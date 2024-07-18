Защита подсудимых согласилась с выводами экспертов Минобороны России о причинах смерти Джабиева

18 июля 2024, 19:20

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Адвокаты обвиняемых по делу о смерти Инала Джабиева не стали оспаривать выводы экспертизы Минобороны России, которая заключила, что он умер в результате сердечного приступа и абстинентного синдрома. Адвокат вдовы Джабиева отказалась подавать возражения, заявив, что представит их в прениях.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля суд оставил в материалах дела экспертизу травм потерпевшего Николая Цховребова вопреки требованиям подсудимых. Суд также отклонил ходатайство Генеральной прокуратуры о возвращении в материалы дела экспертизы о причинах смерти Инала Джабиева, выполненную Зариной Дзагоевой, от которой зависит квалификация преступления. Экспертизы Зарины Дзагоевой в других делах об убийствах суды Южной Осетии принимали без возражений, заявил адвокат Оксаны Сотиевой и Николая Цховребова. 17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших.

Дело Джабиева - пример системного попрания законов и морали в Южной Осетии, власти полностью от него дистанцировались, заявил журналист Руслан Тотров.

Цхинвальский городской суд сегодня продолжил рассмотрение уголовного дела о смерти Инала Джабиева в стенах здания Криминальной милиции в августе 2020 года.Все восемь подсудимых пришли в суд в сопровождении троих адвокатов. Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева приходит на заседания с адвокатом и двоюродной сестрой. Родственники других двоих потерпевших, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова, на заседания не ходят и никак не участвуют в судебном рассмотрении дела, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Сегодня суд продолжил исследование письменных доказательств. На этот раз стороны рассматривали судебную медицинскую

экспертизу, проведенную в Министерстве обороны России.

Гособвинитель зачитал, что перед экспертами были поставлены вопросы по обстоятельствам, - какова давность наступления смерти, последовательность повреждений, в какой позе находился Джабиев в момент смерти, степень тяжести повреждений, определение предметов нанесения повреждений, временной промежуток между повреждениями, наличие алкоголя в организме, имеются ли на тканях психоактивные или наркотические вещества.

В ответах экспертного ведомства при Минобороны РФ говорится, что установлены ссадины на волосистой части головы, на туловище и конечностях, которые могут быть как кровоподтеками, так и трупными пятнами. Для точного определения одного фотоматериала по мнению экспертов было мало.

Кроме того, по мнению российских экспертов, повреждения на теле Джабиева не стали причиной наступления смерти и расценили общий объем повреждений на теле Джабиева как «причинившие легкий вред здоровью, повлекшие стойкую утрату трудоспособности».

Кроме того, на вопрос о том в какой позе находился Джабиев непосредственно перед смертью, в российские эксперты посчитали

маловероятным, что Джабиев мог умереть от падения с высоты своего роста, а следы на запястьях могли образоваться либо от наручников, либо от веревки или похожих предметов.

Гистологические исследования показали российским экспертам наличие кофеина, метаболита метадона в следовых количествах.

Общий вывод российских экспертов по результатам исследования - "причинно-следственной связи между наступлением смерти у Джабиева и полученными повреждениями – нет. Он умер от острой сердечной недостаточности и абстинентного синдрома".

Судья поинтересовалась у гособвинителя, относится ли экспертиза российских экспертов к заключительному обвинению или является все же письменным доказательством. Прокурор не дал однозначного ответа, предложив исследовать пока как доказательство.

Адвокаты обвиняемых Остаева, Раматов и Базаев выступили в суде с поддержкой версии экспертизы российских экспертов, которая, по мнению защиты, указывает на непричастность обвиняемых в наступлении смерти Джабиева

Далее в суде продолжили исследовать протоколы задержания Инала Джабиева и Николая Цховребова, что по мнению подсудимых никак не относится к их обвинительной части. "Описание задержания подозреваемых в покушении на экс-министра внутренних дел какое отношение имеет к нашему обвинительному заключению. Не мы их задерживали", - сказал подсудимый Алан Багаев.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Адвокаты подсудимых сделали свои замечания о том, что при задержании Джабиева и Цховребова, которые подозревались в покушении на жизнь политического деятеля, им обоим не предоставили адвоката, и это ответственность следователя Олега Техова, который по показаниям свидетеля, бывшего начальника городского управления внутренних дел Маргиева «приходил в вечер задержания к Джабиеву и находился у задержанного до позднего вечера».

Адвокат Оксаны Сотиевой находилась на процессе, но не стала ни заявлять возражений, ни подавать ходатайств. После судебного заседания адвокат потерпевшей сказала, что все свои возражения подробно изложит в одном докладе на прениях сторон.

Следующее судебное заседание состоится 22 июля 2024 года.

Восемь подсудимых обвиняются в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 27 мая суд постановил освободить из-под стражи под подписку о невыезде пятерых обвиняемых - бывших сотрудников криминальной милиции Сергея Козонова, Марата Хугаева, Андрея Джиоева, Джумбера Бибилова и Заура Гогичаева. Решение об освобождении пяти обвиняемых будет обжаловано в Верховном суде Южной Осетии, заявил представитель Генпрокуратуры, однако позднее стало известно, что обжалование отозвано.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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