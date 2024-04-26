Махачкалинцы потребовали отремонтировать дороги и тротуары

26 апреля 2024, 16:06

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На 22 улицах Махачкалы ведется капитальный ремонт дорог, отчитался мэр Юсуп Умавов. Ремонт дорог и тротуаров требуется и на других улицах, заявили в комментариях горожане.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно упрекали чиновников в недостаточных усилиях для ремонта дорог. В частности, в марте стало известно, что жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части одной из улиц. Пользователи соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан.

О ходе капитального ремонта дорог на улицах Махачкалы мэр Юсуп Умавов отчитался 25 апреля в своем телеграм-канале, обращаясь к горожанам. "В 2024 году в рамках реализации республиканской программы «Мой Дагестан – мои дороги» проводится капитальный ремонт дорожного полотна на 22 улицах", - сообщил он, отметив, что бюджет этой программы формируется из средств, поступивших в виде транспортного налога.

В частности, ремонт дорожного полотна ведется на улице Бамматова, привел пример глава города. "Специалистами подрядной организации ООО «Стройавтодор» уже проведены работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На текущий день проводится укладка основного слоя асфальта. Толщина асфальта 9,5-10 см", - говорится в публикации.

По состоянию на 16.00 мск 26 апреля, под сообщением размещено 83 комментария. Авторы некоторых из них, позиционирующие себя как жители Махачкалы, назвали и другие улицы, дороги на которых, по их мнению, нуждаются в ремонте.

"На 6-й Учхозной тоже поставьте когда-нибудь асфальт", - призвал, в частности, M M. "Улицу Шамиля сделайте уже. Все эти второстепенные улицы можно потом. По Шамиля каждый день тысячи машин проезжают, там как будто на терке едешь", - написал Alikhan Magomedaliev.

"Когда же дойдёт и до нас капитальный ремонт тротуарного полотна? Сколько можно уже обращаться по этому поводу, тротуары от угла Магомед Гаджиева - Громова и до Орджоникидзе просто ужасные", - пожаловалась Ада.

"Сделайте, пожалуйста, нормальный тротуар на ул.Умаханова, вдоль парка. А также при входе в сам парк, вдоль школы "Гулливер". Каждый день вынуждены ходить с детьми, колясками и велосипедами по проезжей части. Это очень опасно", - написал пользователь Saida Sheikha.

"Полностью подтверждаю. Можно расширить тротуар за счёт проезжей части, поскольку там всё равно одностороннее движение. Либо сделать новый тротуар со стороны, прилегающей к парку. И перед "Гулливером" сделать тротуар до парка", - присоединился к просьбе Sheikh Sheikh.

"В связи с большим объемом работ по благоустройству дорог, тротуаров города и посёлков проводится постепенная работа по приведению в нормативное состояние дорог и тротуарных зон. Вопрос по данной улице будет рассмотрен в включение в план работ по проектированию тротуарной зоны на 2025 год, по мере определения источника финансирования, мероприятия будут начаты. Приносим извинения за предоставленные неудобства!" – ответил на это представитель управления ЖКХ Махачкалы.

Напомним, жители и других населенных пунктов Дагестана периодически пытаются самостоятельно решить проблему с дорожной инфраструктурой. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села.

3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль рассказали, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

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