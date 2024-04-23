Суд выслушал свидетельства врача о реанимации Джабиева

23 апреля 2024, 03:12

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На заседании суда по делу о смерти Инала Джабиева дала показания врач скорой помощи Наталья Гергаулова. Она рассказала, как пыталась реанимировать Джабиева около получаса, а ее коллеги в больнице обнаружили на груди умершего большой синяк. Суд продлил арест пятерым подсудимым на один месяц.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения. 19 апреля были оглашены показания потерпевшего Николая Цховребова, который был задержан по подозрению в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Цховребов рассказал о многочисленных избиениях, а также сообщил, что слышал, как кричит Джабиев. Защита обвиняемых силовиков заявила о противоречиях в показаниях Цховребова.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

На заседании по делу о гибели Инала Джабиева судья Оксана Кокоева предложила перейти к исследованию материалов уголовного дела, однако прокурор Вильям Бестаев настоял на необходимости огласить письменных показаний одного из трех потерпевших Герсана Кулумбегова, который не является на судебные процессы.

Сторона обвинения утверждает, что уже исчерпала предусмотренные законом методы по организации доставки потерпевшего в суд, однако безуспешно. Кулумбегов не проживает последние годы в Южной Осетии и, по словам соседей, не бывает по адресу регистрации. Судья отказалась приобщать к материалам дела копию паспорта Герсана Кулумбегова, так как, по ее словам, документ не заверен нотариально. В свою очередь адвокат потерпевшей стороны Фатима Гатагонова отметила, что можно подать заявку в миграционную службу Российской Федерации в Северной Осетии для уточнения места нахождения и подтверждения получения российского гражданства Кулумбеговым.

Судья сообщила, что с декабря прошлого года она ждет нотариальное заверение копии паспорта Кулумбегова и у стороны обвинения на эту процедуру было несколько месяцев. «Суд не может ждать бесконечно исполнения законом установленных норм подачи документов», - констатировала судья.

На заседании была допрошена последний свидетель стороны обвинения, врач станции Скорой помощи Наталья Гергаулова. Пожилая женщина уже год как не работает врачом по состоянию здоровья и поэтому не являлась в суд на предыдущие приглашения. В суде вопросы она разбирала с трудом, отвечала также сложно. Однако, по ее словам, 28 августа 2020 года она приехала на вызов в криминальную милицию вместе с медсестрой Залиной Пухаевой.

«Нас провел в подвальное помещение молодой человек в здании криминальной милиции. Он нас сопровождал, чтобы показать место нахождения пациента. По дороге он нам сказал, что не знает, кто в подвале и что с ним, что он просто нас ведет, чтобы показать дорогу. На полу мы застали тело молодого человека без признаков жизни. Я хотела понять, когда наступило у него это состояние клинической смерти, и определить, сколько времени он так лежит, но в зале никого не было и спросить было не у кого. Мы с коллегой провели необходимые реанимационные мероприятия – массаж сердца, искусственное дыхание, вкололи кардиамин 2 грамма, адреналин под язык, препараты для поднятия давления, но у него не было ни пульса, ни давления ни сердцебиения. Мы обязаны проводить реанимационные мероприятия шесть минут, но мы проводили их дольше в надежде, что это ему поможет. Изменений никаких не было. Мы довольно долго с ним провозились, может полчаса, я точно не помню, много времени с тех пор прошло. Но его было очень жалко, мы даже там плакали», - пояснила врач суду.

На последнем ее предложении среди подсудимых в зале отчетливо был слышен смех одного их обвиняемых, что заставило вдову Джабиева громко возмутиться.

«А что вам показалось смешным в словах врача? Вам смешно?» - возмущенно спросила Оксана Сотиева. Судья сделала замечание подсудимым о необходимости соблюдать порядок в зале суда.

Подсудимый Джумбер Бибилов, обращаясь к врачу, заявил, что он лично делал искусственное дыхание Джабиеву в подвале криминальной милиции в присутствии врачей, однако врач этот эпизод не смогла вспомнить.

Еще один подсудимый Марат Хугаев задавал вопросы свидетелю по точному времени нахождения и проведения первой помощи Джабиеву. «Вы сказали, что довольно долго находились в помещении, даже упомянули, что около часа. Какие именно препараты вы применяли, в каких дозах и как вы могли констатировать клиническую смерть?» -спросил Хугаев.

Защита потерпевших расценила вопросы подсудимого как попытку обвинить свидетеля во врачебной ошибке.

Далее свидетель рассказал, что, когда поняла, что Джабиев не реагирует на реанимационные мероприятия, то для себя уже поняла, что у него наступила биологическая смерть, но все же решила везти его в приемное отделение, так как в больнице есть новая реанимационная аппаратура. «Мы неслись на большой скорости в больницу. Там уже в приемном отделении собрались медработники, кто-то приподнял его футболку и я услышала, что на грудной клетке у него большой синяк. Сама я не видела этого», - рассказала свидетель.

Один из четырех адвокатов подсудимых Мсоев подал ходатайство судье вместе с диагнозами о состоянии здоровья подсудимого Андрея Джиоева и настаивал на смене ограничения свободы для него с заключения под стражей на подписку о невыезде.

«Андрей Джиоев в ходе содержания под стражей получил ряд серьезных заболеваний. Прошу приобщить к делу материалы медицинских исследований и пусть все стороны судебного процесса ознакомятся с материалами, но без оглашения в суде. Это только если сам Джиоев позволит», - сказал адвокат.

Судья приняла документы о состоянии здоровья Джиоева, однако срок нахождения под стражей продлили всем пятерым заключенным еще на один месяц. Следующее судебное заседание состоится 25 апреля.

15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Инала Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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