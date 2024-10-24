RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:55, 24 октября 2024

Подсудимый по делу о смерти Джабиева изменил свои показания

Цхинвальский горсуд. Фото: https://cominf.org/node/1166553797

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Подсудимый Заур Гогичаев дал в суде и на более ранних допросах разные показания об обстоятельствах смерти Инала Джабиева. Защита Гогичаева потребовала изъять из дела протоколы допросов, которые проводились без адвоката в первые дни после смерти Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября Ацамаз Наниев - подсудимый по делу о смерти Инала Джабиева - не явился на заседание, и Цхинвальский горсуд потребовал обеспечить его явку. 5 сентября Наниев вновь не пришел на заседание, а его адвокат заявил, что подсудимый заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции на Украине. Наниев объявлен в розыск, суд постановил выделить его дело в отдельное производство и продолжать рассмотрение в отношении остальных семи подсудимых сотрудников Криминальной милиции. На заседании 26 сентября были просмотрены видеозаписи.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Цхинвальский городской суд после двухнедельного перерыва приступил к допросу подсудимых по делу Инала Джабиева. Первым был допрошен Заур Гогичаев. На судебном заседании присутствовали семь подсудимых с тремя адвокатами. Сторону потерпевших представляла вдова Оксана Сотиева с адвокатом Фатимой Гатагоновой, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Допрос подсудимого начала адвокат Карина Остаева."Я пришел на работу утром в 9 часов 28 августа, написал рапорт об отпуске и занес начальнику. Он не подписал, и я вернулся в свой кабинет, где пробыл до 10 утра. Услышал, что кто-то прокричал в коридоре о том, что у нас задержанный. Я выглянул в дверь, но не зашел к доставленному. Затем мне позвонил мой отец и я по его просьбе отъехал домой. Потом где-то в 13.40 вернулся на работу», - рассказал Гогичаев.

Излишней суеты и шума на работе, по его словам, он не помнит. "Я буквально на минуту заглянул к заключенному <Иналу Джабиеву>, он был один и он сказал, что плохо себя чувствовал и попросил вызвать ему скорую. За мной спустился Ирбег (подсудимый Сланов Ирбег), и мы решили вызвать скорую. Никакого силового воздействия к нему мы не применяли. Минут через 10 приехала скорая, оказала ему первую помощь, сделали ему уколы и забрали его, а я поднялся к себе в кабинет", - продолжил подсудимый. В каком состоянии был Джабиев, Гогичаев не смог описать.

Далее подсудимый отвечал на вопросы прокурора Вильяма Бестаева.  Из ответов  стало известно, что оперуполномоченный Гогичаев работал в отделе тяжких преступлений. От исполнения обязанностей он был отстранен на тот момент министром внутренних дел, но сам не видел ни приказа, ни указа министра. "Просто слышал, что я отстранен", - пояснил Гогичаев суду. Далее на вопросы прокурора подсудимый в большей степени отвечал "не помню".

Гособвинитель настоял вопреки протестам адвокатов подсудимых на оглашении в полной мере протокола допроса Гогичаева от 28 августа 2020
года, когда того допрашивали в качестве свидетеля по делу Джабиева. Такую необходимость гособвинитель объяснил множественными
расхождениями в показаниях подсудимого. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, а сам Гогичаев сказал, что "на тот момент допрос носил в
большей мере формальную форму, и руководствуясь доверительными отношениями между сотрудниками МВД и органами предварительного
следствия прокуратуры, он подписал протокол, не читая и давал показания без присутствия адвоката".

В показаниях, которые Гогичаев давал 28 августа 2000 года указано, что утром в тот день на работе он застал своего начальника Джумбера Бибилова (подсудимый по делу), который не подписал ему рапорт об отпуске. Далее Гогичаев пробыл в своем кабинете примерно полтора часа, когда к нему в кабинет зашел Марат Хугаев (подсудимый) и сказал, что у них задержанный. Гогичаев спустился вниз, где застал весь состав Криминальной милиции, кроме тех, что были на тот момент в отпусках. Затем он вышел во двор, ему позвонила мать и попросила приехать домой. Вернулся он на работу к обеденному перерыву, перекусил с коллегами в кабинете.  После обеда он спустился в кабинет для допроса, застал на полу Джабиева, и спросил его, не вспомнил ли тот еще обстоятельства дела, в котором его подозревают. Джабиев сказал, что ему трудно дышать, Гогичаев побежал наверх, крикнул, чтобы кто-нибудь вызвал скорую, и обратно побежал вниз, где  оставался там до приезда скорой.

