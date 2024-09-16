Подсудимый по делу о смерти Джабиева объявлен в розыск

16 сентября 2024, 17:40

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Суд в Цхинвале заочно арестовал и объявил в розыск подсудимого Ацамаза Наниева, переставшего приходить на заседания по делу о смерти Инала Джабиева.

Как писал "Кавказский узел", 2 сентября Ацамаз Наниев - подсудимый по делу о смерти Инала Джабиева - не явился на заседание, и Цхинвальский горсуд потребовал обеспечить его явку. 5 сентября Наниев вновь не пришел на заседание, а его адвокат заявил, что подсудимый заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции на Украине.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Судья Цхинвальского горсуда Оксана Кокоева постановила объявить в розыск подсудимого по делу Инала Джабиева – бывшего сотрудника Криминальной милиции Ацамаза Наниева, родного племянника экс-министра внутренних дел Игоря Наниева. Также решение судья приняла на основании того, что Ацамаз Наниев в нарушение Уголовного кодекса покинул место жительства без ведома дознавателя или суда.

Ацамаз Наниев нарушил подписку о невыезде, о своем месте пребывания суду не сообщил и якобы заключил контракт для участия в военной операции, пояснила судья.

Избрать заключение под стражу сроком на два месяца

«Суд приостанавливает рассмотрение дела в отношении Наниева и объявляет в его в розыск. При обнаружении Наниева немедленно сообщить суду, меру пресечения для него изменить с подписки о невыезде и избрать заключение под стражу сроком на два месяца», - сказала судья.

При этом суд также постановил вывести в отдельное производство уголовное дело в отношении Ацамаза Наниева, который обвиняется совершении преступлений предусмотренных ст. 286 и 201 УК РФ (превышение полномочий и злоупотребление полномочиями).

В зале судебных заседаний сегодня присутствовали семь из восьми подсудимых и двое из четырех адвокатов – Базаев и Кочиева. Не было на суде и адвоката потерпевшей Оксаны Сотиевой. По словам вдовы Джабиева Оксаны Сотиевой, «у адвоката возникли домашние вопросы во Владикавказе, но на текущем заседании ее отсутствие не критично».

Сторона обвинения подала в суд ходатайство о дальнейшем продвижении уголовного дела в отсутствие Ацамаза Наниева, который обеспечен защитой, но которого теперь невозможно допросить лично.

Адвокат Кочиева напомнила суду, что Наниев заключил контракт с Минобороны РФ еще в конце июля, а сегодня он находится на подготовительном полигоне, откуда отправится в зону военной операции. Сторона защиты предложила продолжить рассмотрение в отсутствие Наниева.

Наниев просто скрылся

Гособвинитель Вильям Бестаев категорически возразил. «Наниев не находится в зоне СВО, адвокаты Наниева не предоставили точное месторасположение Наниева, который якобы обещал прислать письмо на электронную почту адвокатов. Наниев просто скрылся. Кроме того, судебное разбирательство в отсутствие подсудимого возможно только в том случае, когда он обвиняется в совершении преступлений средней тяжести», - заявил прокурор.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и, выслушав обе стороны, постановил вывести в отдельное производство дело Ацамаза Наниева и продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении других подсудимых без нарушения их прав.

У подсудимых, как и у вдовы Джабиева, возражений не было. Суд продолжил изучение письменных доказательств. В частности, участники процесса приступили к изучению результатов освидетельствования Герсана Кулумбегова и Николая Цховребова. Подсудимые указали на то, что в протоколах следственной группы есть расхождения.

15 июля суд отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о возвращении в материалы дела экспертизы о причинах смерти Инала Джабиева, выполненную Зариной Дзагоевой, от которой зависит квалификация преступления. Также суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. 18 июля адвокаты обвиняемых не стали оспаривать выводы экспертизы Минобороны России, которая заключила, что он умер в результате сердечного приступа и абстинентного синдрома. 22 июля была исследована медкарта потерпевшего Николая Цховребова, в которой указано, что у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы. Адвокат подсудимых заявил, что диагноз был поставлен на основании жалоб Цховребова и не соответствует действительности.

«В протоколах разные даты, в протоколе от 3 сентября указывается, что проводится экспертиза по итогам 4 сентября, и так далее. Кроме того, наши личные дела в 2023 году изымал следователь Танделов, который уже не был в следственной группе на тот момент. На каком основании? Точно также есть участие в деле следователей, которые не состояли в следственной группе», - сказали подсудимые.

Сторона защиты настаивает на исключении из перечня письменных доказательств ряда экспертиз и результатов освидетельствования, так как они не подтверждают вины подсудимых, считают адвокаты.

Следующее судебное заседание намечено на 19 сентября, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Напомним, восемь подсудимых по делу о смерти Джабиева обвиняются в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 27 мая суд постановил освободить из-под стражи под подписку о невыезде пятерых обвиняемых - бывших сотрудников криминальной милиции Сергея Козонова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Джумбера Бибилова и Заура Гогичаева. Решение об освобождении пяти обвиняемых будет обжаловано в Верховном суде Южной Осетии, заявил представитель Генпрокуратуры, однако позднее стало известно, что обжалование отозвано.

Новости о расследовании дела и о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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