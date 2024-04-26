В суде по делу Инала Джабиева озвучены показания о пытках

26 апреля 2024, 08:33

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На процессе по делу о смерти Инала Джабиева озвучены показания потерпевшего Герсана Кулумбегова, который рассказал следствию, что 23 августа 2020 года был доставлен силовиками в прокуратуру, а затем в ИВС, подвергся жестокому избиению и под давлением дал показания. Находящиеся на скамье подсудимых силовики отвергли его обвинения.

Как информировал "Кавказский узел", 23 апреля суд выслушал свидетельства врача Натальи Гергауловой о реанимации Инала Джабиева. Она рассказала, как пыталась реанимировать Джабиева около получаса, а ее коллеги в больнице обнаружили на груди умершего большой синяк.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

25 апреля на очередном судебном заседании в Цхинвальском городском суде по делу о смерти Инала Джабиева прокурор огласил письменные показания потерпевшего Герсана Кулумбегова, которого в августе 2020 года подозревали в причастности к покушению на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева.

Кулумбегов на судебные процессы не приходит, сторона обвинения утверждает, что Кулумбегов проживает за пределами Южной Осетии. Однако он прислал нотариально заверенную копию российского паспорта, что подтверждает его иностранное гражданство в югоосетинском суде и позволяет зачитать его показания, передал корреспондент "Кавказского узла".

Прокурор Вильям Бестаев зачитал показания Кулумбегова из протоколов основного и дополнительного опросов, которые тот давал следствию в разные периоды с 2020 по 2021 годы.

Из оглашенных показаний присутствующие в зале услышали, что 23 августа 2020 года, Кулумбегов пришел в дом потерпевшего Николая Цховребова по просьбе матери последнего, которая по телефону просила проверить дома ли ее сын, так как он не отвечает на звонки, а в домовладении сына, по ее словам, проводят обыск.

"Когда Кулумбегов приехал на квартиру друга, дверь открыла его супруга и сказала, что Николая отвезли сотрудники милиции, и отдала ему сотовый телефон супруга. Через некоторое время ему на мобильный телефон с незнакомого номера позвонил Цховребов и попросил принести его мобильный телефон к нему домой. Около его дома стояли сотрудники ОМОН МВД. После того, как он передал телефон, его самого тоже задержали, посадили в машину и отвезли в прокуратуру, где его начали допрашивать", – сказано в показаниях свидетеля.

После допроса в доме Кулумбегова также провели обыски, где обнаружили огнестрельное оружие, после чего подозреваемого доставили в ИВС, а на второй день неизвестные ему сотрудники в форме надели ему на голову маску, отвезли в неизвестном направлении, завели в здание, повернули к стене лицом и начали наносить удары.

В письменных показаниях Кулумбегова подробно описано, что били по рукам, ногам, спине. Он полученных ударов он падал, несколько раз его ударили лицом об пол, отчего у него открылось кровотечение.

По словам Кулумбегова, он слышал за спиной возмущенный голос одного из находящихся в помещении, который упрекнул его, что его кровь запачкала стены его кабинета.

Периодически Кулумбегов слышал звуки удаляющихся из комнаты шагов, затем за спиной ему снимали с головы маску, после чего в кабинет заходили по одному сотрудники, которые предлагали ему дать признательные показания.

В показаниях указаны имена подсудимых Сланова Ирбега, Багаева Алана, Андрея Джиоева.

Кулумбегов в своих показаниях утверждает, что маска слегка давала просвет и ему удалось разглядеть, что в руках у Андрея Джиоева была дубинка, а на руках медицинские перчатки.

Периодически ему на голову снова надевали маску и снова начинали бить.

Один из сотрудников, в ходе применения к нему физической силы спросил Кулумбегова, есть ли у него супруга. Тот ответил отрицательно, после чего сотрудник ему на ухо проговорил, что необходимости в женитьбе у него уже не будет и стал наносить ему удары в область половых органов. По голосу Кулумбегов узнал в сотруднике подсудимого Алана Багаева.

От нестерпимой боли Кулумбегов стал кричать и просил перестать его бить и обещал написать любые показания, которые ему скажут сами сотрудники.

Побои сменялись допросами, после чего Кулумбегова обратно отвозили в камеру ИВС, снова забирали в прокуратуру, оттуда с маской на голове в неизвестном ему направлении и продолжали бить тупыми предметами и ногами.

В какой-то момент Кулумбегову стало все равно, и он стал писать все, что ему диктовали сотрудники криминальной милиции.

Подсудимые отвергли обвинения Кулумбегова

После оглашения показаний, подсудимые выразили несогласие, а адвокаты подсудимых утверждали, что в показаниях есть разногласия, и на этапе оглашения результатов очной ставки они смогут свои слова подтвердить.

В свою очередь подсудимый Андрей Джиоев отрицал, что он забирал Кулумбегова из ИВС. "Здесь в зале суда присутствуют сотрудники ИВС сейчас. Спросите у них разве возможно прийти без соответствующего письменного приказа и забрать из ИВС задержанного. Это невозможно. Я не забирал из ИВС Кулумбегова. И на руках у меня не было медицинских перчаток. Зачем я должен был быть в перчатках", – сказал он.

Подсудимый Марат Хугаев также заявил в суде, что в материалах дела нет результатов исследования и осмотра кабинета, в котором допрашивали Кулумбегова. "Допрашивали Кулумбегова в одном кабинете, а следствие проводило осмотр совершенно другого кабинета", – сказал подсудимый.

Подсудимый Алан Багаев также возразил, что есть только письменные показания, и он не может задать интересующие его вопросы, на которые мог бы ответить сам Кулумбегов, который в суд не является.

Следующее судебное заседание запланировано на 29 апреля.

Напомним, дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Инала Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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