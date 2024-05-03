Суд в Цхинвале рассмотрел результаты экспертизы тела Джабиева

03 мая 2024, 05:27

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Инал Джабиев перед смертью подвергался как минимум 18 разным травмирующим воздействиям, удары наносились в разные части тела, а смерть наступила, когда он был подвешен за запястья в вертикальном положении, следует из оглашенных в суде результатов экспертизы. Непосредственной причиной смерти эксперты сочли сердечный приступ, возразили обвиняемые и их защита.

Как информировал "Кавказский узел", 29 апреля на процессе по делу о смерти Инала Джабиева были исследованы документы одного из потерпевших, Николая Цховребова, и заключение судмедэксперта о нанесенных ему травмах. В некоторых документах Цховребов упоминается как Константин, это вызвало вопросы участников процесса. Адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для проведения экспертизы.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

На очередном заседании по делу Инала Джабиева 2 мая суд продолжил изучать письменные материалы дела. В частности, были исследованы заключение российского эксперта главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз и материалы повторного осмотра места происшествия, которым признан спортивный зал управления криминальной милиции, передал корреспондент “Кавказского узла”.

В начале заседания прокурор Вильям Бестаев подтвердил, что существует постановление следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Николая Цховребова, однако, в материалах уголовного дела прокурор не обнаружил этот документ. Попросив перерыв у суда, он уехал за документом в прокуратуру. После окончания перерыва Бестаев предоставил суду постановления следователя от ноября 2020 года о назначении экспертизы. Обвиняемые возмутились, указав, что экспертиза проводилась в сентябре 2020 года. Гособвинитель пояснил подсудимым, что в суде рассматривается более поздняя экспертиза, которая подтверждает имеющиеся у Цховребова повреждения.

«В отношении Цховребова проводилось две экспертизы, - в сентябре (2020 года) и повторная в ноябре. Первая не была назначена следователем, поэтому к материалам уголовного дела прикреплена экспертиза от ноября. Суду я сейчас представил постановление следователя о назначении экспертизы», - пояснил прокурор.

Гособвинитель также документально подтвердил содержащиеся в 15-м томе уголовного дела уточнения анкетных данных Николая Цховребова. «Имеется уточнение анкетных данных: чтобы исключить всякие кривотолки, считать все документы, составленные на Цховребова Константина, составленными на Цховребова Николая. Заверенная копия паспорта прилагается», - объявил Бестаев.

В суде было оглашено полное заключение российских экспертов с детальным описанием всех повреждений, обнаруженных у Инала Джабиева. В документе, в частности, были перечислены ссадины, отеки и множественные кровоподтеки, зафиксированные на теле Джабиева. Обвинитель перечислил множественные ссадины размерами от 4 до 6 см на лобной части головы, локтевых суставах, кровоподтеки на конечностях, ладонях, голенях, стопах и бедрах разной степени интенсивности - от светло-фиолетовых до темно-фиолетовых.

“На задней поверхности грудной клетки неравномерные кровоподтеки неопределенной формы сине-зеленого цвета, размером 17 см, давность образования до 5 суток. Головной мозг с явлениями отека и малокровия сосудов. На отдельных участках легкого - отеки и кровоизлияния, во внутренних органах неравномерное кровенаполнение, очаговый ушиб почки”, - зачитал текст документа прокурор.

Согласно выводам экспертов, повреждения у Джабиева образовались от воздействия тупых твердых предметов, а кровоподтеки - от действия ограниченных по размеру травмирующих предметов. Часть повреждений имела прижизненный характер с давностью от трех до пяти суток, а повреждение легкого произошло примерно за час до смерти. Кровоизлияние произошло при жизни либо незадолго до наступления смерти Джабиева, как и повреждения в районе печени.

В общей сложности тело Джабиева подвергалось как минимум 18 травмирующим воздействиям, о чем свидетельствует установленное минимальное количество мест их приложения в разных анатомических областях. Исходя из расположения трупных пятен (преимущественно на ягодицах и нижних конечностях) и их интенсивности (сливные на нижних конечностях и очагово-пятнистые на верхних конечностях) комиссия экспертов сделала вывод, что после наступления смерти Джабиев находился в вертикальном положении или близком к нему, с приподнятыми и фиксированными за запястья руками, при этом кисти рук свисали ниже уровня их фиксации (на запястьях). Смерть Джабиева наступила от внезапного сердечного приступа на фоне развития абстинентного синдрома (отмена наркотического препарата), сочли эксперты.

За рассмотрением письменных доказательств томов уголовного дела следили адвокаты обеих сторон, гособвинитель, судьи и заключенные и трое подсудимых, которые приходят в суд сами, оставаясь на свободе под подпиской о невыезде. При изучении материалов подсудимые обращали внимание на опечатки в уголовном деле, которые, по их мнению, влияют на его рассмотрение.

«Суд рассматривает экспертное заключение от министерства РФ, а в документах уголовного дела написано “Минобороны РЮО”. И таких опечаток много в деле», - сказал подсудимый Джумбер Бибилов.

Адвокаты подсудимых указали, что заключение не соответствует экспертным нормам. «Неясно, на основании чего эксперт пришла к таким выводам, нет оснований считать экспертное заключение необходимым доказательством. Мы пока обращаем на это ваше внимание, а далее мы будем письменно подавать ходатайства», - сказала адвокат подсудимых Остаева. Подсудимый Марат Хугаев заявил суду, что прокуратура намеренно затягивает ход расследования дела.

Адвокат подсудимых заметил, что Джабиев, исходя из результатов экспертизы, скончался в результате отказа от метадона, а не в результате полученных повреждений. Следующее судебное заседание назначено на 6 мая.

Дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей компенсации морального ущерба его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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