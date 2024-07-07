Суд в Туапсе выдворил двух мигрантов из России за незаконную миссионерскую деятельность

07 июля 2024, 01:41

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Туапсинский городской суд оштрафовал двух мигрантов из Таджикистана из-за беседы о вере у себя дома, признав их виновными в незаконном миссионерстве, а также постановил выдворить их из страны.

Как писал "Кавказский узел", силовики отчитались о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

Туапсинский городской суд постановил выдворить двух мигрантов из Таджикистана Самариддина Салиева и Джалили Саидзода, признав их виновными в незаконном миссионерстве, сообщает 6 июля "ОДВ-Инфо"*.

По данным следствия, Саидзод приехал в Россию на работу в сентябре 2023 года, а Салиев - в феврале того же года. В апреле они у себя в доме вели беседы об исламе, после чего на них поступило заявление в МВД. Силовики опросили имама в Туапсинском районе, который заявил, что любая миссионерская деятельность должна быть согласована с руководством духовного управления мусульман по Адыгее и Краснодарскому краю, однако мигранты с подобным запросом не обращались.

Салиев и Саидзод на суде признали вину. Они признаны виновными в незаконной миссионерской деятельности (часть 5 статьи 5.26 КоАП РФ), оба оштрафованы на 30 тысяч рублей. После решения суда мигрантов отправили в Центр временного содержания иностранцев для последующего выдворения из страны.

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