Спецоперация в Махачкале. Кадр видео со страницы https://www.youtube.com/watch?v=9pa5CQf58wg&feature=emb_logo

18 мая 2022, 08:06

Режим КТО введен в Махачкале

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

На территории Ленинского района Махачкалы введен режим контртеррористической операции, сообщили в ФСБ.

По данным управления ФСБ по Дагестану, на территории Ленинского района минувшей ночью введен режим контртеррористической операции.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02.45 среды на территории Ленинского района города Махачкалы", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.

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Примечание:

"Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Нападение на силовиков стало вторым в Дагестане с начала года", "Чайка отчитался о борьбе с боевиками на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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