Защита настаивает на исключении результатов экспертизы из дела о смерти Джабиева

11 июня 2024, 08:06

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На заседании горсуда Цхинвала защита обвиняемых ходатайствовала об исключении из перечня доказательств экспертизы врача Зарины Дзагоевой, проведенной в отношении потерпевшего Герсана Кулумбегова. Адвокат заявил, что экспертиза была проведена с нарушениями. Постановления о назначении экспертиз на троих потерпевших были ранее выкрадены из материалов уголовного дела, заявили в прокуратуре.

Как информировал "Кавказский узел", 6 июня на заседании суда прокурор потребовал вернуть заключение экспертизы в дело о смерти Инала Джабиева. Он заявил, что судебно-медицинская экспертиза судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, соответствует требованиям, установленным на момент ее проведения приказом Минюста РФ, и что поэтому заключение экспертизы стоит считать правомерным.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра МВД Южной Осетии. Горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

10 июня в Цхинвальском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела о смерти Инала Джабиева. Потерпевшими по делу также проходят Николай Цховребов и Герсан Кулумбегов, которые получили травмы при допросах в милиции.

Ни Цховребов, ни Кулумбегов в суд ни разу не явились. Мать Николая Цховребова приходила на судебные заседания, но с апреля она не приходит. Корреспонденту "Кавказского узла" она пояснила, что ее сын находится в зоне СВО на Украине, и что в суд явиться не может. Она пояснила, что прекратила посещать суды из опасения, что обвиняемые после освобождения могут преследовать ее сына.

Семья Герсана Кулумбегова с начала рассмотрения уголовного дела отстранилась от судебного процесса и не дает комментарии журналистам. Один раз в суде с показаниями выступила сестра Кулумбегова, когда ее вызвали в качестве свидетеля.

Суд исключил из перечня доказательств экспертизу Дзагоевой в отношении Джабиева и Цховребова. Последнее ходатайство стороны защиты об исключении экспертизы в отношении Кулумбегова суд начал рассматривать 10 июня, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подсудимый Алан Багаев описывается в деле как сотрудник МВД, который участвовал в допросах Кулумбегова. "В показаниях Кулумбегова написано, якобы я нанес ему удары ногой в область паха. Но при этом нет постановления следователя на проведение экспертизы", – сказал Багаев.

Стороны обвинения и защиты продолжили изучать документы о высшем образовании врача Зарины Дзагоевой – диплом, сертификат и лицензию на осуществление ею деятельности судебного медэксперта. Организация ООО "ХОРСГРУПП", выдавшая Дзагоевой бессрочную лицензию, была ликвидирована в 2022 году, а сама лицензия считается недействительной. Но на момент проведения экспертиз Дзагоева осуществляла судебно-медицинскую экспертизу на основании лицензии, которая была действительной. Такие общие доводы привела сторона обвинения.

Сторона защиты в ходатайстве отметила, что экспертиза произведена с рядом нарушений, в частности, протокол о направлении на медицинское освидетельствование Герсана Кулумбегова был составлен с нарушением требований закона.

Суд, выслушав доводы сторон, удалился в совещательную комнату. Следующее заседание суда запланировано на 17 июня.

Постановления о назначении экспертиз на троих потерпевших обвиняемые выкрали в период ознакомления с делом. Постановления перечисляются в описи документов уголовного дела, но в самих томах отсутствуют, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры.

Напомним, Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года в числе обвиняемых по делу оказались также бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий. Джагаев и Наниев объявлены в розыск. На заседании 23 мая суд исключил выводы судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, из уголовного дела, сославшись на ряд нарушений установленной формы экспертизы.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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