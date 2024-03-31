Три человека задержаны в ходе спецоперации в Дагестане

31 марта 2024, 10:21

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В Махачкале и Каспийске в ходе контртеррористической операции задержаны три человека, планировавшие теракты, заявил Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", сегодня режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории Ленинского и Советского районов Махачкалы и в Каспийске, граничащем с Махачкалой. По данным силовиков, была получена информация о местонахождении вооруженных людей, причастных к террористической деятельности, и спецназ ФСБ ночью блокировал их в квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Жителей ближайших домов было решено эвакуировать.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Три человека задержаны в ходе контртеррористической операции в Дагестане, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). "В Махачкале и Каспийске органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить преступления террористической направленности", - цитирует сообщение комитета ТАСС.

По данным НАК, у задержанных найдено автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство. "Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет", - приводит цитату из сообщения ведомства "Коммерсант".

Напомним, начатая сегодня контртеррористическая операция стала в Дагестане первой с 18 мая 2022 года, когда режим КТО был введен в Ленинском районе Махачкалы. Тогда Национальный антитеррористический комитет отчитался о предотвращении теракта на энергообъекте и заявил, что в ходе спецоперации убиты два человека.

"Кавказский узел" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв" публикует информацию о жертвах вооруженного конфликта на Северном Кавказе, а также ведет хронику "Дагестан: хроника террора (1996-2024 годы)".

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