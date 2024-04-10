Правозащитники сочли показной борьбу за легальность миграции после теракта в "Крокусе"

10 апреля 2024, 01:23

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Мигранты в регионах юга России жалуются на нарушения своих прав в ходе рейдов, организованных после теракта в "Крокус Сити Холле", но эти рейды не столь масштабны, как облавы на иностранцев после политических конфликтов с постсоветскими республиками, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Действия силовиков и решения судов о штрафах и выдворении зачастую не имеют ни законных оснований, ни логических объяснений, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", по итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани, следует из отчетов силовиков. В Ростове-на-Дону было проверено 913 человек, из которых 545 - граждане Российской Федерации, 150 человек получили повестки в военкомат, к административной ответственности привлечены 39 человек, из них 25 иностранных граждан.

Проходящие на юге России антимигрантские рейды не беспрецедентны по своим масштабам, считает бесплатный юрист для мигрантов Валентина Чупик.

"Нет, такая кампанейщина происходит регулярно - как только надо отвлечь внимание населения от очередных провалов властей. В этот раз просто масштабы больше, и больше заведомо незаконных выдворений. Конечно, нарушения со стороны мигрантов тоже бывают, но мигранты-нарушители обычно сразу дают взятку <силовикам>, а законопослушные мигранты взяток платить не хотят, и именно их тащат в суд выдворять - ни за что", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в результате рейдов штрафы выписывают практически всем мигрантам. "Федеральная миграционная служба ликвидирована 13 апреля 2016 года. Сотрудники управления по вопросам миграции вообще принимают в этих нападениях на мигрантов минимальное участие - в основном, это делает патрульно-постовая служба и участковые, чего им по закону делать нельзя. Штрафы сейчас выписывают поголовно всем, а выдворения выписывает суд - всем, кого в суд доставляют, а доставляют тех, кто ни на взятку, ни на штраф не соглашается. Ну, или выборочно до выполнения плана по выдворениям. К степени нарушений это никакого отношения не имеет", - указала она.

Она отмечает, что при нарушении миграционного законодательства нет никаких шансов остаться в России. "Если штраф без выдворения - обращаться следует в районный суд по месту выписки штрафа. Штраф с выдворением - в региональный, областной или городской суд. То и другое - в течение 10 дней с даты выписки постановления. Для написания апелляционной жалобы советую немедленно обращаться к нам - всем, кто не нарушал закон, мы помогаем абсолютно бесплатно. Кто нарушал - не помогаем вообще, зато объясняем, что нет им смысла тратить время и деньги на платных адвокатов - все равно дело проигрышное", - сообщила правозащитница.

Она также добавила, что регионы СКФО и ЮФО отличаются меньшим количеством выдворений, но здесь больше коррупционных случаев.

"В ЮФО и СКФО поменьше и бьют, и выдворяют, но побольше взятки берут. Было много обращений из Волгоградской области, Краснодарского и Ставропольского краев, несколько десятков из Чечни, человек пять из Северной Осетии. Ни из Ростова-на-Дону, ни из Ингушетии, ни из Кабардино-Балкарии, ни из Карачаево-Черкессии, ни из Адыгеи мы ни одного обращения за эти дни не имели", - сообщила она.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* также считает, что происходящее уступает предыдущим рейдам по своим масштабам.

"Это далеко не масштабные рейды. Они отличаются не только по своим масштабам, но и по тому, когда начались рейды в этот раз. Обычно после каждого террористического акта или каких-то важных политических событий начинаются такие рейды. Это уже обычное явление. Например, когда испортились отношения с Грузией, начались абсолютно чудовищные рейды. Их вообще нельзя сравнивать с нынешними. Тогда рвали паспорта, даже российские паспорта с грузинскими фамилиями, детей в школах преследовали", - напомнила она.

27 сентября 2006 года грузинские власти задержали пятерых российских военнослужащих (офицеров ГРУ). Один из них вскоре был освобожден, четверым предъявлено обвинение в шпионаже против Грузии. После этого начались рейды по выявлению грузинов, в том числе в школах. Только за одну неделю, с 5 октября 2006 году, суды Москвы вынесли решения об административном выдворении 598 граждан Грузии. Один из граждан Грузии скончался при депортации в аэропорту Домодедово, а многие жаловались на условия содержания. Среди депортированных (административно выдворенных) в ходе антигрузинской кампании оказалось немало людей, у которых все документы в порядке, имеются визы, вид на жительство. Зачастую для выдворения было достаточно грузинской фамилии, отметил тогда комитет "Гражданское содействие"*.

По словам Ганнушкиной, сейчас все происходит "относительно вегетариански". "Но есть в этих рейдах одна общая черта – под рейды подпадает кто попало, без разбирательства и понимания, человек нарушал закон или нет. Случайная выборка. По желанию, кого-то штрафуют, кого-то выдворяют. Нет никакой логики", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, многие мигранты не знают, что могут обжаловать решения о штрафах и высылке. "Для тех, кто попал под эту кампанию, это довольно травматично. К нам сейчас обращаются мигранты за помощью. Но обращений очень мало, обращаются единицы, многие вообще не знают, что есть бесплатная помощь от правозащитников, не знают, что они могут обжаловать выдворения и штрафы в течение 10 дней, не знают, что их не могут сразу депортировать, поскольку решения суда не сразу вступают в силу. Раньше общественные организации вели просветительскую работу, объясняли и информировали, работали с мигрантами, а сейчас государство нам не позволяет это делать, и само не ведет подобную работу", - отметила она.

