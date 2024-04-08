Судья потребовала обеспечить явку двух свидетелей по делу о смерти Джабиева

08 апреля 2024, 19:11

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Судебные приставы не смогли найти двух свидетелей обвинения, которых планировалось допросить в суде по делу о смерти Инала Джабиева. Судья потребовала от гособвинения добиться явки свидетелей, чтобы суд после их допроса перешел к прениям.

Как писал "Кавказский узел", дело о смерти Инала Джабиева было передано в Цхинвальский горсуд в октябре 2023 года. На первых заседаниях были зачитаны обвинительные заключения сотрудникам милиции Джумберу Бибилову, Марату Хугаеву, Андрею Джиоеву, Ацамазу Наниеву, Ирбегу Сланову, Сергею Козонову, Зауру Гогичаеву и Алану Багаеву. Сторона защиты не признает ни одной статьи обвинения, заявили их адвокаты. 1 апреля суд постановил принудительно доставить на заседание двух свидетелей обвинения. После допроса всех свидетелей суд планировал перейти к прениям сторон.

Инал Джабиев скончался в августе 2020 года после задержания по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Смерть Инала Джабиева вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии. Оппозиция и протестующие добивались увольнения генпрокурора Урузмага Джагаева, но прекратили акции, не добившись своих целей.

Двух свидетелей стороны обвинения - Зарину Кулумбегову и Спартака Тедеева - должны были принудительно доставить в суд, однако судебные приставы сообщили суду, что Тедеев, со слов соседей, не проживает по указанному адресу и находится преимущественно за пределами Южной Осетии, а Зарины Кулумбеговой не оказалось дома, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Гособвинитель Вильям Бестаев попросил огласить показания еще одного свидетеля, который проживает в России после того, как уволился из правоохранительных органов. Сам свидетель, по словам прокурора, не может въехать на территорию Южной Осетии по ряду ограничений, наложенных судебными приставами. Однако судья отклонила запрос прокурора с подачи защиты потерпевших, которые обратили внимание суда на то, что обоснования прокурора не подтверждены нотариально.

Прокурор Сиукаев огласил показания бывшего начальника управления криминальной милиции Андрея Цховребова, ныне покойного. В частности, в показаниях говорилось, что Цховребов находился в служебном отпуске на момент покушения на министра внутренних дел Игоря Наниева.

17 августа 2020 года в Цхинвале был обстрелян служебный автомобиль, в котором находился министр внутренних дел Игорь Наниев, никто не пострадал. Инал Джабиев был задержан по делу о покушении на Наниева. 15 июля 2022 года Верховный суд Южной Осетии снял с Джабиева обвинения по делу о покушении на министра, горсуд Цхинвала постановил выплатить два миллиона рублей в виде компенсации за моральный ущерб его родным.

Однако, согласно показаниям Цховребова, из отпуска его отозвали в связи с инцидентом. Он участвовал в сверке записей камер уличного видеонаблюдения с траекторией передвижения Николая Цховребова, Герсана Кулумбегова и Инала Джабиева, подозреваемых на тот момент в совершении покушения на Игоря Наниева. Далее в ходе служебного совещания, было принято решение передать дело в Генпрокуратуру, чтобы не допустить утечки информации из правоохранительных органов при объявлении в розыск трех подозреваемых. После этого Андрей Цховребов уже не имел информации о дальнейших действиях в отношении подозреваемых.

Согласно показаниям, 28 августа 2020 года, в день смерти Джабиева, Андрей Цховребов зашел на работу за флешкой "буквально на две минуты" и никаких посторонних шумов и криков не слышал. Позднее, когда Цховребов уже был дома, ему позвонил Джемал Бибилов и сообщил, что подозреваемому Иналу Джабиеву стало плохо и его увезли в больницу.

Других показаний свидетелей сегодня в суде не было. Судья Оксана Кокоева попросила сторону обвинения еще раз попытаться обеспечить принудительный привод свидетелей.

"Мы заканчиваем с опросом свидетелей обвинения и переходим с этой стадии судебного следствия к исследованию доказательств. До следующего судебного заседания прошу сторону обвинения еще раз попытаться обеспечить явку своих свидетелей", - сказала судья.

На судебном заседании отсутствовала мать Николая Цховребова. Не было и депутатов парламента, которые ранее посещали судебные процессы. В зале присутствовали журналисты, родственники и коллеги обвиняемых.

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева приходит на заседания в сопровождении двоюродной сестры. "У мамы Инала нет того здоровья, чтобы она приходила в суды и вновь в подробностях из раза в раз выслушивала детали, как ее сына мучили. Брат Инала живет в республике. Он ждет результатов, следит за делом, но в суды наша семья его убедила не приходить, так как он довольно эмоциональный и будет нарушать регламент суда", - пояснила Сотиева корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина пояснила, что сама не работает. Ей и ее троим детям суд постановил выплатить денежную компенсацию за моральный ущерб в размере двух миллионов рублей в прошлом году. Семья получила эту компенсацию.

На прошлой неделе, по словам Сотиевой, она подала жалобу в прокуратуру на следователя Олега Техова. "Он выступал в суде как свидетель. Более того, ему проводили перекрестный допрос в суде, так как ряд свидетелей указывают на то, что он вел и возглавлял аресты и допросы Инала, отчего он сегодня отказывается и открещивается, а меня обвиняет в клеветничестве. В тот день, 28 августа 2020 года, он пришел к нам домой с группой захвата, он был руководителем следственной группы, проводил вместе с ними обыски. После того, как задержали Инала, он поручил доставить его в прокуратуру. А мне оставили контактный номер - именно номер телефона Олега Техова. И сегодня, спустя 4 года, он заявляет, что не имел никакого отношения к арестам и допросам Инала», - пояснила вдова Джабиева.

В свою очередь Техов заявил журналистам, что всем процессом ареста и допросом занимался сотрудник ГОВД Ацамаз Наниев, который сегодня находится на скамье подсудимых. «В материалах дела все расписано. Ацамаз сам на процессах это подтверждает, свидетели указывают, что поручения им давал Ацамаз Наниев. Но Сотиева почему то обвиняет меня, хотя она хорошо знакома с материалами дела», - сказал Олег Техов.

Следующее судебное заседание намечено на 14.30 мск 11 апреля.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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