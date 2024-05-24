Обвиняемые добились исключения экспертизы из дела Джабиева

24 мая 2024, 01:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд исключил выводы судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая исследовала травмы на телах Инала Джабиева и Николая Цхоребова, из уголовного дела, сославшись на ряд нарушений установленной формы экспертизы. Вдова Джабиева намерена добиваться наказания для силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая и 20 мая обвиняемые по делу о смерти Инала Джабиева заявили на заседании суда, что врач-патологоанатом Зарина Дзагоева не имела права проводить судмедэкспертизу, поэтому суд не должен принимать ее результаты во внимание. Суд отверг их доводы, посчитав необходимым изучить экспертизу. Прокурор потребовал допросить Дзагоеву в суде, обвиняемые и их адвокаты настаивали на исключении экспертизы из дела.

29 апреля адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для экспертизы. 3 мая были оглашены результаты экспертизы, из которых следует, что Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

На очередном заседании по делу Джабиева и Цховребова 23 мая суд постановил исключить из материалов результаты судмедэкспертизы, которую отказывались признавать обвиняемые, передал корреспондент “Кавказского узла”.

Из постановления, зачитанного судьей, следует, что поводом для этого стали процессуальные нарушения: таковым, в частности, признано наличие в экспертизе консультаций заведующего отделением кардиологии без постановления следователя к привлечению данного специалиста-кардиолога к производству.

«Руководитель не вправе без постановления следователя привлекать к объекту исследования самостоятельно, без органов дознания посторонних специалистов. Эксперт должна была ходатайствовать о привлечении других экспертов, если это необходимо для исследования», - зачитала документ судья Оксана Кокоева.

Она также отметила, что в заключении эксперта должны быть отражены дата, место и время проведения экспертизы. «На первом листе исследования указаны дата и место начала исследования, приостановление и возобновление проведения экспертизы, однако не указано время начала исследования. Данное обстоятельство стороной обвинения не опровергается, вместе с тем сочтено незначительным, так как оно, по мнению обвинения, не порочит данное доказательство. Суд не может согласиться с обвинением, так как закон обязывает эксперта к четко установленным нормам проведения исследования», - продолжила судья.

Таким образом исследование Дзагоевой было признано судом неправомерным и исключено из перечня доказательств. Постановление обжалованию не подлежит.

В ходе заседания сторона обвинения продолжила озвучивать письменные доказательства, в частности протоколы осмотра следователем камер временного содержания в здании Погрануправления при присутствии понятых.

«Четыре камеры временного содержания, допросная комната, душевая-санузел. В одной из камер два топчана, прикрепленные к металлическим ножкам. Пол в камере бетонный, других предметов мебели в камере нет, признаков преступления и биологического материала потерпевших не содержит», - зачитал документ прокурор Эдвард Джиоев.

Представитель обвинения также описал инцидент, когда Инала Джабиева доставили в суд. По решению суда он получил 10 тысяч рублей административного штрафа за употребление психотропных наркотических средств и был освобожден в зале суда, однако правоохранители водворили Джабиева обратно в отделение милиции. Защита подсудимых возразила, что Джабиев был задержан по подозрению в покушении на министра внутренних дел, а суд рассматривал лишь административное дело об употреблении запрещенных психотропных препаратов. Подсудимые заявили- что к их обвинению этот эпизод никакого отношения не имеет.

Прокурор озвучил перечень вещественных доказательств от 28 августа 2020 года - видео записи, журналы учета из отделения милиции о доставленных лицах, записи журнала задержанных лиц, а также журнал вызовов из скорой помощи. Так как технической возможности посмотреть в суде видео не представилось, судья объявила перерыв до понедельника, 27 мая. На следующем судебном заседании суд продолжит исследование письменных и видео-доказательств.

На заседании присутствовали родственники и друзья подсудимых, журналисты и студенты-практиканты. Вдова Джабиева Оксана Сотиева приходит на судебные процессы в сопровождении двух адвокатов - приглашенного из России и представителя адвокатской палаты Южной Осетии. Юридические представители Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова в суд не являются.

Даже если суд исключил из материалов дела заключение судмедэксперта, обвиняемые должны отвечать перед судом по другим уголовным статьям о превышении должностных полномочий, которые предусматривают от трех до десяти лет лишения свободы, настаивает Сотиева.

«Очень сложный процесс, много несправедливости было на период допроса свидетелей, которые якобы не помнят многих деталей, и их показания расходились с показаниями первых допросов. Но все же теперь мы видим намного более серьезный подход к расследованию дела. Я хожу на каждое заседание и хочу добиться справедливого наказания за убийство отца моих детей. Моей старшей дочери было 7 лет, среднему ребенку было четыре года, а младшему - 1,5 года, когда их лишили отца. Прошло четыре года, старшие двое помнят отца, говорят о нем, вспоминают. Все это очень тяжело переживать, поэтому мне важно добиться справедливости. Это хотя бы частично компенсирует нашей семье пережитые страдания», - сказала Сотиева корреспонденту «Кавказского узла».

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев и Игорь Наниев, все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.