Украине Максим Кнороз похоронен в поселке Прогресс, сообщила 25 августа администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 973 бойцов из Ставропольского края.

21 августа администрация Кировского муниципального округа сообщила, что в зоне СВО убит Максим Кнороз.

Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 9600 Не менее 4773 бойцов из регионов СКФО и 4832 бойцов из регионов ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.