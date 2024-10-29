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04:24, 29 октября 2024

Прокурор уличил подсудимого по делу о смерти Джабиева во лжи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвальском суде завершился допрос Заура Гогичаева по делу о смерти Инала Джабиева. Подсудимый рассказал, что застал Джабиева в спортзале живым, а прокурор заявил, что его показания не соответствуют действительности, так как к тому времени Джабиев был уже мертв.

Как писал "Кавказский узел", подсудимый Заур Гогичаев дал в суде и на более ранних допросах разные показания об обстоятельствах смерти Инала Джабиева. Защита Гогичаева потребовала изъять из дела протоколы допросов, которые проводились без адвоката в первые дни после смерти Джабиева.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

28 октября в Цхинвальском городском суде продолжился допрос подсудимых по делу о смерти Инала Джабиева. На вопросы продолжил отвечать Заур Гогичаев, пишет государственное информационное агентство "Рес".

Он рассказал, что 20 августа 2020 года, в день смерти Джабиева, был вызван на работу. Он побывал в своем кабинете, после чего спустился в спортзал, где увидел Джабиева. Тот сказал Гогичаеву, что плохо себя чувствует и ему не хватает воздуха. Тогда подсудимый поднялся на второй этаж и попросил вызвать "скорую". Каких-либо травм на лице Джабиева он не увидел.

После этого прокурор ходатайствовал об оглашении показаний, которые Гогичаев дал 11 сентября 2020 года. Суд частично удовлетворил это ходатайство. По словам гособвинителя, исходя из ранее данных Гогичаевым показаний следует, если сложить время, которое он указывал, что в спортзале он уже не мог застать Джабиева живым, что доказывает запись в карте вызова скорой помощи. Прокурор сделал вывод, что Гогичаев дает показания, не соответствующие действительности.

Также подсудимый заявил, что не помнит, кто из присутствующих в спортзале оказывал Джабиеву помощь.

Следующее заседание по делу назначено на 4 ноября

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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Автор: "Кавказский узел"

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