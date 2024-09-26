Суд допустил к допросу по делу о смерти Джабиева одного свидетеля защиты

26 сентября 2024, 21:08

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Видеозаписи с камер наблюдения были просмотрены на сегодняшнем заседании суда в Цхинвале по делу о смерти Инала Джабиева после допроса силовиками. Только один из обвиняемых, Андрей Джиоев, заявил о вызове в суд свидетелей защиты, суд согласился опросить его сестру.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября Ацамаз Наниев - подсудимый по делу о смерти Инала Джабиева - не явился на заседание, и Цхинвальский горсуд потребовал обеспечить его явку. 5 сентября Наниев вновь не пришел на заседание, а его адвокат заявил, что подсудимый заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции на Украине. Наниев объявлен в розыск, суд постановил выделить его дело в отдельное производство и продолжать рассмотрение в отношении остальных семи подсудимых сотрудников Криминальной милиции.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

В Цхинвальском городском суде в четверг 26 сентября продолжили рассмотрение уголовного дела Инала Джабиева. Судья пригласила подсудимых Джумбера Бибилова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Ирбега Сланова, Сергея Козонова, Заура Гогичаева, Алана Багаева и потерпевшую вдову Инала Джабиева Оксану вместе с защитником в отдельный зал для просмотра

видео съемок, касающихся уголовного дела. Все подсудимые в суд явились, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.



Все остальные - журналисты и родственники подсудимого Андрея Джиоева к процедуре просмотра видео не были допущены. Ранее суд заявлял о начале допроса свидетелей стороны обвинения, назначенного на 27 сентября. Судья Оксана Кокоева пояснила присутствующим, что пока будет просмотр кадров с камер видеонаблюдения.

Так же она сообщила матери и супруге подсудимого Андрея Джиоева, что они не могут выступать в качестве свидетелей, так как они ранее посещали судебные заседания и присутствовали на слушаниях. В качестве свидетеля в Цхинвал приехала и сестра Андрея Джиоева, которая на данный момент проживает в Москве. Судья пояснила, что сестру вызовут на допрос после

просмотра видео.

Как рассказала корреспонденту «Кавказского Узла» вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева стороны сегодня просмотрели

видеосъемки с камер наблюдения от 28 августа 2020 года, содержащие перемещения Инала Джабиева из ГОВД в Криминальную милицию, перевозку Николая Цховребова из здания Погрануправления в ГОВД и перемещения служебного автомобиля Криминальной милиции по городским улицам 28 августа 2020 года. Возражения стороны могут высказать на следующем

судебном заседании. Кроме сестры Андрея Джиоева свидетелей у других обвиняемых нет. О свидетелях суду заявлял только Джиоев. После допроса сестры подсудимого суд уже перейдет к допросу самих подсудимых.



На предыдущем судебном заседании от 24 сентября суд закончил изучение протоколов очных ставок от 11 октября 2020 года между потерпевшими Герсаном Кулумбеговым и сотрудником ГОВД Людвигом Алборовым (на данный момент находится в розыске, предположительно находится на территории проведения СВО).



Прокурор Марат Сиукаев зачитал показания потерпевшего Кулумбегова, в которых описаны пытки - надевание на голову полиэтиленового пакета, избиения, сопровождающиеся потерей сознания. Также в показания Кулумбегова говорится, что подписал признание в покушении на бывшего министра МВД Южной Осетии Игоря Наниева, так как более не мог выносить пыток. В показаниях Кулумбегов указал, что Андрей Джиоев, Андрей Багаев, Петр Кусраев, Ацамаз Харебов проводили с ним беседы, и требовали чтобы он сознался в совершенном покушении. Сотрудники Криминальной милиции периодически выходили и возвращались в кабинет с медицинскими перчатками на руках и резиновыми дубинки. После на голову Кулумбегову надели маски, он слышал удаляющиеся шаги, потом шаги приблизились и его начали бить.



С первого этажа, по письменным показаниям Кулумбегова, слышны были крики Инала Джабиева.



В показаниях Людвига Алборова говорится, что он не имел отношения к избиениям потерпевшего, не находился в указанном кабинете.



Защитники подсудимых на заседании объяснили наличие медицинских перчаток на руках у сотрудников Криминальной милиции тем, что в тот период была пандемия коронавируса, силовики участвовали в сопровождении грузов в республику, и ношение медицинских перчаток было необходимым правилом.



Прокурор так же подробно зачитывал протоколы очных ставок между Николаем Цховребовым и сотрудником Криминальной милиции Матвеем Джиоевым от 27 октября 2020 года.



После обысков в домовладении Николая Цховребова его отвезли на допрос, в ходе которого Матвей Джиоев требовал сознаться в покушении на Игоря Наниева. После того, как Цховребов сказал, что он не причастен к покушению, ему на голову надели маску после чего начали бить. Цховребов просил снять с головы пакет, так как он задыхался, после чего пакет с головы ему сняли. Из протокола очной ставки следует, что силовики после этого вновь требовали от Цховребова сознаться и продолжали избиения, надев ему на голову черную футболку или маску.



Матвей Джиоев не подтвердил показания Цховребова, заявив, что никаких специальных средств и физической силы к Цховребову он не применял.



Следующее заседание суда состоится 3 октября 2024 года.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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