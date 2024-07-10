Власти Южной Осетии дистанцировались от дела Джабиева

10 июля 2024, 00:56

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Обвиняемые в смерти Инала Джабиева настаивают, что не видели экспертизы травм потерпевшего Николая Цховребова на стадии ознакомления с делом. Прокурор повторно обжаловал ее исключение из материалов дела. Дело Джабиева - пример системного попрания законов и морали в Южной Осетии, власти полностью от него дистанцировались, заявил журналист Руслан Тотров.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня Цхинвальский горсуд отклонил просьбу обвинения признать допустимым доказательством экспертное заключение судмедэксперта Зарины Дзагоевой, от которого зависит квалификация преступления. Экспертиза телесных повреждений потерпевшего Николая Цховребова была проведена в Северной Осетии неправомерно, она оформлена с ошибками и не подтверждает наличия у Цховребова определенных травм, заявила защита на заседании по делу Инала Джабиева. Суд дал прокурору время ознакомиться с доводами адвокатов, что вызвало недовольство обвиняемых. С результатами судебно-медицинской экспертизы травм Цховребова обвиняемые были ознакомлены ранее, но не подавали ходатайств о несогласии с ее выводами, отметил прокурор. Экспертизы Зарины Дзагоевой в других делах об убийствах суды Южной Осетии принимали без возражений, заявил адвокат Оксаны Сотиевой и Николая Цховребова.

17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. Обвинение настаивало на возвращении экспертиз в материалы дела, но суд отверг доводы прокурора. На судебном заседании по делу Инала Джабиева 9 июля участники процесса продолжили рассмотрение правомерности судебной медицинской экспертизы северо-осетинского эксперта в отношении потерпевшего Николая Цховребова, который был доставлен с телесными повреждениями после допросов в криминальной милиции, где он находился в качестве подозреваемого в покушении на жизнь экс-министра внутренних дел Игоря Наниева 28 августа 2020 года. На процесс по обыкновению явились все восемь подсудимых. Два адвоката стороны защиты Остаева и Раматов в этот раз отсутствовали, как и адвокат вдовы Джабиева – Фатима Гатагонова. Не было на процессе и самой Оксаны Сотиевой, передает корреспондент "Кавказского узла". По словам судьи, адвокат Гатагонова через канцелярию Верховного Суда оповестила суд, что причиной ее отсутствия является срочная госпитализация родственника, но никаких материальных подтверждений суду не представила. Сторона обвинения не стала возражать о продолжении судебного рассмотрения в отсутствии потерпевшей стороны.

Прокурор Вильям Бестаев предоставил суду в материалах уголовного дела (том 13) постановление следователя прокуратуры Алана Бестаева о назначении экспертизы у специалиста в Северной Осетии. "17 ноября 2020 года Бестаев Алан вынес постановление, поставил вопросы эксперту, приложил медкарту Цховребова, светокопию эксперта, анализы крови, протоколы допроса - весь перечень тут перечислен", - сказал прокурор в суде.

17 июня суд исключил из материалов уголовного дела заключение Дзагоевой, проведенное в отношении Герсана Кулумбегова, который признан одним из потерпевших. Ранее аналогичные решения судом были приняты по экспертизам, проведенным Дзагоевой в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева. Обвинение настаивало на возвращении экспертиз в материалы дела, но суд отверг доводы прокурора.

Гособвинение обратило внимание суда на то, что права и интересы подсудимых полностью соблюдены. "Все обвиняемые на этапе ознакомления с материалами уголовного дела никаких претензий не предъявляли по данным вопросам. Они трижды

знакомились с материалами дела", - пояснил прокурор.

Мы не видели этого постановления на стадии ознакомления, потому что его там не было/

Подсудимые Джемал Бибилов, Алан Багаев и Андрей Джиоев возразили, заявив, что на момент изучения материалов уголовного дела до третьего тома, они всегда подсказывали прокуратуре, где именно есть ошибки и неточности в материалах. "После третьего тома мы перестали вам подсказывать, потому что мы не обязаны исправлять ваши ошибки. И неоднократно нам приносили материалы

дела со словами: "Вот тут распишитесь". Мы не видели этого постановления на стадии ознакомления, потому что его там не было", - сказал Джемал Бибилов.

Гособвинитель Бестаев уверенно заявил, что никогда таких эпизодов с его участием не было. "Неважно ты или нет, может и не ты, но такие факты были", - добавил

Андрей Джиоев.