Ганнушкина* добавила, что правозащитники ожидали более масштабных рейдов сразу после теракта в "Крокус Сити Холле". "Наш аналитик изучила информацию и выяснила, что по Москве за первую неделю после теракта число судебных решений в отношении мигрантов возросло на 40%, а уже на следующей неделе упало до того же уровня, что было до теракта. Мы ожидали худшего. Я не говорю, что нынешние рейды – хорошо, но просто надо сказать, что масштабы не те. Таких зверств по отношению к мигрантам, какие мы привыкли наблюдать, сейчас пока нет", – подчеркнула она.

Правозащитница указывает, что пока нет данных о том, что регионы ЮФО и СКФО чем-то отличаются в плане интенсивности рейдов и числа выдворений от остальных субъектов РФ.

"Я сужу по обращениям к нам. Но должна отметить, что сейчас у нас не так много юристов в регионах СКФО и ЮФО, может поэтому к нам мало обращений в целом. Но судя по новостям, в регионах не все так плохо. Я вот читала про то, что возникли проблемы с мусором в Дагестане после облав на мигрантов. Этого стоило ожидать. Подобные проблемы будут и в других сферах, если выдворять мигрантов. Например, мои знакомые жалуются на то, что выдворяют мигранток-сиделок, и они не могут найти сиделок для своих пожилых родителей. Вот такой эффект от этих рейдов", - сказала Светлана Ганнушкина*.

Регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы, и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики. Власти отчитались о привлечении чиновников к уборке мусора.

Эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"* Стефания Кулаева сочла нарушения миграционного законодательства лишь предлогом для массовой высылки мигрантов из Средней Азии.

"Рейды уже бывали подобные, в том числе против именно мигрантов из Таджикистана, когда высылали транспортными самолетами из-за политического конфликта на тему летчиков, торговцев оружием, я бы поэтому не говорила о "беспрецедентности". Безусловно, серьезная антимигрантская кампания идет и не только на юге. Конечно, нарушения миграционных законов со стороны приезжих - лишь предлог", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Суд в Таджикистане 8 ноября 2011 года приговорил российского летчика Владимира Садовничего и его эстонского коллегу Алексея Руденко к восьми с половиной годам лишения свободы, признав их виновными в контрабанде, незаконном пересечении границы и нарушении правил полетов. В России приговор назвали политически мотивированным и пообещали ответные меры. Спустя несколько дней глава ФМС Константин Ромодановский сообщил о задержании в Москве за нарушение миграционного законодательства 134 граждан Таджикистана и подготовке к высылке на родину еще около 100 таджиков, ранее совершивших правонарушения. Президент России Дмитрий Медведев (занимал пост президента с мая 2008 по май 2012 года, - прим. "Кавказского узла") заявил тогда, что высылка таджикских нарушителей из РФ не является ответом на приговор летчикам, и впредь нелегалов будут выдворять из страны регулярно. Председатель общероссийского движения "Таджикские трудовые мигранты" Каромат Шарипов (в 2017 году был лишен гражданства России и депортирован, - прим. "Кавказского узла") заявил, что только за три дня с 11 по 14 ноября 2011 года было депортировано "более 300 человек, сообщило 15 ноября 2011 года РИА "Новости".

По ее словам, действия силовиков не поддаются логике. "Совершенно невозможно понять и предсказать, кому назначат штраф без выдворения, кому - с выдворением и поместят в Центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), а кого приговорят к "самовыезду". Логики, по-моему, не прослеживается, многое зависит от судьи, а, возможно, от ситуации в ЦВСИГ, если там нет мест - может влиять", - отметила она.

Кулаева подчеркивает, что любое решение суда можно обжаловать. "Любой приговор первой инстанции судебной можно обжаловать - районные суды обжалуют в городских, иногда вторая инстанция отменяет или смягчает решение, но не так уж часто, бывает, что люди не успевают обжаловать решение - их высылают мгновенно, такие случаи уже были и в эту кампанию", - сообщила она.

Правозащитница констатирует, что раньше на юге России рейды были помасштабнее. "Сейчас рейды идут везде - даже в Красноярском крае, на Урале, в Центральной России, раньше отличие юга России было заметнее - там бывала более жесткая политика, сейчас мне трудно это утверждать с определенностью. Другое дело, что именно на Северном Кавказе опыт проведения КТО не просто большой, но и очень суровый, нарушения прав подозреваемых там, думаю, даже более частый случай в таких историях, чем в других регионах России. Так как сейчас охота на выходцев из Центральной Азии отчасти в этой плоскости в том числе в Дагестане проходит, то тут, наверное, Кавказ можно назвать самым трудным регионом для защиты прав иностранцев", - указала Кулаева.

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