Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

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Нефтеперерабатывающий завод вблизи Новошахтинска получил повреждения при ночной атаке дронов на Ростовскую область. Предприятие приостановило работу.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью беспилотники атаковали Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также Каменский, Тарасовский и Родионово-Несветайский районы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили около 30 дронов.

"В результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу", – написал сегодня Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Новошахтинске повреждены четыре частных дома: выбиты стекла, повреждены кровли и двери. В Каменском районе загорелся лес на площади 4,5 га. В Красносулинском районе произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Новошахтинский НПЗ неоднократно подвергался атакам дронов. Так, 21 августа 2025 года после атаки беспилотников на заводе произошел пожар, который был потушен 26 августа. 6 июня 2024 года после атаки дронов на предприятии также возник пожар, работа завода была приостановлена.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Аналитики ранее отметили, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом аналитики считают, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдёт на спад.