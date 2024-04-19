Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

19 апреля 2024, 15:03

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Гибель Инала Джабиева летом 2020 года вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: половина депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировала заседания парламента, не давая собрать кворум. В итоге работа парламента оказалась парализованной. Родные Джабиева организовали круглосуточную акцию протеста на площади в Цхинвале, которая длилась почти три месяца. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, ареста силовиков, оправдания Джабиева. "Кавказский узел" рассказывает, как пытаются добиться справедливого приговора для виновных в пытках и смерти Джабиева.

Смерть Инала Джабиева

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел республики Игорь Наниев. Для задержания нападавших в республике объявлен план "Перехват". 26 августа 2020 года по подозрению в покушении на главу МВД был задержан Инал Джабиев.

28 августа 2020 года Инал Джабиев скончался в больнице. По данным Генпрокуратуры, Джабиев умер вскоре после госпитализации в Республиканскую больницу, он был травмирован и без сознания. Но близкие умершего сообщили "Кавказскому узлу", что Джабиева привезли в больницу уже мертвым. Родственники Джабиева были уверены, что его пытали. Они собрались перед зданием Республиканской больницы в Цхинвале, требуя выдать тело. Больница была оцеплена сотрудниками полиции.

В этот же день президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на время расследования смерти задержанного Джабиева отстранил министра МВД Наниева от должности .

На Театральной площади Цхинвала перед зданием кабмина собралось около 500 человек, протестующих в связи со смертью Джабиева. Среди них были депутаты парламента, руководители различных ведомств, они скандировали требование отставки правительства.

К протестующим вышел президент республики Анатолий Бибилов и пообещал объективно расследовать гибель Джабиева. Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев сделал заявление об отставке . Позже в связи с уходом премьер-министра в отставку было отправлено все правительство .

Позднее, 28 августа, на странице "Саурмаг Ирон" в соцсети были опубликованы фотографии тела Инала Джабиева со следами пыток. С наступлением ночи часть участников акции протеста осталась на площади в центре Цхинвала. Они требовали отставки отставки президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и генпрокурора Урузмага Джагаева. В митинге принимали участие оппозиционные политики. На фоне массовых протестов личный состав МВД был переведен на казарменное положение.

На Инала Джабиева ранее, 28 февраля 2018 года, напали три сотрудника СОБР. Ему сломали челюсть и выбили несколько зубов. Избиение Джабиева зафиксировала камера видеонаблюдения. Тогда пользователи Instagram* предположили, что Инала Джабиева перепутали с его братом-близнецом. Против силовиков было возбуждено уголовное дело. По данным Генпрокуратуры Южной Осетии, избиение было спланировано заранее. Полицейские находились при исполнении, к избитому они испытывали личную неприязнь, отметили в прокуратуре.

На следующий день, 29 августа 2020 года, большинство участников экстренной сессии парламента проголосовали за объявление недоверия генеральному прокурору Южной Осетии Урузмагу Джагаеву в связи со смертью Джабиева. Анатолий Бибилов заявил, что восемь сотрудников МВД находятся под следствием, а он лично контролирует расследование смерти Джабиева, назвав причиной трагедии непрофессионализм и грубый произвол сотрудников правоохранительных органов.

В этот же день был госпитализирован со следами побоев Николай Цховребов, второй задержанный по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Появилась информация о том, что к третьему подозреваемому, Геннадию Кулаеву, в течение недели не пускают адвокатов, и также о его избиении и пытках током. 30 августа 2020 года Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову, задержанным по подозрению в покушении на главу МВД Южной Осетии, была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Во время похорон Джабиева 31 августа 2020 года траурная процессия вылилась в многолюдное шествие жителей Южной Осетии в центре Цхинвала. К процессии присоединились президент Южной Осетии и депутаты парламента. Вечером в центре города прошел массовый митинг, участники которого настаивали на отставке генпрокурора.

