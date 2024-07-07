07 июля 2024, 01:41

Суд в Туапсе выдворил двух мигрантов из России за незаконную миссионерскую деятельность

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туапсинский городской суд оштрафовал двух мигрантов из Таджикистана из-за беседы о вере у себя дома, признав их виновными в незаконном миссионерстве, а также постановил выдворить их из страны.

Как писал "Кавказский узел", силовики отчитались о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Правозащитники назвали показной борьбу за легальность миграции, подчеркнув, что действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений.

Туапсинский городской суд постановил выдворить двух мигрантов из Таджикистана Самариддина Салиева и Джалили Саидзода, признав их виновными в незаконном миссионерстве, сообщает 6 июля "ОДВ-Инфо"*.

По данным следствия, Саидзод приехал в Россию на работу в сентябре 2023 года, а Салиев - в феврале того же года. В апреле они у себя в доме вели беседы об исламе, после чего на них поступило заявление в МВД. Силовики опросили имама в Туапсинском районе, который заявил, что любая миссионерская деятельность должна быть согласована с руководством духовного управления мусульман по Адыгее и Краснодарскому краю, однако мигранты с подобным запросом не обращались.

Салиев и Саидзод на суде признали вину. Они признаны виновными в незаконной миссионерской деятельности (часть 5 статьи 5.26 КоАП РФ), оба оштрафованы на 30 тысяч рублей. После решения суда мигрантов отправили в Центр временного содержания иностранцев для последующего выдворения из страны.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено Минюстом в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"15 мигрантов получили указание покинуть Россию после массовой драки в Туапсе", "Ликвидирована узбекская община Волгоградской области", "МИД Таджикистана осудил пытки обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 июля 2024, 00:42

06 июля 2024, 23:43

06 июля 2024, 22:44

  • Исламоведы поспорили о цели запрета никаба в Дагестане и Карачаево-Черкесии

    Проблема никаба для России надуманна, но за его запретом в Дагестане и Карачаево-Черкесии последует атака на хиджаб и другие атрибуты ислама, уверены опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы. Дискуссия о никабе стала тестом на реакцию общества по чувствительному вопросу, но вряд ли за ней последует запрет хиджаба, возразил их коллега.

06 июля 2024, 21:46

06 июля 2024, 20:49

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи