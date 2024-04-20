Николай Цховребов рассказал об избиениях силовиками

20 апреля 2024, 06:51

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На заседании суда в Цхинвале по делу о смерти Инала Джабиева были оглашены показания потерпевшего Николая Цховребова, который был задержан по подозрению в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. Цховребов рассказал о многочисленных избиениях, а также сообщил, что слышал, как кричит Джабиев. Защита обвиняемых силовиков заявила о противоречиях в показаниях Цховребова.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения. 15 апреля на суде были оглашены показания бывшего главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

19 апреля на очередном судебном заседании по делу о смерти Инала Джабиева были оглашены показания потерпевшего Николая Цховребова, который был задержан в августе 2020 года по подозрению в покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева, а также показания тюремного врача Георгия Маргиева.

Николай Цховребов в суд сам не явился. Адвокат потерпевшего пояснила, что он проживает за пределами Южной Осетии. Мать Цховребова сказала журналистам, что «ему морально сложно приходить в суд, снова видеть всех обвиняемых в одном помещении и перед публикой снова вспоминать все унижения».

В зале суда как обычно были родственники обвиняемых, матери, супруги, сестры, бывшие коллеги, некоторые из которых уже проходили свидетелями в суде. Вдова Джабиева Оксана Сотиева пришла со своей двоюродной сестрой. Реакцию обвиняемых, реплики родственников в зале суда Сотиева обычно игнорирует и не вступает в диалоги. По мнению вдовы, на скамье подсудимых должны быть бывшие руководители МВД и Генпрокуратуры, которые объявлены в розыск, а их местонахождения неизвестно.

В суде были оглашены по порядку все дни задержания Цховребова и его пребывания в разных отделениях. Подсудимый Ацамаз Наниев отметил, что у него есть вопросы к Цховребову, которые из-за его отсутствия задать нет возможности.

Из протокола допроса Цховребова стало известно, что 23 августа 2020 года в его дом пришли сотрудники ОМОН МВД Южной Осетии в масках и следователи Генпрокуратуры с обыском. После обыска на голову надели черную майку и в служебной машине ОМОН отвезли в неизвестное место. Когда его привезли, зашли в помещение, там же с его головы сняли майку и тогда он понял, что находился в кабинете допроса УВД города Цхинвала, где был сотрудник УВД по имени Матвей, который допрашивал его, говорится в показаниях.

Цховребову предложили сознаться во всем, а то оперативники начнут «работать с ним». Цховребов отрицал свою причастность к покушению на министра внутренних дел Наниева, и рассказал, где был в тот день. После этого ему, надели на голову черную майку, поверх нее - полиэтиленовый пакет и маску, заправили все это в мастерку и в течение трех-четырех часов беспрерывно били по телу. По лицу не били.

Когда он уже начинал терять сознание, они брали его за голову и несколько раз били по стене. На передышку давали пару минут. Ему давали возможность подумать хорошо и сознаться. Он отвечал, что не причастен. Тогда его начинали заново бить. В какой-то момент с его головы сняли маску, пакет и майку. В кабинете был сотрудник по имени Матвей и сотрудники ОМОН МВД в масках. Они сказали ему, что нужно отдать им мобильный телефон, в котором, по их словам, находятся улики по поводу покушения на министра Наниева.

Цховребов согласился. Его телефон был у Герсана Кулумбегова, который принес его. Затем Цховребова вернули в УВД Цхинвала, в кабинете были все те же лица, которые начали его расспрашивать о покушении. «Цховребов сказал, что ничего не знает об этом. Минут 20 его никто не трогал. Далее в кабинет зашел сотрудник прокуратуры Артур Джабиев и сказал ему, что в «его сотовом телефоне обнаружено фото пистолета Макарова и надо сообщить, где находится указанный пистолет, а иначе ему никто не поможет, ни президент, ни прокуратура, ни его друзья». Его дальше будут избивать до тех пор, пока он не сознается в том, где находится пистолет, из которого было совершено покушение на министра внутренних дел», - отмечено в показаниях.

Цховребов рассказал о месте нахождения пистолета, чтобы подтвердить свою непричастность к преступлению. «Он предложил провести баллистическую экспертизу, так как не был причастен к инкриминируемому ему преступлению. После этого они поехали и забрали пистолет и вернулись обратно. В кабинете были все те же сотрудники. Далее они завели его в камеру временного содержания, где он пробыл ночь. Где-то два раза к нему зашел Ацамаз Наниев, заставлял его признаться в покушении на Игоря Наниева, физическую силу в отношении него не применял», - сказано в показаниях.

Утром Цховребов попросился в уборную. «Когда они обратно возвращались в камеру, в коридоре увидели Ацамаза Наниева, который поругал оперативного дежурного, чтобы тот без его разрешения Цховребова никто никуда не забирал, даже в уборную», - говорится в показаниях.

Минут через сорок в камеру зашли четверо-пятеро сотрудников в камуфляжной форме и масках, надели ему на голову маску и начали бить по всему телу. В какой-то момент он сказал, что у него сильно болит почка, на что ему ответили, чтобы он закрыл рот. Далее его вывели на улицу, закинули в машину и отвезли в неизвестное ему подвальное помещение. В указанной комнате он находился 4 дня - 24-27 августа 2020 года, говорится в показаниях Цховребова.