Политический кризис

1 сентября 2020 года генпрокурор Урузмаг Джагаев заявил, что готов уйти в отставку, если часть депутатов откажется от депутатской неприкосновенности, которая препятствует их привлечению к уголовной ответственности. По словам Джагаева, он не снимает с себя ответственности за смерть Джабиева и не собирается "уводить кого-то от ответственности" .

2 сентября 2020 года 17 из 34 депутатов парламента Южной Осетии объявили о приостановке работы до решения вопроса об отставке генпрокурора Джагаева, которому парламент объявил вотум недоверия в связи со смертью Джабиева. Джагаев отказался выполнять требование депутатов .

3 сентября 2020 года президент Бибилов подписал указ об отстранении от должности первого заместителя министра внутренних дел – начальника криминальной милиции МВД Андрея Цховребова, подчиненные которого были задержаны по делу о смерти Джабиева.

Сам Анатолий Бибилов на пропрезидентском митинге 4 сентября 2020 года отказался уйти в отставку и раскритиковал ультиматумы о ней .

6 сентября 2020 года Генпрокуратура Южной Осетии в рамках расследования смерти Инала Джабиева возбудила новое уголовное дело – об избиениях заключенных в следственном изоляторе. По этому делу суд в Цхинвале постановил заключить под стражу сотрудника городской милиции Ацамаза Наниева .

8 сентября 2020 года на первом после каникул заседании президиума парламента Южной Осетии планировалось обсудить создание парламентской комиссии по расследованию дела Инала Джабиева. Однако группа депутатов законодательного органа республики не пришла на заседание президиума парламента. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, и комиссия не была создана.

Результаты первой экспертизы

10 сентября 2020 года вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева обратилась в Генпрокуратуру Южной Осетии с просьбой об отводе судмедэксперта из России Сергея Груздева, так как сомневается в его беспристрастности. В конце октября 2020 года следователь прокуратуры Алан Бестаев пояснил, что весь материал для проведения судебно-медицинской экспертизы направлен в 111-й главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России. По его словам, адвокат и потерпевшая - Оксана Сотиева, выразили доверие этому центру экспертизы. Президент Бибилов встретился с Сотиевой и поручил генпрокурору лично отчитываться вдове Инала Джабиева о расследовании дела, однако она предпочла получать информацию через письменные ходатайства.

Генпрокуратура Южной Осетии 19 ноября 2020 года представила выводы судмедэкспертов по делу о смерти Инала Джабиева. Судебная экспертиза, проведенная в Центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ, установила, что внезапная смерть у Инала Джабиева связана с сердечной недостаточностью "на фоне развития абстинентного синдрома, то есть отмененного наркотического препарата" .

Джабиев получил не менее 18 травм, однако все они не являются смертельными, говорится в экспертизе. Часть травм относится к периоду от трех до пяти дней до смерти, эти травмы не причинили вреда здоровью. Другие травмы, которые получены в течение суток до смерти, по мнению экспертов, нанесли легкий вред здоровью. Все указанные травмы, обнаруженные на теле Джабиева, как в совокупности, так и по отдельности не могли являться причиной его смерти", - приводит слова следователя ИА "Рес". Когда прокуратура назвала причиной смерти Джабиева сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата, вдова Джабиева отказалась верить итогам этой экспертизы.

В конце ноября 2020 года депутаты пригласили генпрокурора Джагаева и судмедэксперта Южной Осетии Зарину Дзагоеву в парламент для обсуждения хода расследования смерти Инала Джабиева. На свои вопросы они получали уклончивые ответы Джагаева и пришли к выводу, что расследование будет необъективным, генпрокурор ведет следствие в удобном для него русле, а результаты экспертизы позволяют закрыть дело. "Как мы понимаем, они хотят свалить всю вину за все на Инала Джабиева, который сам во всем виноват”, - отметил один из депутатов. Также версия о смерти Джабиева от сердечной недостаточности из-за отмены наркотического препарата не совпадает с рассказом задержанного вместе с ним Николая Цховребова о жестоких пытках. Судмедэкперт Дзагоева пообещала составить заключение, дополнив свои исследования выводами другого эксперта.