Далее в своих показаниях Гогичаев упомянул территорией допроса спортивный зал в здании криминальной милиции, что стало причиной
затяжного пререкания между прокурором и подсудимым. Гособвинитель допытывался, откуда в показаниях подсудимого появляется упоминание спортивного зала, если ранее он упоминал комнату для допроса. Вильям Бестаев настаивал на оглашении показаний с протокола допроса от 29 августа 2020 года, когда Гогичаева допрашивали уже не в качестве свидетеля, а как подозреваемого по уголовному делу. Однако, защита подсудимого обвинила прокурора в умышленном введении суда в заблуждение. "Допрос моего подзащитного проводился без присутствия адвоката и соответственно не может учитываться здесь", - сказала адвокат Карина Остаева.

Гособвинитель пояснил, что на момент первого допроса в качестве свидетеля 28 августа 2020 года  адвокат и не был необходим. Что касается допроса без присутствия адвоката 29 августа 2020 года, то присутствие адвоката - это мера на выбор допрашиваемого и не является обязательной. Кроме того, по словам прокурора, стороны с первого дня ознакомились с материалами дела и до момента начала
допроса подсудимых с их стороны не поступило ни единого ходатайства об исключении этих допросов из материалов уголовного дела.

Суд рассмотрит доводы обоих сторон на предмет законного обоснования, в заседании объявлен перерыв до 28 октября.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Анна Джиоева

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:45, 24 октября 2024
Парламент Армении принял в первом чтении поправки в Избирательный кодекс
13:54, 24 октября 2024
Жители Дагестана задержаны за участие в террористическом сообществе
13:39, 24 октября 2024
1
 В Грузии прошли обыски в офисе американской компании
10:44, 24 октября 2024
Денис Мурыга признан политзаключенным
03:14, 24 октября 2024
Три жителя Северного Кавказа осуждены за осквернение Вечного огня в Невинномысске
10:54, 23 октября 2024
Сотрудники ветцентра в Кабардино-Балкарии добились выплаты зарплат
Все события дня
Новости
Дорога со снегом. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
20 октября 2024, 23:39
МЧС Южной Осетии призвало водителей воздержаться от поездок по Транскаму
Граница Грузии и Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
11 октября 2024, 03:45
Южная Осетия анонсировала закрытие границы с Грузией
Военный в наручниках. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
07 октября 2024, 02:49
Военный обвинен в покушении на убийство после перестрелки в Цхинвале
Цхинвал. Фото: http://tskhinval.ru/2015/10/05/
06 октября 2024, 05:34
Двое силовиков ранены в результате перестрелки в Цхинвале
Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
05 октября 2024, 17:51
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:50, 13 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Геноцид в СССР, по Кокойты
Фото
23:25, 10 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Закрытая безопасность
Фото
16:32, 26 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
31
Вновь тосты-пустышки о мирном воссоединении Грузии, в которые не верят даже тостующие
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
16:55, 24 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Несоединенные Штаты Госслужбы
Фото
13:52, 24 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
О продукции интродукции
Фото
13:38, 24 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Республике - Ботанический сад
Фото
11:12, 18 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Спорт. Проблемы и с культурой и с визой
Фото
11:06, 18 октября 2024
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
О Днях культуры без географии
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Европарламент. Фото: Diliff. https://ru.wikipedia.org/
24 октября 2024, 17:18
Европарламент призвал Азербайджан освободить армянских пленных

Граница Армении и Азербайджана. Фото: пресс-служба президента Армении
24 октября 2024, 14:01
Отчет властей Армении о согласовании плана по делимитации границы вызвал скепсис аналитиков

Cотрудник правоохранительных органов на месте покушения на Шерипа Алихаджиева. 10 октября 2024 г. Фото: ГСУ СК России по Московской области/Telegram
24 октября 2024, 10:11
Арестованы обвиняемые в покушении на Алихаджиева

Оппозиционные политики Ника Мелия, Георгий Гахария, Михаил Саакашвили, Николоз Гварамия, Георгий Вашадзе, Мамука Хазарадзе (слева направо) на предвыборном плакате “Грузинской мечты”. Фото Инны Кукуджановой для “Кавказского узла” от 23.10.24.
23 октября 2024, 16:35
Оппозиция заявила о принуждении бюджетников к участию в провластном митинге в Тбилиси

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше