Задержанные в ходе рейдов мигранты. Стоп-кадр видео из Telegram-канала полиции Краснодара от 04.04.24, https://t.me/mvd23krasnodar/3192

07 апреля 2024, 00:09

Десятки мигрантов на юге России получили указания покинуть страну

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам рейдов силовиков после теракта в "Крокус Сити Холле" указание покинуть Россию получили 30 мигрантов в Краснодаре, 87 человек в Волгоградской области, 46 граждан Средней Азии в Ростовской области, семь граждан Узбекистана в Ингушетии и группа иностранных студентов в Астрахани. Части из них предписано самостоятельно уехать за пределы России, другие будут выдворены принудительно, следует из отчетов силовиков.

Как писал "Кавказский узел", регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы, и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что задержанные в ходе контртеррористической операции в Махачкале и Каспийске планировали теракты, у них найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила 1 апреля ФСБ. Ведомство распространило кадры задержания и допросов подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане, в ходе которых они признались, что планировали взорвать набережную или парк Победы в Каспийске и перевозили деньги и оружие для участников нападения в Красногорске. Пятеро задержанных уроженцев Таджикистана, у одного из которых имеется российское гражданство были арестованы до 1 июня по делу об в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

87 иностранцев будут выдворены из Волгоградской области, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. С 25 по 31 марта судами Волгоградской области рассмотрено 198 материалов, связанных с нарушением иностранными гражданами миграционного законодательства. По итогам рассмотрения материалов в отношении 60 правонарушителей судом назначено административное наказание в виде штрафа с принудительным выдворением из РФ; в отношении 27 лиц - штраф с выдворением из РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда; в отношении остальных 111 лиц - штраф без выдворения из страны", - указано в Telegram- канале пресс-службы. Перед судами предстали 92 - гражданина Туркменистана, 65 - Узбекистана, 13 - Таджикистана, шесть из Армении, три из Азербайджана, один из Грузии, и представители других стран, указано в сообщении от 5 апреля.

30 человек будут высланы из России по итогам рейдов краснодарских силовиков, сообщила полиция Краснодара. "Сотрудниками уголовного розыска, патрульно-постовой службы и участковыми уполномоченными краснодарской полиции в складских помещениях, расположенных на улице Обрезной, было выявлено 76 иностранных граждан. К административной ответственности за нарушение правил пребывания в России привлечено 30 граждан ближнего зарубежья, в том числе один несовершеннолетний, являющихся гражданами стран ближнего зарубежья. "Правонарушителям грозит ответственность в виде наложения штрафа до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации", - указано в сообщении в Telegram-канале ведомства от 4 апреля.

46 иностранцев будут выдворены из Ростовской области, сообщило УФСБ России по Ростовской области. "Объектами проверки стали один из строительных объектов и заведения общепита, где традиционно собираются выходцы из стран Средней Азии. В ходе мероприятий проверено свыше 500 лиц. В результате выявлено 119 иностранных граждан, находящихся на территории России с нарушением миграционного законодательства", - процитировало сообщение ведомства ТАСС. 

112 мигрантам с гражданством России, не состоявшим на воинском учете, вручили повестки. Сотрудники полиции составили 123 протокола об административных правонарушениях, приняты решения о выдворении из России 46 иностранцев, указано в публикации от 2 апреля.

Семь человек будут высланы в Узбекистан после рейдов силовиков в Назрани, сообщило управление МВД по Ингушетии. Рейд в Насыр-Кортском административном округе Назрани провели сотрудники отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции и Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии и сотрудники УФСБ России по Ингушетии. Полицейские проверили документы у 24 граждан Узбекистана, в отношении семи из них "принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию", сообщило 5 апреля управление МВД по Ингушетии.

В Северной Осетии силовики отчитались о проверках в местах пребывания иностранных граждан. "Полицейские проверяют гостиницы, общежития, базы отдыха, а также места осуществления иностранцами трудовой деятельности: строительные объекты, рынки, фермерские хозяйства. Также проверено более 200 адресов регистрации иностранцев и домовладений, сдаваемых в аренду", сообщило МВД по Северной Осетии в своем Telegram-канале. В результате в отделения полиции были доставлены более 30 иностранных граждан, у них проверили документы и взяли отпечатки пальцев. "Выявлено и пресечено семь административных правонарушений, предусмотренных статьей 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации»", - указано в сообщении от 29 марта.

К административной ответственности за нарушение правил пребывания в России привлечены иностранные студенты, они своевременно не прошли повторное медосвидетельствование, сообщил Советский районный суд Астрахани."Им назначено административное наказание в виде штрафа, с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Правонарушители помещены в «Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Астраханской области", - указано в сообщении от 1 апреля на сайте суда.

22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По данным на 6 апреля, по подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. По официальным данным на 5 апреля при теракте погибли 145 человек.

Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. До теракта в "Крокусе" самое большое число погибших, 130 человек, числилось за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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Примечание:

"Правозащитники усомнились в официальной версии смерти Успанова", "Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 551", "ФСБ объявила о связи задержанных в Дагестане с участниками атаки на "Крокус Сити Холл".

Автор: "Кавказский узел"

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