Пикет на площади

4 декабря 2020 года двадцать родственников Джабиева вышли на акцию протеста на Театральной площади в центре Цхинвала. Они вновь потребовали справедливого расследования смерти Джабиева и наказания всех причастных к его гибели. Они заявили, что пробудут на площади, пока не добьются справедливого расследования. Генпрокуратура пригрозила административной ответственностью за участие в несанкционированных акциях .

С участниками акции протеста встретился исполняющий обязанности министра внутренних дел Южной Осетии Мераб Пухаев. Он пообещал справедливое расследование и наказание всех виновных и призвал участников акции разойтись по домам, однако его призыв не был услышан. Протестующие остались на ночь. На следующий день вдова погибшего Оксана Сотиева заявила, что семья Джабиева намерена проводить акцию до тех пор, пока не будут наказаны виновные.

Днем количество активистов доходило до 200, ночью их было меньше, поскольку милиция не позволила ни расставить палатку, ни разводить костры и часто мешала проносить даже горячую воду. Постоянные участники акции сменяли друг друга каждые 12 часов, чтобы выспаться и согреться. Власти пытались уговорить протестующих покинуть Театральную площадь, обещая, что расследование будет завершено в течение двух месяцев, но Джабиевы не верили этим обещаниям.

Генпрокуратура Южной Осетии отчиталась, что двое из восьми обвиняемых по делу о смерти Джабиева были переведены под подписку о невыезде, начальник управления уголовного розыска заподозрен в халатности .

15 декабря 2020 года Бибилов заявил, что дело почти готово для передачи в суд, но этому мешает несогласие родных Джабиева с результатами экспертизы. Он добавил, что оплатит проведение повторной экспертизы в любом учреждении, если у семьи есть финансовые трудности, и готов встретиться с родственниками Джабиева в любое время.

Вторая экспертиза

16 декабря 2021 года судмедэксперт Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии Зарина Дзагоева передала в Генпрокуратуру республики окончательную судебно-медицинскую экспертизу по делу Инала Джабиева, которую ждала семья. Оксана Сотиева настаивала на приобщении этой экспертизы к материалам уголовного дела . Дзагоева заключила, что смерть Инала Джабиева "наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы".

21 декабря 2020 года с участниками акции встретились местные чиновники и призвали покинуть центральную площадь, чтобы не замерзнуть. Протестующие отказались это сделать, на месте акции они установили импровизированный мемориал Иналу Джабиеву.

Перед Новым годом жители Южной Осетии публиковали в Facebook* сообщения о намерении присоединиться в новогоднюю ночь к протестующим на Театральной площади в Цхинвале. Мать национального героя Алана Джиоева (Парпата) приехала к родственникам Инала Джабиева, чтобы поддержать протестующих на площади в Цхинвале.

13 января 2021 года Оксана Сотиева объявила о создании общественного движения. Активисты объединения будут добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также заниматься защитой прав жителей Южной Осетии.

Продолжение правительственного кризиса

В январе 2021 года депутаты от оппозиции снова бойкотировали инициированную президентом Южной Осетии внеочередную сессию парламента. Бибилов перенес заседание и пригрозил "прямым обращением к народу". При этом он не пошел на уступки требованиям оппозиции и категорически отказался отправить в отставку генпрокурора республики Джагаева.

5 февраля 2021 года депутаты парламента Южной Осетии впервые с осени 2020 года собрались на заседание из-за визита российской парламентской делегации во главе с членом Совета Федерации Константином Косачевым. Однако власти Южной Осетии не смогли воспользоваться этим шансом, чтобы убедить депутатов принять бюджет. 16 февраля 18 депутатов парламента Южной Осетии при отсутствии кворума единогласно проголосовали за принятие бюджета на 2021 год. .

Оппозиция сочла проведение заседаний без кворума нарушением Конституции, депутаты настаивают на наказании виновных в грубом нарушении регламента заседаний парламента, но считают неправильным продолжать бойкот в такой ситуации.

