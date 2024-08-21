Баптистский пастор оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство

21 августа 2024, 06:05

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На пять тысяч рублей оштрафовал суд в Туапсе баптистского пастора Анатолия Мухина, признав виновным в незаконной миссионерской деятельности.

Штраф баптистскому пастору Анатолию Мухину за незаконную миссионерскую деятельность (часть 4 статьи 5.26 КоАП РФ) вынес Туапсинский городской суд, пишет 20 августа "ОВД-Инфо"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда 20 августа, указано, что 23 июня Мухин, "заявляющий, что является пастором не зарегистрированной в установленном законом порядке церкви евангельских христиан-баптистов (МСЦ, ЕХБ)" в жилом доме провел богослужение. Перед этим он "распространил в сети интернет информацию о своем вероучении".

На богослужении присутствовали двое граждан, которые не являются участниками данной религиозной группы. На заседании выступили двое свидетелей. Один из них рассказал, что незнакомый мужчина вручил ему на улице брошюру о баптистах, после чего он решил сходить на богослужение. На нем мужчина услышал, что баптисты "отрицали оружие и любую военную деятельность". Это ему не понравилось, так как он поддерживает СВО. Второй свидетель сообщил, что узнал о богослужении в интернете.

Мухин вину не признал, пояснив, что проповедовал во время богослужения, но не пытался никого вовлечь в религиозную группу.

Суд счел пастора виновным по упомянутой статье и оштрафовал на пять тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июля Туапсинский городской суд оштрафовал двух мигрантов из Таджикистана из-за беседы о вере у себя дома, признав их виновными в незаконном миссионерстве, а также постановил выдворить из страны.

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