Также подсудимые утверждают, что ранее это постановление упоминалось прокурором в восьмом томе, потом оно оказалось в 13-м томе.

Сторона защиты продолжает настаивать на исключении из перечня доказательств экспертизы Хамицаева из Северной Осетии, который 4 сентября 2020 года осматривал Цховребова. "Просим удовлетворить наше ходатайство, оно обосновано материалами дела, есть существенные нарушения, нарушение статьи 34 УПК также есть. Все свои возражения мы озвучили на предыдущем заседании", - сказала адвокат подсудимых Кочиева.

Второй адвокат обвиняемых Базаев также обратил внимание суда на то, что в основе экспертизы по большей части лежит заключение эксперта Зарины Дзагоевой. Генеральная прокуратура также повторно обжаловала исключение из материалов дела экспертизы Зарины Дзагоевой.

Суд удалился в совещательную комнату до 15 июля.

Ход расследования дела Джабиева - профанация



Дело Джабиева демонстрирует систематическое попрание законов и морали в Южной Осетии, где правительство использует политические манипуляции для сокрытия правды, устраняя ключевые доказательства и игнорируя справедливость, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политический журналист из Северной Осетии Руслан Тотров.

"Ход дела Джабиева я расцениваю ровно так, как и должно – профанация, буффонада, наглое попрание не просто закона, но и всех моральных и этических норм и принципов. Напомню, что я был первым журналистом, кто в день обнаружения тела Джабиева в морге цхинвальской больницы начал тотальное освещение этого убийства. Я снимал видео, комментировал и еще тогда говорил, что даже со сменой президентской власти ничего не поменяется, и предсказывал ровно то, что произошло", - отметил Тотров.

Президенту и его команде никакого дела до хода расследования нет.

Он напомнил, что нынешний президент Алан Гаглоев, будучи кандидатом, "использовал дело Джабиева в электоральной борьбе". "Он использовал это дело, как один из козырей, указывал режиму Анатолия Бибилова на попустительство и на создание фактически политико-силовой ОПГ. Грозя пальчиком, будущий президент Гаглоев говорил, что, как придет к власти, всем покажет. А показал только одно – полное дистанцирование от расследования по делу Джабиева. Действующей власти совершенно неважно осудить обвиняемых. Действующая власть понимает одну простую непреложную для себя истину. В сегодняшних реалиях фейлстейта Южной Осетии Гаглоев и его клика понимают, что никто не будет задавать им неудобных вопросов, потому что то, что было использовано как совершенно популистский предвыборный жупел, можно выбросить на свалку истории. Президенту и его команде никакого дела до хода расследования нет. Ничем иным я не могу объяснить то, с какой методичностью и цинизмом разваливается это дело теперь уже в суде", – сказал Тотров.

Он указал на ключевое значение в деле Джабиева экспертизы, произведенной экспертом Залиной Дзагоевой, которую в рамках судебного следствия сегодня в Южной Осетии хотят признать недействительной. "Они решили убрать экспертизу Залины Дзагоевой, а она основополагающая. Прошлая власть сделала все, чтобы вывести людей из-под удара по классической схеме, что человек упал, ударился головой и умер. А Залина Дзагоева доказала, что человека запытали до смерти. И если этой экспертизы не будет, то по факту можно говорить: а) - Инала Джабиева никто не убивал, б) - особо виновных там не будет, за исключением пары человек, которые получат административные взыскания за превышение полномочий", - считает Руслан Тотров.

Дело Джабиева разваливается из-за отсутствия в республике гражданского общества, которому была бы подотчетна действующая власть, отметил журналист. "Такой ход дела не связан ни в коем случае с плохой работой адвокатов, ни с отсутствием реальных доказательств вины, ни с плохим расследованием. Это связано с тем, что "рука руку моет", "ворон ворону глаз не выклюет". И в государстве Южная Осетия эта круговая порука и жестокосердное попрание норм морали и принципов возведено в абсолют. Именно поэтому дело разваливается, а отсутствующее гражданское общество – прекрасное тому подспорье и замечательное топливо. Люди не возьмут власть в свои руки, они не призовут с Театральной площади к ответу президента и его политическую шайку, все проглотят и промолчат", – заключил Руслан Тотров.

Инал Джабиев умер в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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