Третья экспертиза

В феврале 2021 года Генпрокуратура Южной Осетии назначила проведение третьей экспертизы в Москве. Оксана Сотиева заявила, что не давала согласия на третью экспертизу.

"Тем не менее, нас уведомили, что документы отправлены в Москву. Когда будут назначены слушания, наш эксперт из Южной Осетии Зарина Дзагоева и эксперты Минобороны России, подписи которых стоят на результатах российской судебной экспертизы, будут приглашены в Москву. Каждый эксперт должен будет обосновать свои выводы. Та сторона, которая будет звучать убедительнее, выиграет, и результаты экспертизы, проведенной этой стороной, будут направлены в суд. На мой взгляд, Зарина должна выйти победителем, так как она непосредственно работала с трупом. Остальные работали с фото", - заявила вдова .

Обвинительное заключение Николая Цховребова

Подозреваемому в покушении на бывшего главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева Николаю Цховребову в начале февраля 2021 года было предъявлено обвинение. Были проведены две экспертизы оружия, имевшегося у Цховребова. Результаты показали, что ни из одной из двух единиц оружия, которыми владел Цховребов, в министра не стреляли, – отметил источник, близкий к семье Цховребовых 2 .

При этом в расследовании пыток самого Цховребова, по словам источника, никаких подвижек не было. Цховребов, находящийся под подпиской о невыезде, формально не является единственным фигурантом дела.

9 февраля 2021 года Оксану Сотиеву вызывали в Генпрокуратуру для ознакомления с обвинительным заключением. "Согласно обвинительному заключению, есть доказательства относительно того, что Цховребов стрелял, а Джабиев находился рядом с ним. Я не знаю, какие доказательства есть против Цховребова, но единственным доказательством, выдвинутым против моего мужа, стали данные биллинга [телефона]. Как я уже говорила ранее, данные биллинга позволяют лишь утверждать, что человек находился в некотором районе (достаточно обширном — в радиусе 300 метров), но не в конкретной точке", - заявила Сотиева "Кавказскому узлу".

Прекращение акции на площади

22 февраля 2021 года Майя Джабиева, мать Инала, прервала участие в круглосуточной акции протеста в Цхинвале ради попытки поговорить с президентом Южной Осетии. Но когда женщина подошла к президенту, ей стало плохо, в итоге ее забрала скорая.

26 февраля 2021 года, на 82-й день, круглосуточная акция протеста на Театральной площади Цхинвала была завершена в связи с состоянием здоровья родителей Инала Джабиева.

Увольнение генпрокурора Джагаева

6 апреля 2021 года истек срок полномочий генерального прокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева. Однако сессия парламента Южной Осетии, на которой должна была рассматриваться кандидатура Виталия Савченко на пост генерального прокурора, была сорвана из-за спора о регламенте. Джагаев продолжил исполнять свои должностные обязанности.

13 апреля 2021 года парламент Южной Осетии снял с должности генпрокурора Урузмага Джагаева. Через три дня, 16 апреля 2021 года, Анатолий Бибилов назначил Джагаева своим советником .

19 мая 2021 года Генпрокуратуру Южной Осетии возглавил Магомед Багаев, ранее занимавший должность заместителя генпрокурора .

Результаты третьей экспертизы

В выводах третьей по счету экспертизы, проводившейся в Москве, сказано, что телесные повреждения на теле Джабиева могли быть получены минимум за 12 часов, максимум за сутки до смерти.

Согласно заключению повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы от 26 апреля 2021 года, смерть Джабиева наступила в результате развития у него острой сердечной недостаточности по типу фатального нарушения ритма, на фоне имеющегося и длительно протекающего поражения сердца и сосудов, течение которого отягощала экзогенная интоксикация (нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими веществами, проникшими в организм извне).

Защита обвиняемых силовиков заявила, что эта экспертиза показала, что Джабиев поступил в криминальную полицию уже с травмами, то есть обвиняемые по делу о его смерти силовики невиновны. Генпрокуратура сняла с полицейских обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, но оставила обвинение в превышении полномочий.

