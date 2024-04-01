ФСБ объявила о связи задержанных в Дагестане с участниками атаки на "Крокус Сити Холл"

01 апреля 2024, 13:56

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Четыре человека, задержанные во время контртеррористической операции в Дагестане, снабжали деньгами и оружием участников нападения на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт, заявила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Двое задержанных - выходцы из Средней Азии, третий из Дагестана, сообщил сегодня источник в силовых структурах.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

Во время спецоперации в Дагестане задержаны четыре человека, которые снабжали деньгами и оружием террористов, совершивших нападение на "Крокус Сити Холл", а также сами готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"31 марта в Республике Дагестан пресечена деятельность террористической ячейки в составе четырех иностранных граждан, подготовивших в Каспийске террористический акт в местах массового пребывания людей. Также установлено, что задержанные боевики непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей террористического акта, совершенного 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, вечером 22 марта вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске и открыли стрельбу, а также совершили поджог. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По официальным данным на 30 марта, в результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Теракт в Красногорске стал одним из крупнейших за 30 лет в московском регионе. С 1999 года до событий в "Крокус Сити Холле" там произошло пять терактов, в каждом из которых погибло более 40 человек. Самое большое число погибших, 130 человек, числится за захватом Театрального центра на Дубровке.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику террористических актов, совершенных на территории России с 1999 года. Новости по этой теме публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Теракты в Москве и на Кавказе".

Также "Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе и ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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