Главная   /   Лента новостей
13:17, 7 марта 2026

Прокуратура в Ростове-на-Дону потребовала запретить организацию христиан-баптистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Районная прокуратура в Ростове-на-Дону усмотрела нарушения в деятельности "Международного союза евангельских христиан-баптистов" и потребовала запретить ее.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2025 года суд запретил работу религиозного объединения "Международный союз евангелистских христиан-баптистов Церковь Курганинск" за незаконную миссионерскую деятельность. По версии прокуратуры, организация не уведомила Минюст о своей работе и не прошла обязательную регистрацию, а миссионерская деятельность велась с нарушениями законодательства.

Прокуратура Первомайского района Ростова-на-Дону обратилась в суд с требованием запретить деятельность религиозной группы «Международный союз евангельских христиан-баптистов», сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным ведомства, прокуратура пояснила, что действует в интересах «неопределенного круга лиц», а поводом для иска стало нарушение требований федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Детали искового заявления не уточняются, пишет издание.

Территориальная структура религиозной организации состоит из 17 объединений (в том числе Ростово-Донецкого), отмечается в публикации.

Напомним, в 2024 году суд в Туапсе оштрафовал баптистского пастора Анатолия Мухина, признав его виновным в незаконной миссионерской деятельности. На заседании выступили двое свидетелей. Один из них рассказал, что незнакомый мужчина вручил ему на улице брошюру о баптистах, после чего он решил сходить на богослужение. На нем мужчина услышал, что баптисты "отрицали оружие и любую военную деятельность". Это ему не понравилось, так как он поддерживает боевые действия на Украине.

В 2019 году пресвитер баптистской церкви в Новороссийске Юрий Корниенко был обвинен в нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. Обвинению предшествовал визит сотрудников правоохранительных органов в частный дом в поселке Верхнебаканский, где проводилось богослужение. На нем присутствовали около 70 верующих.

На Северный Кавказ протестантизм проник во второй половине XIX века. Протестантские организации в СКФО выигрывают борьбу за умы молодежи у неповоротливой в регионе Русской православной церкви, говорится в материале "500 лет борьбы за души: протестанты выигрывают у РПЦ на Кавказе", подготовленном "Кавказским узлом" в октябре 2017 года.

Автор: "Кавказский узел"