Давление на судмедэксперта

В конце мая 2021 года созданная вдовой Джабиева организация "Гражданская платформа. Справедливость. Инал Джабиев" заявила о давлении следователей и адвокатов обвиняемых на судмедэксперта Зарину Дзагоеву, которая является единственным экспертом, лично осматривавшим тело Джабиева.

В июне 2021 года судмедэксперт Зарина Дзагоева стала подозреваемой по уголовному делу о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), сообщила Генпрокуратура Южной Осетии. "Следствием установлено, что экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.20 г.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства .

Голодовка силовиков

В мае 2021 года шестеро силовиков, арестованных по делу о смерти Инала Джабиева, в течение пяти дней отказывались от пищи и требовали встречи с депутатами и омбудсменом Южной Осетии. Они заявляли, что следствие не смогло доказать их вину, сообщила Генпрокуратура.

1 июня четверо обвиняемых объявили сухую голодовку с аналогичными требованиями. Эта акция была прекращена 4 июня без объяснения причин.

Завершение расследования и начало суда

21 мая 2021 года дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, в котором обвиняются Николай Цховребов и умерший после допроса Инал Джабиев, было направлено в Верховный суд Южной Осетии.

21 июня 2021 года четверо из семи милиционеров, арестованных по делу о смерти Инала Джабиева, были отпущены из СИЗО в связи со смягчением обвинения под подписку о невыезде, еще двое остались под стражей . Освобождение четверых милиционеров стало возможным после повторной комиссионной судебно-медицинской экспертизы, на основании которой действия обвиняемых были переквалифицированы с "тяжкой" части уголовной статьи о превышении полномочий на "среднюю".

22 сентября 2021 года Городской суд Цхинвала вернул прокуратуре дело о смерти Инала Джабиева в связи с выявленными нарушениями, сообщила пресс-служба суда. "Решение мотивировано тем, что в материалах дела выявлены нарушения, которые не могут быть устранены в ходе рассмотрения дела, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения".

27 мая 2022 года состоялось первое заседание по делу о смерти Инала Джабиева и избиения Николая Цховребова. В суде исследовались доказательства стороны обвинения. Допрошенные в суде по делу о смерти жителя Южной Осетии Инала Джабиева силовики сослались на плохую память и незнание русского языка, их показания неинформативны, указали вдова и ее адвокат. Дело необходимо отправить на дополнительное расследование, считают они.

Отказ от обвинений Джабиева

На заседании 8 июля 2022 года в Верховном суде Южной Осетии прокурор Эдуард Джиоев полностью отказался от обвинения в отношении погибшего Инала Джабиева и от четырех эпизодов обвинения, предъявленных Николаю Цховребову. Он пояснил, что его решение основано на доказательствах о непричастности подозреваемых к покушению на чиновника. При этом он уточнил, что покушение действительно было .

15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии прекратил уголовное дело в отношении Инала Джабиева и Николая Цховребова по обвинению в покушении на главу МВД, так как в ходе суда не было получено доказательств их причастности к покушению.

Суд также признал право Инала Джабиева и Николая Цховребова на реабилитацию и возмещение морального вреда.⁣ Семья Инала Джабиева заявила, что будет добиваться выплаты компенсаций.

Расследование смерти

1 августа 2022 года Цхинвальский горсуд вернул прокуратуре дело о смерти Инала Джабиева, потребовав устранить в нем нарушения.

В октябре 2022 года пятеро обвиняемых по делу о смерти Джабиева были задержаны в связи с новыми открывшимися обстоятельствами, им должно быть ужесточено обвинение, сообщил представитель Генпрокуратуры Южной Осетии .

18 января 2023 года был задержан бывший руководитель уголовного розыска Джемал Бибилов "в рамках расследования дела Инала Джабиева". Бибилова уже задерживали по делу Джабиева вместе с пятью другими силовиками, однако позже он был освобожден. В феврале 2023 года Бибилову на два месяца был продлен срок пребывания под стражей, в то же время сотрудник МВД Заур Гогичаев, подозреваемый по делу Инала Джабиева, был освобожден под подписку о невыезде.

