Подсудимый по делу о смерти Джабиева изменил свои показания

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Подсудимый Заур Гогичаев дал в суде и на более ранних допросах разные показания об обстоятельствах смерти Инала Джабиева. Защита Гогичаева потребовала изъять из дела протоколы допросов, которые проводились без адвоката в первые дни после смерти Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября Ацамаз Наниев - подсудимый по делу о смерти Инала Джабиева - не явился на заседание, и Цхинвальский горсуд потребовал обеспечить его явку. 5 сентября Наниев вновь не пришел на заседание, а его адвокат заявил, что подсудимый заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции на Украине. Наниев объявлен в розыск, суд постановил выделить его дело в отдельное производство и продолжать рассмотрение в отношении остальных семи подсудимых сотрудников Криминальной милиции. На заседании 26 сентября были просмотрены видеозаписи.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Цхинвальский городской суд после двухнедельного перерыва приступил к допросу подсудимых по делу Инала Джабиева. Первым был допрошен Заур Гогичаев. На судебном заседании присутствовали семь подсудимых с тремя адвокатами. Сторону потерпевших представляла вдова Оксана Сотиева с адвокатом Фатимой Гатагоновой, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.



Допрос подсудимого начала адвокат Карина Остаева."Я пришел на работу утром в 9 часов 28 августа, написал рапорт об отпуске и занес начальнику. Он не подписал, и я вернулся в свой кабинет, где пробыл до 10 утра. Услышал, что кто-то прокричал в коридоре о том, что у нас задержанный. Я выглянул в дверь, но не зашел к доставленному. Затем мне позвонил мой отец и я по его просьбе отъехал домой. Потом где-то в 13.40 вернулся на работу», - рассказал Гогичаев.



Излишней суеты и шума на работе, по его словам, он не помнит. "Я буквально на минуту заглянул к заключенному <Иналу Джабиеву>, он был один и он сказал, что плохо себя чувствовал и попросил вызвать ему скорую. За мной спустился Ирбег (подсудимый Сланов Ирбег), и мы решили вызвать скорую. Никакого силового воздействия к нему мы не применяли. Минут через 10 приехала скорая, оказала ему первую помощь, сделали ему уколы и забрали его, а я поднялся к себе в кабинет", - продолжил подсудимый. В каком состоянии был Джабиев, Гогичаев не смог описать.



Далее подсудимый отвечал на вопросы прокурора Вильяма Бестаева. Из ответов стало известно, что оперуполномоченный Гогичаев работал в отделе тяжких преступлений. От исполнения обязанностей он был отстранен на тот момент министром внутренних дел, но сам не видел ни приказа, ни указа министра. "Просто слышал, что я отстранен", - пояснил Гогичаев суду. Далее на вопросы прокурора подсудимый в большей степени отвечал "не помню".



Гособвинитель настоял вопреки протестам адвокатов подсудимых на оглашении в полной мере протокола допроса Гогичаева от 28 августа 2020

года, когда того допрашивали в качестве свидетеля по делу Джабиева. Такую необходимость гособвинитель объяснил множественными

расхождениями в показаниях подсудимого. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, а сам Гогичаев сказал, что "на тот момент допрос носил в

большей мере формальную форму, и руководствуясь доверительными отношениями между сотрудниками МВД и органами предварительного

следствия прокуратуры, он подписал протокол, не читая и давал показания без присутствия адвоката".

В показаниях, которые Гогичаев давал 28 августа 2000 года указано, что утром в тот день на работе он застал своего начальника Джумбера Бибилова (подсудимый по делу), который не подписал ему рапорт об отпуске. Далее Гогичаев пробыл в своем кабинете примерно полтора часа, когда к нему в кабинет зашел Марат Хугаев (подсудимый) и сказал, что у них задержанный. Гогичаев спустился вниз, где застал весь состав Криминальной милиции, кроме тех, что были на тот момент в отпусках. Затем он вышел во двор, ему позвонила мать и попросила приехать домой. Вернулся он на работу к обеденному перерыву, перекусил с коллегами в кабинете. После обеда он спустился в кабинет для допроса, застал на полу Джабиева, и спросил его, не вспомнил ли тот еще обстоятельства дела, в котором его подозревают. Джабиев сказал, что ему трудно дышать, Гогичаев побежал наверх, крикнул, чтобы кто-нибудь вызвал скорую, и обратно побежал вниз, где оставался там до приезда скорой.



Далее в своих показаниях Гогичаев упомянул территорией допроса спортивный зал в здании криминальной милиции, что стало причиной

затяжного пререкания между прокурором и подсудимым. Гособвинитель допытывался, откуда в показаниях подсудимого появляется упоминание спортивного зала, если ранее он упоминал комнату для допроса. Вильям Бестаев настаивал на оглашении показаний с протокола допроса от 29 августа 2020 года, когда Гогичаева допрашивали уже не в качестве свидетеля, а как подозреваемого по уголовному делу. Однако, защита подсудимого обвинила прокурора в умышленном введении суда в заблуждение. "Допрос моего подзащитного проводился без присутствия адвоката и соответственно не может учитываться здесь", - сказала адвокат Карина Остаева.



Гособвинитель пояснил, что на момент первого допроса в качестве свидетеля 28 августа 2020 года адвокат и не был необходим. Что касается допроса без присутствия адвоката 29 августа 2020 года, то присутствие адвоката - это мера на выбор допрашиваемого и не является обязательной. Кроме того, по словам прокурора, стороны с первого дня ознакомились с материалами дела и до момента начала

допроса подсудимых с их стороны не поступило ни единого ходатайства об исключении этих допросов из материалов уголовного дела.



Суд рассмотрит доводы обоих сторон на предмет законного обоснования, в заседании объявлен перерыв до 28 октября.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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