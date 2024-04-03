Рейды против мигрантов усугубили проблемы с мусором в Махачкале

03 апреля 2024, 01:06

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Регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики.

30 марта полиция задержала всех граждан Таджикистана, работавших в МУП "Махачкала-1" на мусоровозах, сообщил 31 марта телеграм-канал "Спросите у Расула".

Телеграм-канал "Совесть Дагестана", в свою очередь, пишет о рейдах, которые проводит полиция по выявлению нелегальных мигрантов по всему Дагестану. "Мигрантов, пребывающих на территории России нелегально, естественно, депортируют. Это и те, кто работали в мусорных компаниях и в строительных организациях, на рынках и т.д.", - говорится в публикации канала за 31 марта.

1 апреля телеграм-канал мэрии Махачкалы сообщил о проблемах в работе регионального оператора по обращению с ТКО "Махачкала-1". «В связи с возникшими по техническим причинам проблемами в работе регионального оператора по обращению с ТКО «Махачкала-1», коллективом администрации Махачкалы и подведомственных учреждений из числа мужчин была организована помощь своим коллегам в уборке и вывозе ТКО на территории всего муниципалитета», - говорится в сообщении.

На уборке мусора в региональном операторе "Махачкала-1" задействованы в основном приезжие из Центральной Азии, подтвердил на условиях анонимности корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Махачкалы.

По его словам, рейды сотрудников полиции на предмет проверки работающих в сфере уборки мусора мигрантов действительно проводились. Из-за этого и возникли проблемы со своевременным вывозом мусора в городе. Сколько человек было задержано или депортировано за возможное нарушение миграционного законодательства, он сказать затруднился. «Проблема есть, сейчас она решается. Ищем людей на данную работу, готовы оплачивать от двух до трех тысяч рублей в день. Но дагестанцы не горят желанием работать на уборке мусора», - рассказал представитель мэрии.

В телеграм-канале "МЧС (Махач, Чё стало?)" 2 апреля опубликован скриншот объявления МБУ «Махачкала-1». «Махачкале срочно потребовалось грузчики мусора. Зарплаты министерские», - говорится в комментарии.

На фото - объявление за подписью и.о. директора "МУП "Махачкала-1" А.У. Ахмедпашаева, где говорится, что предприятие проводит набор сотрудников. Вакансия - рабочий-грузчик, в чьи обязанности входит погрузка ТКО (твердых коммунальных отходов) в мусоровозы вручную. Требуется 50 человек, зарплата - 60 тысяч рублей и выше. «Кавказский узел» не может подтвердить достоверность данной информации.

«В последние несколько дней региональный оператор по обращению с ТКО МБУ «Махачкала-1» столкнулся с техническими сложностями, из-за которых в городе Махачкале наблюдались сбои в уборке и вывозе ТКО. На данный момент работа регионального оператора налажена, подключены специализированная техника и рабочая сила. Для полной ликвидации накопившегося мусора необходимо некоторое время, так как требуется дополнительное число спецтехники и рабочей силы», - сообщила мэрия Махачкалы 2 апреля в своем телеграм-канале.

Махачкала словно вернулась на несколько лет назад, когда город часто погружался в мусорный коллапс, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог и журналист Альберт Эседов. Он напомнил, что в 2021 году сменился региональный оператор по вывозу ТКО, его функции были возложены на МБУ «Махачкала-1».

В январе 2021 года компания "Лидер" отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

Эседов отметил, что Дагестан не испытывает сильной зависимости от мигрантов из Центральной Азии, хотя их труд используется в ряде сфер, в том числе в сфере вывоза ТКО и сельском хозяйстве. «Казалось бы, Дагестан - регион трудоизбыточный. Однако на деле даже зарплата, которую можно сравнить с зарплатой, скажем, преподавателя вуза, не всегда становится фактором выбора профессии. Поэтому для вывоза ТКО были вынуждены привлечь мигрантов. Возможно, что работа с мигрантами выгодна и работодателю: как говорится, зачем переплачивать местным, когда можно не доплачивать приезжим», - говорит Эседов.

Он предположил, что часть мигрантов, возможно, имеют российское гражданство. Поэтому говорить о том, что акция по их задержанию и высылке, если эти факты имели место, нельзя объяснить только реакцией на нарушение миграционных законов. «Самая низкая потребность в мигрантах, судя по соответствующему документу Минтруда России прошлых лет, именно на Кавказе. При этом, согласно распределению квот в России, Дагестан в числе нескольких регионов, которые ежегодно вообще не подают заявки на иностранных сотрудников. Как бы то ни было, задержание мигрантов в Махачкале после известных трагических событий в Подмосковье осложнило работы регионального оператора «Махачкала-1», контейнерные площадки переполнены мусором», - рассказал Эседов.

Говорить о том, что Дагестан зависит от мигрантов из Центральной Азии, нельзя, так как республика является трудоизбыточным регионом, и здесь рабочую силу мигрантов можно заменить достаточно легко, сказал корреспонденту "Кавказского узла" заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

«Дагестан испытывает недостаток не в трудовой силе, а в тех, кто аккуратно соблюдает рабочие правила поведения, вовремя приходит на работу, выполняет возложенные на них обязанности, предупреждает работодателя о том, что ему надо куда-то уйти и так далее. Вот такой рабочей силы на самом деле в Дагестане не хватает. И поэтому эту рабочую силу замещают те, кто готов быть исполнительным, и делать то, что от них требуют», - говорит Магомедов.

Журналист отметил, что в данном случае следует обратить внимание и на другие обстоятельства. «Например, есть некоторые сферы деятельности, где официально значится высокая заработная плата, а по факту на эту работу людей, имеющих российское гражданство, не принимают. А принимают тех, кто готов получать на руки неофициально какие-то деньги и довольствоваться этим. Поэтому мы видим систему таких неформальных отношений, когда в уборке Махачкалы заняты мигранты. Они трудоустроены на довольно высокую зарплату, которая озвучивается в сумме около 60 тысяч рублей. Это для Дагестана очень хорошая заработная плата, на которую довольно многие местные жители пошли бы работать. Трудоустройство мигрантов в некоторых случаях, возможно, дает возможность для отдельных нечистоплотных чиновников каких-то определённых финансовых махинаций, уклонению от уплаты налогов и социальных выплат», - рассказал Магомедов.

На вопрос, является ли высылка мигрантов после теракта в «Крокус сити холле» дискриминацией по национальному признаку или реакцией на нарушение миграционных законов, Магомедов ответил, что высылку мигрантов, и то, что происходит сейчас, он не может объяснить «чем-то логичным». «Я не могу это объяснить только тем, что их соплеменники были причастны к теракту. Это, возможно, какое-то кратковременное явление, и ситуация в последующем все-таки стабилизируется, и мы увидим, что все нормализовалось», - отметил журналист.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 2 апреля, в результате теракта погибли 144 человека. По данным на 2 апреля, по подозрению в причастности к теракту были задержаны 10 человек.

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