Режим КТО введен в Махачкале

18 мая 2022, 08:06

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На территории Ленинского района Махачкалы введен режим контртеррористической операции, сообщили в ФСБ.

По данным управления ФСБ по Дагестану, на территории Ленинского района минувшей ночью введен режим контртеррористической операции.

"Принято решение о введении правового режима контртеррористической операции с 02.45 среды на территории Ленинского района города Махачкалы", – привело сегодня РИА "Новости" сообщение ведомства.

Введение правового режима КТО дает силовикам полномочия временно отселять людей и отбуксировать машины из зоны его действия, приостанавливать оказание услуг связи и работу некоторых предприятий, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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