НАК заявил о предотвращении теракта в Махачкале

18 мая 2022, 09:43

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Двое убитых в ходе контртеррористической операции в Махачкале готовили теракт на одном из энергетических объектов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 02.45 мск на территории Ленинского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Источник сообщил, что в ходе КТО убиты два человека.

Убитые в ходе КТО готовили теракт на одном из энергетических объектов, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

"При проведении контртеррористической операции в Махачкале потерь среди правоохранителей и пострадавших среди гражданского населения нет", - цитирует НАК РИА "Новости".

Напомним, что правовой режим КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

"Кавказский узел" публикует статистику жертв на Северном Кавказе. Согласно последним данным, основанным на собственных материалах и информации из открытых источников, в апреле 2022 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв и пострадавших не было.

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* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.