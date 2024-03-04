Жители Махачкалы делают ямочный ремонт. Скриншот публикации https://www.instagram.com/stories/hasbulla.hushetskiy/ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

04 марта 2024, 07:14

Махачкалинцы самостоятельно провели ямочный ремонт на дорогах

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Жители Махачкалы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части, сообщил блогер Хасбулла Магомедов. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана периодически пытаются самостоятельно решить проблему с разбитой инфраструктурой. В частности, 4 января жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села.

3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) 3 марта в разделе "сторис" на своей странице в Instagram* опубликовал фото, на котором показана стоящая около проезжей части грузовая машина, а также несколько молодых людей с лопатами. Среди них – Магомедов. Судя по фотографии, молодые люди засыпают грунтом яму в асфальте.

"Вот так в городе ямки засыпали, которые людям мешали нормально ездить. Мы налоги платим и сами же ямки засыпаем. Надеюсь, кому-то стыдно станет", – отметил блогер.

Его пост был 3 марта опубликован в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 188,5 тысячи пользователей. На 07.10 мск 4 марта эта публикация набрала 528 отметок с реакцией пользователей и 120 комментариев.

"Власти этого и добиваются, чтобы народ сам всё делал со своего кармана, чтобы деньги от налогов в карманы затем класть", – заявил Рамиль Мусаев.

"Правильно сделал, что выставил [на своей странице в Instagram*]. У него аудитория большая, кому надо увидят, обратят внимание, и начнут заниматься этим. А то привыкли, что все молчат", – считает Магомедов Магомедов.

"Район моста "1000 мелочей" тоже сделали сами люди. Пусть мэрия хоть доведет до конца", – отметил Ibragim Air.

"Налоги платят? В Дагестане всеми путями обходят налоговую службу, а потом ещё упрекают, мол, мы налоги платим, что за дела. Популизм чистой воды", – считает Адам Амиров.

"Стыдно ему станет, когда эта мэрия их оштрафует потом. Эта история уже много раз повторилась в РФ. Какие бы благие намерения не имели люди, ремонт дорог должен осуществляться по определенным стандартам", – подчеркнул Мансур Дагаев.

На 07.10 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно самостоятельного проведения местными жителями ямочного ремонта на дорогах.

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Автор: "Кавказский узел"

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