Пожар сухостоя произошел в Миллеровском районе при атаке дронов
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В результате падения обломков беспилотника в Миллеровском районе Ростовской области загорелась сухая трава, пострадавших нет.
По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью беспилотники атаковали Таганрог, а также Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Матвеево-Курганский, Кашарский и Боковский районы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили около 40 дронов.
"В Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано", – написал сегодня Слюсарь в своем телеграм-канале.
"Кавказский узел" также писал, что Ростовскую область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 22 августа в Шолоховском районе при падении обломков беспилотника загорелся лес. 16 августа при атаке беспилотников на регион погибли пять человек, еще один получил ранения.
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