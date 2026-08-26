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20:21, 26 августа 2026

Число погибших при атаке дронов на Краснодар достигло четырех

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тело еще одного подростка обнаружили при разборе завалов после атаки БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре. Шестеро детей остаются в медицинских учреждениях.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 23 на 24 августа при падении обломков беспилотников на частный детский центр в Краснодаре погибли трое подростков. Шестеро детей были госпитализированы с осколочными ранениями, ожогами и сотрясениями мозга.

Количество погибших при падении обломков БПЛА на реабилитационный центр для детей в Краснодаре выросло до четырех. При разборе завалов было найдено тело 14-летней девочки, сообщил сегодня глава города Евгений Наумов в Telegram-канале.

В медучреждении остаются пострадавшие дети и взрослые из этого центра. Врачи делают всё возможное для их восстановления, добавил он.

"К большому сожалению, стало известно о четвёртой погибшей -14-летней девочке. Шестеро детей остаются в медицинских организациях. Врачи оказывают ребятам всю необходимую помощь", - написала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 августа при атаке беспилотников на Ейский район погибли три человека, в том числе двое детей. 12 августа при атаке беспилотников на регион погибли три человека, еще 24 пострадали.

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Автор: Кавказский узел

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