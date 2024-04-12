Свидетель обвинения по делу Джабиева рассказала суду о пытках задержанного

12 апреля 2024, 04:16

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Сестра Герсана Кулумбегова, задержанного по одному делу с Иналом Джабиевым и Николаем Цховребовым, сообщила суду, как силовики увезли ее брата из дома после обыска. После задержания Кулумбегов был сильно избит, хотя следователи уверяли родственников, что с ним все в порядке, заявила она.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Инала Джабиева Цхинвальский горсуд рассматривает с октября 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения. 1 апреля суд постановил принудительно доставить на заседание двух свидетелей обвинения, после допроса которых планируется перейти к прениям сторон, однако в течение недели приставы не смогли отыскать их.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. Оппозиция и протестующие требовали увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

На заседание Цхинвальского горсуда 11 апреля явилась одна из двух свидетелей обвинения, чью явку ранее требовал обеспечить суд - сестра задержанного вместе с Джабиевым Герсана Кулумбегова. Второй свидетель в суд доставлен не был, сообщил осетинский Telegram-канал БОНВ[Ӕ]РНОН.

Зарина Кулумбегова рассказала суду о том, как был задержан ее брат. По словам свидетельницы, об обыске в их общем доме она узнала по телефону от матери.

“Я приехала и увидела много народу. Маме стало плохо, и я не могу ответить, сколько по времени длился обыск. Брат во время обыска находился на улице, после чего его посадили в машину и увезли в неизвестном направлении», - цитирует слова Кулумбеговой югоосетинское информагентство “Рес”.

Женщина отметила, что ее не уведомили, куда отвезли брата. Кулумбегова пыталась искать его, обращаясь в прокуратуру и к знакомым, однако безуспешно. На второй день после обыска, 24 августа, она узнала, что брат был избит и отправилась в следственное управление, но следователь по делу вместе со своим начальником заверили ее, что Кулумбегова не избивали.

В тот же день, по словам Зарины, она смогла увидеть брата в суде издалека. Адвокат сообщила, что Герсану плохо и ему нужны лекарства. «Скорую они не вызвали. Разглядеть я ничего не смогла, но он не мог стоять на ногах, судья разрешила ему присесть», - сказала свидетель.

Следователь Техов во время заседания настаивал, что с Кулумбеговым “все нормально”, хотя он выглядел нездоровым; до задержания никаких проблем с самочувствием у брата не было, подчеркнула она. О том, что Инал Джабиев мертв, Кулумбегова узнала от знакомых 28 августа. Она, мать Николая Цховребова и депутат парламента Анатолий Тадтаев вместе стали добиваться встречи с задержанными.

“Нам сказали, что они в больнице, мы поехали туда. Тадтаеву позвонили и сказали, что они не в больнице. Он сказал, что не оставит это дело так и обязательно должен увидеть их и убедиться, что они в порядке», - сказала она. По словам Кулумбеговой, позже в тот же день ей удалось увидеть брата в следственном управлении Генпрокуратуры.

“Николая с ним не было (...) Состояние брата было никакое, он не мог стоять на ногах. Под стражей брат пробыл до 29 августа, потом его выпустили. Он ничего не рассказывал и ничего не показывал. В тот день друзья забрали его в больницу, врач говорил, что надо лечь в больницу, но он не согласился. Через день или два после того, как его отпустили, мы кололи ему обезболивающее, так как у него болело все тело. Ему отбили почки, были проблемы с ногами, он не мог стоять на ногах более двух - трех минут”, - пояснила она.

Хотя сам Герсан Кулумбегов не рассказывал матери и сестре о пытках, родственницы уговорили его показать синяки на теле. “Ноги у него были почти черного цвета (...) область почек у него была черного цвета, возле локтей были колотые раны», - добавила свидетель. Кулумбегова также отметила, что ее брата, в отличие от Николая Цховребова и Инала Джабиева, держали только в здании криминальной милиции.

Прокурор просил огласить показания второго свидетеля Спартака Тедеева, который на заседании не явился, но защита подсудимых выступила против и суд отклонил ходатайство. Следующее заседание по делу запланировано на 15 апреля.

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