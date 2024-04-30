Участники процесса по делу Джабиева поставили под сомнение письменные доказательства

30 апреля 2024, 02:48

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В Цхинвальском городском суде, где прошло очередное заседание по делу о смерти Инала Джабиева, были исследованы документы одного из потерпевших Николая Цховребова и заключение судмедэксперта о нанесенных ему травмах. В некоторых документах Цховребов упоминается как Константин, что вызвало вопросы участников процесса. Адвокаты обвиняемых также усомнились в квалификации судмедэксперта и потребовали показать основание для проведения экспертизы.

Как информировал "Кавказский узел", 25 апреля на процессе по делу о смерти Инала Джабиева были озвучены показания потерпевшего Герсана Кулумбегова, который рассказал следствию, что 23 августа 2020 года был доставлен силовиками в прокуратуру, а затем в ИВС, подвергся жестокому избиению и под давлением дал показания. Находящиеся на скамье подсудимых силовики отвергли его обвинения.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

29 апреля защита обвиняемых по делу о гибели Инала Джабиева подала письменное ходатайство от имени потерпевшего Николая Цховребова, в котором потерпевший отметил, что "не имеет претензий к подсудимому Козонову, который не применял к нему физическую силу и не оказывал давления во время его задержания в августе 2020 года". Вместе с письменным заявлением Цховребова адвокаты подсудимых предоставили нотариально заверенную копию паспорта потерпевшего. Сторона обвинения ознакомилась с предоставленными документами и возражать не стала, передает корреспондент "Кавказского узла".

Суд приобщил материалы к делу и продолжил исследование третьего и четвертого томов уголовного дела. Много пререканий вызвали анкетные данные Николая Цховребова. Так по паспорту его зовут Николай, а среди знакомых и друзей он Константин. В уголовном деле он также проходит с двумя именами, медицинские справки даны на одно имя, допросы на второе имя, и подсудимые выразили свое возмущение неточными анкетными данными.

По слова гособвинителя, несоответствия связаны с прозвищем Цховребова "Котэ". "Однако в последующем его допросе и иных документах он указывается как Николай", - добавил прокурор Вильям Бестаев, чьи слова цитирует "Рес".

Кроме того, подсудимые также не согласны с изучением материалов дела в начальной стадии. «В нашем обвинительном заключении значится только дата 28 августа 2020 года, и события, произошедшие именно в тот день. Какое отношение к нам имеет изучение событий 23, 24, 25, 26 и 27 августа», - возразили все пять подсудимых.

Подсудимый Алан Багаев сказал в суде, что есть необходимость допроса судмедэксперта на предмет определения в суде давности нанесенных увечий Иналу Джабиеву. «С 23 по 27 августа Инала Джабиева периодически били в разных подвалах. В криминальную милицию его доставили 28 августа. Следы от побоев проявляются через несколько дней. Я хочу задать вопросы судмедэксперту, как она определяла давность образований повреждений на теле Джабиева», - сказал Багаев.

Суд предложил подсудимым дождаться исследования заключений судмедэксперта Зарины Дзагоевой.

Прокурор зачитал осмотр места происшествия, описания спортивного зала Криминальной милиции, где находился 28 августа 2020 года Инал Джабиев. Осмотр места происшествия проводился 6 сентября 2020 года. В ходе осмотра места происшествия не были обнаружены ни потожировые следы, ни биологические материалы Инала Джабиева. По мнению подсудимых, отсутствие данного материала свидетельствует о том, что никто Джабиева не пытал.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева предположила, что у сотрудников криминальной милиции было достаточно времени с 28 августа по 6 сентября «досконально прибраться» в спортивном зале.

Подсудимые также запросили у стороны обвинения предоставить суду постановление следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы в отношении Николая Цховребова. Данного документа у прокурора на заседании не оказалось, но он ответил, что Цховребов мог и самостоятельно обратиться к эксперту.

Адвокаты также заявили, что ставят под сомнение квалификацию Зарины Дзагоевой.

Из медицинского заключения следует, что в больницу Николай Цховребов поступил 29 августа с закрытой черепно-мозговой травмой, и сильными болями в конечностях. У больного также обнаружены протрузии в области позвоночника и мочекаменная болезнь. Адвокаты подсудимых заявили в суде, что боли у Цховребова могли быть вызваны мочекаменной болезнью и протрузиями.

В суде не было представителей потерпевшего Николая Цховребова. Не посещают заседания суда и родственники Герсана Кулумбегова. Оксана Сотиева приходит на каждое заседание суда в сопровождении двоюродной сестры.

На прошлой неделе суд вынес также заочный арест в отношении бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева. «Заочный арест Джагаеву вынесен по совокупности разных уголовных статей в части превышения должностных полномочий, эпизодов с присвоением строительной техники, а также и по делу Джабиева. Все нарушения закона, допущенные Джагаевым были собраны в одном уголовном деле», - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Генеральной прокуратуры Южной Осетии.

Следующее слушание по делу Джабиева назначено на 2 мая.

Напомним, дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Инала Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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