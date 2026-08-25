×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:32, 25 августа 2026

Атаманчук сохранил участие в выборах и назвал даты дебатов с Затулиным

Владимир Атаманчук (слева) и Константин Затулин (справа). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинский кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Владимир Атаманчук сообщил, что 1 и 7 сентября примет участие в теле- и радиодебатах с членом "Единой России", действующим депутатом Константином Затулиным. Атаманчук сохранил статус кандидата из-за особенностей законодательства, пояснила юрист.

Как информировал "Кавказский узел", 5 августа зарегистрированный по Южному одномандатному округу № 54 кандидатом в депутаты Госдумы Владимир Атаманчук рассказал об отказах руководителей сочинских учреждений проводить его встречи с избирателями. Тогда он сообщил, что намерен участвовать в дебатах с действующим депутатом Госдумы, представителем "Единой России" Константином Затулиным.

17 августа Верховный суд оставил без удовлетворения апелляцию "Яблока", после чего решение об отмене регистрации федерального списка партии вступило в силу, передал "Интерфакс". Согласно официальной информации с сайта партии "Яблоко" на выборах в Государственную думу IX созыва партия выдвинула по федеральному списку: 269 кандидатов (семь человек в общефедеральной части и 262 кандидата в составе 70 региональных групп), по одномандатным округам 135 кандидатов. В Региональной группе № 62 (Краснодарский край) от "Яблока" выдвинуты всего трое кандидатов: Атаманчук Владимир Леонидович, 75 лет, врач-педиатр; Перевальский Дмитрий Александрович, 53 года, самозанятый; Лаврентьев Роман Игоревич, 44 года, индивидуальный предприниматель.

Атаманчук пожаловался на препятствия со стороны властей

Как сообщил Владимир Атаманчук, сочинский избирком утвердил даты двух эфиров с Константином Затулиным – 1 и 7 сентября. С 25 августа на местных телеканалах и радиостанциях также началась трансляция агитационных роликов кандидатов продолжительностью от 15 до 30 секунд.

"Мне 74 года, я хожу пешком, машины у меня нет. Встречаюсь с людьми прямо на улице. При этом интернет-связь постоянно сбоит: в восьми из десяти случаев в период кампании я лишен соединения, а почтовый ящик на "Яндексе" блокируется без объяснения причин. Для меня это яркий сигнал того, как власть боится честных выборов", – заявил Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидат также рассказал о проблеме при проведении средств на агитацию через банк. По его словам, операция первоначально была оформлена как обычный платеж физического лица, а не как платеж с избирательного счета.

"Деньги на агитацию банк был обязан провести через счет кандидата, а их оформили как обычный платеж физлица, заявив, что счета нет. Когда я предъявил договор с номером счета, пришлось возвращать деньги и проводить заново. Подобные "ошибки" – это отработанная схема для аннулирования регистрации кандидата", – считает Атаманчук.

После распространения в Лазаревском районе 10 тысяч листовок жители стали связываться с Атаманчуком и передавать ему вопросы для предстоящих дебатов, рассказал кандидат.

Один из вопросов касается безопасности Сочи после атак беспилотников.

"Если военные действия создают прямую угрозу городу, почему прекращение конфликта и переговоры не стали для Затулина главным приоритетом как депутата от Сочи?" – сформулировали вопрос избиратели.

Другой вопрос касается наличия квартиры у Затулина в Испании. Кроме того, жители предложили спросить его о проблемах водоснабжения, канализации, вывоза мусора и дорожных заторов, которые, по их оценке, сохраняются со времени предыдущих избирательных кампаний.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" получателей листовок заявили, что намерены поддержать Владимира Атаманчука.

"Я замучился выбрасывать агитацию Затулина из своего ящика и не хотел идти на выборы. Но когда увидел листовку Атаманчука с мирной повесткой, решение поменял. Я его лично не знаю, но его идеи поддерживаю", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 32-летний сантехник Виктор.

"Я знаю Атаманчука лично, он помогал консультировать моего ребенка. Это отзывчивый и честный человек. Обязательно пойду голосовать за него", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" 28-летняя горничная Ирина.

"Пойду голосовать из уважения к его смелости. Понимаю, что играть с системой тяжело, но мой голос может оказаться решающим. Верю в лучшее", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" 43-летний предприниматель Игнат.

"Когда прочла листовку, даже заплакала. Обычные слова о мире трогают за душу. В обществе огромный запрос на перемены на мир", – отметила корреспонденту "Кавказского узла" 49-летняя домохозяйка Светлана.

Приведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь мнения отдельных жителей.