Также с его слов было отмечено, что в первый день он был один, никто к нему не заходил.

На второй день, 25 августа к нему спустился в подвал сотрудник УВД Ацамаз Наниев и начал говорить, чтобы он признался в покушении, так как у них уже есть доказательства, на что он ответил, что если у них есть доказательства, то зачем ему еще признание, пусть направят дело в суд. «После этого в помещении выключили свет, кто-то зашел и начал наносить ему удары дубинкой, Цховребов упал на пол и начал кричать, что у него болит почка. В этот момент бить перестали и начал оскорблять его. После побоев у него начала сильно болеть правая почка. Через некоторое время к нему привезли врача ИВС МВД Георгия Маргиева, который осмотрел его и сказал охранникам, нельзя ли обойтись без нанесения побоев. В ответ ему ничего не сказали. Врач выписал кеторол и ушел. Полдня его никто не трогал», - говорится в показаниях.

Вечером опять зашел Наниев и начал предлагать ему во всем сознаться. В этот момент вошли сотрудники в масках, надели ему на голову маску и начали наносить удары. Цховребов кричал, что уже не может терпеть боль. При этом Ацамаз Наниев находился в камере.

Сотрудники надели на него камуфляжную форму и отвезли в больницу. Обследовал его тот же доктор Георгий Маргиев и еще молодой доктор. Они сделали ему УЗИ почек и рентген. Врачи опять сказали, чтобы его перестали избивать, но сотрудники опять промолчали и отвезли его назад в подвальное помещение, уточнятся в показаниях.

По словам Цховребова до того, как его забрали в криминальную милицию, вечером, 27 августа, приблизительно в 21.00, к нему спустился следователь Олег Техов и принес протокол задержания, но нашел в нем опечатки и ушел обратно, сказав, что вернется.

«Через некоторое время он вернулся обратно, я расписался в протоколе, после чего он сразу ушел», - уточняет Цховребов.

28 августа Ацамаз Наниев пришел и сказал сотрудникам в камуфляжной форме, что надо поехать. «На голову Цховребову надели три маски и увезли в неизвестном направлении. Приехали в какое-то здание, завели в кабинет на втором этаже и сняли маску. Тогда он понял, что находится в кабинете криминальной милиции. Первым в кабинет зашел сотрудник по фамилии Харебов и предлагал сознаться. Он сказал, что Кулумбегов сознался во всем, и что у него не осталось выбора. Цховребов ответил, что, если Кулумбегов сознался, значит, они его сильно побили и у того не осталось выбора», - говорится в показаниях.

Цховребов также обратил внимание на то, что, находясь в здании криминальной милиции, слышал доносящиеся с первого этажа невероятные крики. «Цховребов спросил Харебова, кто кричит. Ему ответили, что это Инал Джабиев, и он тоже не сознается в содеянном. После этого ему надели маски на голову и начали бить ногами и дубинками, когда он терял сознание. Его приводили в чувство нашатырным спиртом и продолжали бить», - отмечается в показаниях.

Со слов Цховребова, в кабинет входили Андрей Джиоев, Алан Багаев, Сергей Козонов, Ацамаз Наниев и Людвиг Алборов, которые предлагали ему сознаться и назвать имя заказчика. Цховребов рассказал, что ему на голову надели маску и был слышен стук обуви, как будто они выходят. Но, по его мнению, они просто стучали обувью и никуда не уходили. Кто именно его избивал, он не видел, так как на голове у него во время нанесения ударов постоянно были маски.

«Также Цховребов вспомнил Заура Гогичаева, который приоткрыл дверь, заглянул внутрь и молча ушел, он ни о чем не спрашивая. Все это время были слышны громкие крики Джабиева. В какой-то момент Джабиев перестал кричать, и по всему зданию начали бегать сотрудники криминальной милиции. Наниев забежал в кабинет, взял нашатырный спирт и выбежал обратно. После это сотрудники в масках вывезли Цховребова во двор, посадили в машину и отвезли в подвальное помещение. Там ему стало плохо, он обратился к охраннику. К нему в помещение спустились Наниев, Алборов и Маргиев (врач), так как его состояние было плохое, его в спешке отвезли в Знаурскую больницу. Также вечером ему стало известно, что Инал Джабиев скончался», - говорится в показаниях свидетеля.

На вопрос следователя, предлагали ли ему сотрудники криминальной милиции пищу и кто именно, Цховребов отметил, что 28 августа ему никто не предлагал еду. "Только Алан Багаев дал ему выпить воду и дал одну сигарету после того, как он снова пришел в чувство", - уточняется в показаниях.

После оглашения показаний подсудимый Наниев отметил, что он лишен возможности задавать вопросы свидетелю, чем ограничиваются его права на защиту.

Кроме того, стороной защиты обвинения было отмечено, что в показаниях Цховребова, данных им в разное время, есть явные противоречия. В ходе заседания были оглашены также показания врача ИВС МВД Георгия Маргиева.

Следующее судебное заседание состоится 22 апреля.

15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Инала Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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