07:52, 26 августа 2025

Пожар на Новошахтинском НПЗ потушен

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожарные потушили возгорание на нефтезаводе в Новошахтинске, возникшее после атаки БПЛА. Сегодня в результате падения беспилотников повреждены шесть частных домов в селе Новобессергеневка Неклиновского района.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии, отчитался врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. 23 августа администрация Новошахтинска сообщила о сложной обстановке на месте пожара. Для тушения пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, по словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, приехали сотрудники МЧС из четырех регионов. 

Пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов потушили сегодня в 05:45 мск, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Он же сообщил, что ПВО сбила беспилотники  в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском, Кашарском и Неклиновском районе, никто из людей не пострадал. 

"В селе Новобессергеневка Неклиновского района в шести частных домах разбиты стекла в окнах, выбиты двери, посечены осколками стены и крыша. В одном из домов частично разрушена стена и кровля. Также обломками поврежден автомобиль", - сообщил он.

Напомним, ночью 6 июня 2024 года на Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошел пожар после того, как его атаковали беспилотники, он стала третьим с начала спецоперации на Украине.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод находится в восьми километрах от границы с ЛНР, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты". Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области, отметило 22 июня 2022 года издание 161.ru.

Так, 4 мая 2024 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался беспилотник. Огонь тогда был потушен сотрудниками предприятия, жертв и пострадавших не было.

Ранее, 22 июня 2022 года, работа Новошахтинского НПЗ была остановлена после пожара, на предприятии были обнаружены обломки двух беспилотников. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию. Жертв и пострадавших в результате пожара на НПЗ также не было. Завод возобновил работу 5 августа 2022 года.

Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Автор: "Кавказский узел"

