Число арестованных по делу о теракте в "Крокусе" достигло 10

02 апреля 2024, 07:51

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Суд в Москве заключил под стражу гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду, который, по версии следствия, оказал исполнителям теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" финансовую помощь для оплаты их проживания.

Как информировал "Кавказский узел", 31 марта несколько человек были задержаны в Дагестане в ходе контртеррористической операции. Задержанные снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявили в ФСБ.

Басманный суд Москвы арестовал на срок до 22 мая по ходатайству следствия гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду. Он стал десятым арестованным по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Юсуфзоду рассказал суду, что у него трое детей, и что до задержания неофициально работал разнорабочим на стройке. Большая часть судебного заседания прошла в закрытом режиме, так как об этом ходатайствовал следователь, передало 1 апреля РИА "Новости".

По версии следствия, за несколько дней до теракта в "Крокус Сити Холле" Юсуфзоду перевел часть денег одному из его исполнителей для оплаты проживания террористов. Вторую часть денег он перевел уже после исполнения теракта. Юсуфзоду был арестован 26 марта за неповиновение полиции при проверке документов.

Напомним, 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 2 апреля марта, в результате теракта погибли 144 человека.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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