Спецоперация. Фото пресс-службы НАК http://nac.gov.ru/

18 мая 2022, 09:43

НАК заявил о предотвращении теракта в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое убитых в ходе контртеррористической операции в Махачкале готовили теракт на одном из энергетических объектов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 02.45 мск на территории Ленинского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Источник сообщил, что в ходе КТО убиты два человека.

Убитые в ходе КТО готовили теракт на одном из энергетических объектов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"При проведении контртеррористической операции в Махачкале потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения нет", - цитирует НАК РИА "Новости".

Напомним, что правовой режим КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" публикует статистику жертв на Северном Кавказе. Согласно последним данным, основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, в апреле 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв и пострадавших не было.

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"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.

*  организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

Примечание:

"Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Нападение на силовиков стало вторым в Дагестане с начала года", "Чайка отчитался о борьбе с боевиками на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

18 мая 2022, 10:31

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