Юрист разъяснила статус Атаманчука после снятия "Яблока"

Владимир Атаманчук сохранил регистрацию кандидата. Выборы в Госдуму проводятся по смешанной системе: одна половина депутатов избирается по единому федеральному избирательному округу (партийнные списки), а вторая – по одномандатным избирательным округам (конкретные личности), пояснила специализирующаяся на избирательном праве юрист Елена Марченко.

"Судебное решение об отмене регистрации федерального списка партии "Яблоко" распространяется исключительно на кандидатов, шедших по единому списку. Кандидаты-одномандатники, проходящие по отдельным округам и получившие официальную регистрацию в окружной избирательной комиссии, сохраняют статус зарегистрированных кандидатов. Голос, отданный за Атаманчука в бюллетене одномандатников, является законным и будет учтен при подсчете", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для победы кандидату не требуется набрать более половины голосов, добавила юрист. "На выборах по одномандатным округам не существует порога явки или необходимости набора 50 процентов плюс один голос. Победителем признается кандидат, набравший простое большинство голосов от числа пришедших на участки избирателей", – пояснила она.

По оценке Марченко, важным условием защиты результатов станет присутствие независимых наблюдателей и представителей кандидата на избирательных участках.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с КУ и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Два человека погибли при атаке дронов на Кубань

В результате падения обломков дронов на территорию железнодорожной станции Афипская погибли два человека.

Алексей Зверев. Кадр видео "Высота 102"https://www.youtube.com/watch?v=FZrKlCJjMqk Прокуратура потребовала взыскать в доход государства имущество бывшего волгоградского депутата Зверева

С бывшего депутата волгоградской гордумы Алексея Зверева, осужденного за мошенничество, прокуратура требует взыскать в доход государства более 228 миллионов рублей и 13 объектов недвижимости.

Нестеренко приговорен к девяти годам колонии

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко к девяти годам колонии, признав виновным в превышении должностных полномочий.

Кадр главы службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова. Фото: Коммерсант / Telegram-канал Ужесточено наказание бывшему главе службы безопасности концерна "Покровский"

Преображенский районный суд Москвы приговорил участника организованной преступной группы "Покровские" Сергея Ечкалова к 20 годам лишения свободы, срок увеличен из-за дела о попытке рейдерского захвата агрокомплекса "Кущевский".

Пляж в Анапе. Фото Юрий Озаровский https://vk.ru/seaoz Ученые оценили экосистемы моря близ Анапы и Туапсе после разливов нефтепродуктов

Ученые обнаружили нефтепродукты в донных осадках у Джемете, а в Туапсе – на молах, гальке, в реке и приречной растительности. При этом признаков угнетения донных сообществ они не выявили и предварительно оценили ущерб прибрежной экосистеме как незначительный.

Мусор в мешках, собранный на пляже в Свободном посёлке. Фото: Наиль Адельшинов - https://vk.ru/wall368809974_4320 Астраханцы самостоятельно очистили берег реки от мусора

Жители Астрахани убрали скопившийся за купальный сезон мусор на берегу реки у Свободного поселка. Эту территорию горожане очищают периодически.

Персоналии
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
11:22, 25 августа 2026
Кочарян Роберт
Ираклий Гарибашвили. Фото: Facebook.com/GaribashviliOfficial
10:53, 25 августа 2026
Гарибашвили Ираклий Тариелович
Лена Патяева в суде 27.11.2025. Фото https://t.me/endoflaw/1789
11:24, 24 августа 2026
Патяева Елена
События
09:32, 25 августа 2026
Махачкалинец заподозрен в оскорблении религиозных чувств верующих
08:33, 25 августа 2026
Житель Дагестана осужден за содействие терроризму и хищение соцвыплат
06:36, 25 августа 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
23:44, 24 августа 2026
Ужесточено наказание бывшему главе службы безопасности концерна "Покровский"
20:18, 24 августа 2026
Владимиров повторно потребовал от чиновников сократить использование транспорта
19:36, 24 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
Все события дня
Темы дня
Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
24 августа 2026, 18:43
Апелляционный суд утвердил приговор Руфату Сафарову

Никол Пашинян. Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения
24 августа 2026, 13:49
Пашинян обозначил порядок проведения референдума о вступлении Армении в ЕС

Пожар на складе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
24 августа 2026, 09:51
Дроны атаковали логистические центры Ozon в Адыгее и Дагестане

Участница акции протеста на проспекте Руставели. Фото: Nino Kikvadze / Publika
21 августа 2026, 23:48
Демонстранты в Тбилиси и Батуми потребовали отказаться от пророссийского курса

«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Показать больше