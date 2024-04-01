Житель Дагестана назван одним из задержанных в контртеррористической операции

01 апреля 2024, 10:25

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Один из трех задержанных в ходе контртеррористической операции в Дагестане оказался местным жителем, еще двое - выходцы из Средней Азии, сообщил источник в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта три человека были задержаны в Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции. Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что они планировали теракты, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен 31 марта на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. Перед этим, по данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности. В результате спецоперации пострадавших среди мирных жителей и потерь среди силовиков нет, отчитался НАК. Режим КТО был отменен в тот же день.

Двое из трех задержанных в Дагестане - выходцы из Средней Азии, третий из Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

"Один из задержанных из Дагестана, двое из Средней Азии", - приводит сегодня его слова РИА Новости.

Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 10.23 мск, не сообщило на своем сайте информацию о задержанных, последняя публикация ведомства датирована 29 марта.

Северный Кавказ воспринимается многими "по-прежнему как точка, где в случае ослабления РФ возможна серьезная дестабилизация", констатировал 31 марта автор блога на "Кавказском узле" BERG...man Tbilisi в своем посте "КТО в Дагестане. Без постоянных вызовов - нет империй?".

Активизация радикального подполья на Северном Кавказе может быть связана с внешними акторами, которые пытаются ухудшить ситуацию внутри России, однако и внутри России им кто-то помогает, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, во время контртеррористической операции силовики блокировали сразу пять квартир, двое подозреваемых были задержаны без стрельбы, сообщил источник. Спецоперация была проведена в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье, заявил глава Дагестана.

Проведенная контртеррористическая операция стала в Дагестане первой с 18 мая 2022 года, когда режим КТО был введен в Ленинском районе Махачкалы. Тогда Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении теракта на энергообъекте и заявил, что в ходе спецоперации убиты два человека.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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