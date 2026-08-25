×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:27, 25 августа 2026

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки беспилотников

Новошахтинский НПЗ. Фото: https://topresursy.ru/novoshahtinskiy-npz/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нефтеперерабатывающий завод вблизи Новошахтинска получил повреждения при ночной атаке дронов на Ростовскую область. Предприятие приостановило работу.

По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью беспилотники атаковали Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, а также Каменский, Тарасовский и Родионово-Несветайский районы. Силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили около 30 дронов.

"В результате ночной вражеской атаки на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ. Предприятие временно приостановило работу", – написал сегодня Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Новошахтинске повреждены четыре частных дома: выбиты стекла, повреждены кровли и двери. В Каменском районе загорелся лес на площади 4,5 га. В Красносулинском районе произошло возгорание сухой травы. Пострадавших нет, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Новошахтинский НПЗ неоднократно подвергался атакам дронов. Так, 21 августа 2025 года после атаки беспилотников на заводе произошел пожар, который был потушен 26 августа. 6 июня 2024 года после атаки дронов на предприятии также возник пожар, работа завода была приостановлена.

Напомним, на фоне атак беспилотников на нефтезаводы, в том числе расположенные на юге России, возник топливный кризис. Проблема с топливом вызвала резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. В автосервисах очереди клиентов растянулись на несколько месяцев вперед, стоимость оборудования выросла почти вдвое.

Аналитики ранее отметили, что длительное ожидание вынуждает автомобилистов обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования.

При этом аналитики считают, что массовая установка ГБО не поможет преодолеть топливный кризис, поскольку необходимой инфраструктуры пока нет.

Создать такую инфраструктуру в короткие сроки невозможно, указал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. "Зато нынешний кризис – хороший повод вспомнить о программах, которые уже существуют, но развиваются гораздо медленнее, чем планировалось", – отметил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что массовый переход водителей на газ не станет долгосрочной тенденцией. По его мнению, после решения проблемы с бензином и исчезновения очередей на АЗС ажиотаж вокруг установки ГБО пойдёт на спад.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с КУ и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Два человека погибли при атаке дронов на Кубань

В результате падения обломков дронов на территорию железнодорожной станции Афипская погибли два человека.

Владимир Атаманчук (слева) и Константин Затулин (справа). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Атаманчук сохранил участие в выборах и назвал даты дебатов с Затулиным

Сочинский кандидат в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Владимир Атаманчук сообщил, что 1 и 7 сентября примет участие в теле- и радиодебатах с членом "Единой России", действующим депутатом Константином Затулиным. Атаманчук сохранил статус кандидата из-за особенностей законодательства, пояснила юрист.

Алексей Зверев. Кадр видео "Высота 102"https://www.youtube.com/watch?v=FZrKlCJjMqk Прокуратура потребовала взыскать в доход государства имущество бывшего волгоградского депутата Зверева

С бывшего депутата волгоградской гордумы Алексея Зверева, осужденного за мошенничество, прокуратура требует взыскать в доход государства более 228 миллионов рублей и 13 объектов недвижимости.

Нестеренко приговорен к девяти годам колонии

Суд приговорил бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко к девяти годам колонии, признав виновным в превышении должностных полномочий.

Кадр главы службы безопасности концерна "Покровский" Сергея Ечкалова. Фото: Коммерсант / Telegram-канал Ужесточено наказание бывшему главе службы безопасности концерна "Покровский"

Преображенский районный суд Москвы приговорил участника организованной преступной группы "Покровские" Сергея Ечкалова к 20 годам лишения свободы, срок увеличен из-за дела о попытке рейдерского захвата агрокомплекса "Кущевский".

Пляж в Анапе. Фото Юрий Озаровский https://vk.ru/seaoz Ученые оценили экосистемы моря близ Анапы и Туапсе после разливов нефтепродуктов

Ученые обнаружили нефтепродукты в донных осадках у Джемете, а в Туапсе – на молах, гальке, в реке и приречной растительности. При этом признаков угнетения донных сообществ они не выявили и предварительно оценили ущерб прибрежной экосистеме как незначительный.

Персоналии
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
11:22, 25 августа 2026
Кочарян Роберт
Ираклий Гарибашвили. Фото: Facebook.com/GaribashviliOfficial
10:53, 25 августа 2026
Гарибашвили Ираклий Тариелович
Лена Патяева в суде 27.11.2025. Фото https://t.me/endoflaw/1789
11:24, 24 августа 2026
Патяева Елена
События
09:32, 25 августа 2026
Махачкалинец заподозрен в оскорблении религиозных чувств верующих
08:33, 25 августа 2026
Житель Дагестана осужден за содействие терроризму и хищение соцвыплат
06:36, 25 августа 2026
Боец из Дагестана убит на Украине
23:44, 24 августа 2026
Ужесточено наказание бывшему главе службы безопасности концерна "Покровский"
20:18, 24 августа 2026
Владимиров повторно потребовал от чиновников сократить использование транспорта
19:36, 24 августа 2026
Житель Ингушетии приговорен к длительному сроку за помощь террористам
Все события дня
Темы дня
Осман Нариманоглу. Фото https://www.turan.az/ext/news/2022/10/free/Social/ru/10441.htm
25 августа 2026, 14:29
Осману Нариманоглу отказано в лечении от гепатита в тюрьме

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 августа 2026, 11:30
Два человека погибли при атаке дронов на Кубань

Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
24 августа 2026, 18:43
Апелляционный суд утвердил приговор Руфату Сафарову

Никол Пашинян. Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения
24 августа 2026, 13:49
Пашинян обозначил порядок проведения референдума о вступлении Армении в ЕС

«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Показать больше