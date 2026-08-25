Атаманчук сохранил участие в выборах и назвал даты дебатов с Затулиным

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Сочинский кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Владимир Атаманчук сообщил, что 1 и 7 сентября примет участие в теле- и радиодебатах с членом "Единой России", действующим депутатом Константином Затулиным. Атаманчук сохранил статус кандидата из-за особенностей законодательства, пояснила юрист.

Как информировал "Кавказский узел", 5 августа зарегистрированный по Южному одномандатному округу № 54 кандидатом в депутаты Госдумы Владимир Атаманчук рассказал об отказах руководителей сочинских учреждений проводить его встречи с избирателями. Тогда он сообщил, что намерен участвовать в дебатах с действующим депутатом Госдумы, представителем "Единой России" Константином Затулиным.

17 августа Верховный суд оставил без удовлетворения апелляцию "Яблока", после чего решение об отмене регистрации федерального списка партии вступило в силу, передал "Интерфакс". Согласно официальной информации с сайта партии "Яблоко" на выборах в Государственную думу IX созыва партия выдвинула по федеральному списку: 269 кандидатов (семь человек в общефедеральной части и 262 кандидата в составе 70 региональных групп), по одномандатным округам 135 кандидатов. В Региональной группе № 62 (Краснодарский край) от "Яблока" выдвинуты всего трое кандидатов: Атаманчук Владимир Леонидович, 75 лет, врач-педиатр; Перевальский Дмитрий Александрович, 53 года, самозанятый; Лаврентьев Роман Игоревич, 44 года, индивидуальный предприниматель.

Атаманчук пожаловался на препятствия со стороны властей

Как сообщил Владимир Атаманчук, сочинский избирком утвердил даты двух эфиров с Константином Затулиным – 1 и 7 сентября. С 25 августа на местных телеканалах и радиостанциях также началась трансляция агитационных роликов кандидатов продолжительностью от 15 до 30 секунд.

"Мне 74 года, я хожу пешком, машины у меня нет. Встречаюсь с людьми прямо на улице. При этом интернет-связь постоянно сбоит: в восьми из десяти случаев в период кампании я лишен соединения, а почтовый ящик на "Яндексе" блокируется без объяснения причин. Для меня это яркий сигнал того, как власть боится честных выборов", – заявил Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидат также рассказал о проблеме при проведении средств на агитацию через банк. По его словам, операция первоначально была оформлена как обычный платеж физического лица, а не как платеж с избирательного счета.

"Деньги на агитацию банк был обязан провести через счет кандидата, а их оформили как обычный платеж физлица, заявив, что счета нет. Когда я предъявил договор с номером счета, пришлось возвращать деньги и проводить заново. Подобные "ошибки" – это отработанная схема для аннулирования регистрации кандидата", – считает Атаманчук.

После распространения в Лазаревском районе 10 тысяч листовок жители стали связываться с Атаманчуком и передавать ему вопросы для предстоящих дебатов, рассказал кандидат.

Один из вопросов касается безопасности Сочи после атак беспилотников.

"Если военные действия создают прямую угрозу городу, почему прекращение конфликта и переговоры не стали для Затулина главным приоритетом как депутата от Сочи?" – сформулировали вопрос избиратели.

Другой вопрос касается наличия квартиры у Затулина в Испании. Кроме того, жители предложили спросить его о проблемах водоснабжения, канализации, вывоза мусора и дорожных заторов, которые, по их оценке, сохраняются со времени предыдущих избирательных кампаний.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" получателей листовок заявили, что намерены поддержать Владимира Атаманчука.

"Я замучился выбрасывать агитацию Затулина из своего ящика и не хотел идти на выборы. Но когда увидел листовку Атаманчука с мирной повесткой, решение поменял. Я его лично не знаю, но его идеи поддерживаю", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 32-летний сантехник Виктор.

"Я знаю Атаманчука лично, он помогал консультировать моего ребенка. Это отзывчивый и честный человек. Обязательно пойду голосовать за него", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" 28-летняя горничная Ирина.

"Пойду голосовать из уважения к его смелости. Понимаю, что играть с системой тяжело, но мой голос может оказаться решающим. Верю в лучшее", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" 43-летний предприниматель Игнат.

"Когда прочла листовку, даже заплакала. Обычные слова о мире трогают за душу. В обществе огромный запрос на перемены на мир", – отметила корреспонденту "Кавказского узла" 49-летняя домохозяйка Светлана.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь мнения отдельных жителей.

Юрист разъяснила статус Атаманчука после снятия "Яблока"

Владимир Атаманчук сохранил регистрацию кандидата. Выборы в Госдуму проводятся по смешанной системе: одна половина депутатов избирается по единому федеральному избирательному округу (партийнные списки), а вторая – по одномандатным избирательным округам (конкретные личности), пояснила специализирующаяся на избирательном праве юрист Елена Марченко.

"Судебное решение об отмене регистрации федерального списка партии "Яблоко" распространяется исключительно на кандидатов, шедших по единому списку. Кандидаты-одномандатники, проходящие по отдельным округам и получившие официальную регистрацию в окружной избирательной комиссии, сохраняют статус зарегистрированных кандидатов. Голос, отданный за Атаманчука в бюллетене одномандатников, является законным и будет учтен при подсчете", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для победы кандидату не требуется набрать более половины голосов, добавила юрист. "На выборах по одномандатным округам не существует порога явки или необходимости набора 50 процентов плюс один голос. Победителем признается кандидат, набравший простое большинство голосов от числа пришедших на участки избирателей", – пояснила она.

По оценке Марченко, важным условием защиты результатов станет присутствие независимых наблюдателей и представителей кандидата на избирательных участках.