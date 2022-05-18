Два человека убиты при спецоперации в Дагестане

18 мая 2022, 09:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Убиты двое участников незаконных вооруженных формирований, сообщил информированный источник.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 02.45 мск на территории Ленинского района Махачкалы был введен режим контртеррористической операции.

"В ходе проведения контртеррористической операции в Ленинском районе Махачкалы уничтожены двое боевиков. Их личности установлены", - цитирует информированный источник "Интерфакс".

Источник в правоохранительных органах также сообщил, что в ходе КТО убиты люди, на месте обнаружено самодельное взрывное устройство, пишет ТАСС.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей. Статистику жертв на Северном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной странице. По последним данным на апрель текущего года, информации о жертвах и пострадавших в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе не поступало. Эти данные основаны на собственных материалах и информации из открытых источников.

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.