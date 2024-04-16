Показания бывшего главы МВД оглашены на процессе по делу Джабиева

16 апреля 2024, 04:43

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На заседании суда по делу о смерти Инала Джабиева были оглашены показания бывшего главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева. Он заявил, что запрещал подчиненным, в том числе лично подсудимому Джумберу Бибилову, применять силу к задержанным. Бибилов опроверг показания Наниева.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения. 11 апреля сестра Герсана Кулумбегова рассказала, что после задержания брат был сильно избит.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. В марте 2023 года Генпрокуратура Южной Осетии сообщила о новых обвиняемых по делу. Среди них - бывший генпрокурор Урузмаг Джагаев, он заочно арестован и объявлен в розыск, бывший начальник УВД по Цхинвалу Урузмаг Маргиев, который находится под подпиской о невыезде. Бывший глава МВД Южной Осетии Игорь Наниев объявлен в розыск. Все они обвинены в превышении должностных полномочий.

Цхинвальский городской суд 15 апреля продолжил рассмотрение дела о смерти Инала Джабиева, пишет "Рес".

На заседании суда были оглашены показания бывшего главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева. В письменных показаниях, данных Наниевым, говорится, в частности, что 20 августа 2020 года он связался с генеральным прокурором Южной Осетии Урузмагом Джагаевым, чтобы согласовать инициативу начальника управления уголовного розыска криминальной полиции МВД Южной Осетии Джумбера Бибилова о том, что "поработать" с Иналом Джабиевым, который на тот момент находился под стражей в КПЗ УВД Цхинвала.

Наниев спросил Джагаева, можно ли сотрудникам криминальной милиции забрать Джабиева и опросить его по факту имеющихся у силовиков сведений о его причастности к уголовному делу. Джагаев дал согласие и предупредил, чтобы Наниев проинструктировал своих подчиненных, чтобы они не применяли к Джабиеву недозволенных методов воздействия.

После беседы с Джагаевым Наниев позвонил начальнику Следственного управления Генпрокуратуры Коста Джиоеву, которому сообщил, что сотрудники угрозыска могут забрать в отделение криминальной милиции Джабиева. При этом он уточнил, насколько можно раскрыть подозреваемым сведения по делу. Джиоев подтвердил, что им можно сообщить все имеющиеся сведения.

После этого, по словам Наниева, он позвонил Джумберу Бибилову и сообщил ему, что можно забрать Джабиева, но нельзя применять к нему недозволенные методы воздействия.

Затем, согласно показаниям Наниева, не позднее 28 августа он еще раз предупреждал сотрудников криминальной милиции он недопустимости применения к Джабиеву физической силы.

О смерти Джабиева Наниеву сообщил его водитель Уильям Гульдаев. После этого Наниев позвонил Джумберу Бибилову, который заявил, что "толком не понял, что произошло". Бибилов рассказал Наниеву, что Джабиев чувствовал себя нормально, пообедал, затем сходил в уборную, где ему стало плохо. Он начал жаловаться на проблемы с сердцем. Вызвали скорую помощь, до ее приезда пытались оказать Джабиеву первую помощь, но тщетно.

Наниев заявил, что 28 августа, то есть в день смерти Джабиева, не виделся с ним. "Вообще за время предварительного следствия по уголовному делу о покушении на главу МВД республики он не видел ни Цховребова, ни Кулумбегова, на Джабиева", - говорится в показаниях.

Наниев также исключил вероятность того, что кто-то из должностных лиц мог без его ведома дать указания сотрудникам МВД о применении к подозреваемым физической силы или недозволенных методов воздействия.

Джумбер Бибилов опроверг показания Наниева о том, что тот звонил ему. При этом он заявил, что имеет много вопросов к Наниеву, не уточнив, каких. Стороны защиты отметила, что показания Наниева противоречат показаниям свидетеля Андрея Цховребова.

Суд отклонил ходатайство прокурора об оглашение показаний свидетелей, окторые не могут быть доставлены в зал суда. В их числе бывший начальник Следственного управления Генпрокуратуры Южной Осетии Коста Джиоев и бывший прокурор Цхинвала Артур Джабиев.

Следующее заседание запланировано на 19 апреля.

15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Инала Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным. Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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