13 марта 2023 года предварительное расследование по делу о смерти Инала Джабиева было завершено, но, по сообщению Генпркуратуры Южной Осетии, в деле могут появиться новые обвиняемые из числа высокопоставленных чиновников. Расследование сдвинулось с мертвой точки после смены власти в республике, уверена вдова Джабиева.

Она подала в суд иск о выплате компенсации семье Инала Джабиева. В сентябре 2023 года Цхинвальский городской суд вынес постановление выплатить родным Инала Джабиева два миллиона рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

19 апреля 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии возбудила дело о превышении полномочий против бывшего главы МВД Игоря Наниева, в покушении на которого обвинялся умерший после допроса в полиции Джабиев. Позже в превышении должностных полномочий был обвинен бывший сотрудник МВД Южной Осетии Людвиг Алборов. Ранее он был объявлен в розыск по обвинению в причастности к смерти другого местного жителя. В мае 2023 года было начато расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий в связи со смертью Инала Джабиева в отношении бывшего генпрокурора Южной Осетии Урузмага Джагаева. Он был заподозрен также в незаконной выдаче денег с внебюджетного счета прокуратуры.

5 декабря 2023 года в Цхинвальском городском суде состоялось заседание по делу о гибели Инала Джабиева, обвинительные заключения были зачитаны четырем фигурантам - Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву и Ацамазу Наниеву. На прошедшем накануне заседании суда были оглашены обвинительные заключения еще четырем фигурантам - Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Восьми фигурантам дела о смерти Инала Джабиева предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в превышении должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия .

Подсудимые не признали ни одной статьи обвинения. Адвокаты сотрудников криминальной милиции настояли на необходимости присутствия в суде признанных потерпевшими по делу о смерти Инала Джабиева Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, суд постановил принудительно доставить их на следующее заседание. Однако они не были доставлены, так как переехали в Россию.

Врачи и медсестры, выступавшие на суде свидетелями обвинения, не узнали никого из подсудимых, в частности, потому, что привезшие Джабиева в больницу были в масках, и потому, что прошло уже много времени.

29 января в Цхинвальском городском суде заслушали показания шести свидетелей обвинения, которые заявили, что не видели, чтобы подсудимые применяли к Джабиеву физическое насилие. Один из свидетелей, Тимур Цховребов, рассказал, что Джабиев не сообщал ему имена тех, кто его бил. Вдова Джабиева Оксана Сотиева опровергла эти слова, отметив, что он лично ей называл имя как минимум одного участника избиения.

На заседании 7 февраля 2024 года силовики из СОБР и ОМОН и вовсе изменили свои показания в суде, заявив, что насилие к Джабиеву не применялось. При этом врач больницы в Цхинвале заявил, что Инал Джабиев был уже мертв, когда его доставила скорая, а на теле были множественные ссадины и синяки. Сотрудник Генпрокуратуры Роланд Бибилов заявил о многочисленных синяках на теле Джабиева, которое он фотографировал в морге.

После выступления 2 апреля 2024 года в суде следователя Олега Техова по делу о смерти Инала Джабиева вдова погибшего Оксана Сотиева обратилась с жалобой на следователя в прокуратуру Южной Осетии.Техов 23 августа 2020 года вместе с группой захвата пришел в дом Джабиева для ареста, об этом рассказывал сам Техов. На суде он заявил, что Джабиев не был его подследственным и захотел на заседании сделать заявление о защите своей репутации. Между Теховым и Сотиевой произошла словесная перепалка.

12 апреля 2024 года сестра Герсана Кулумбегова, задержанного по одному делу с Иналом Джабиевым и Николаем Цховребовым, сообщила суду, как силовики увезли ее брата из дома после обыска. После задержания Кулумбегов был сильно избит, хотя следователи, в том числе Техов, уверяли родственников, что с ним все в порядке.

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